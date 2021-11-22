Kamu bankaları da faiz indirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 15’e düşürdü. TCMB’den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu’nun, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15’e düşürdüğü kaydedildi.

Kamu bankaları da indirim kararına uydu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimi kararının ardından kamu bankaları da kredi faiz oranlarını düşürdü. Kamu bankaları, kurumsal kredi faiz oranlarında 100 baz puana kadar indirim yaptı.

Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20’ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29’a düşürdü.

BUSİAD’dan tepki

TCMB’nin faiz indirimi kararıyla ilgili açıklamalarda bulunan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, “Dövizin yükselmesi, normal durumu aştı. Dövizin artması artık ihracatımızı artırmayacaktır. İşçiliği ucuza satar hale geldik. Kalkınma için bu durumun bir faydası olmayacak. Dövizin burada durması ya da düşmesi için faizin artırılması ya da en azından yerinde kalması gerekiyordu. Umarım gelecek aylarda bu yanlışta ısrar edilmez” diye konuştu.

Çevikel’den istikrar vurgusu

TÜGİAD Genel Başkanı ve DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel ise sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Faiz oranlarının istikrara kavuştuğu ve kurların dengeye oturduğu ortamın bir an önce tesis edilmesi, ülkemiz geleceği adına büyük önem arz etmektedir. İş dünyasının önünü görebilmesi için istikrarlı kur ve faiz politikası ile enflasyonla mücadeleye odaklanılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

