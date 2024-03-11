İnovasyon ödülleri sahiplerini buldu

Tekstil ve hazır giyim sektöründe aylardır devam eden inovasyon maratonu sonuçlandı. Dereceye girenler, Uludağ’ın zirvesinde düzenlenen bir törenle ödüllerini aldılar.

Ticaret Bakanlığı desteği ile Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ve Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (UHKİB) bu yıl beşinci kez düzenlediği girişimcilik programı TechXtile Start-Up Challenge’da final serisi, yoğun bir heyecana sahne oldu. Programın destekçilerinden Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) iştiraki olan Bursa Business School’da gerçekleştirilen ödül törenine girişimcilerin yanı sıra, ihracatçı birlik başkanları ve çok sayıda firma temsilcisi ilgi gösterdi.

Çok sayıda girişimcinin başvurduğu 5. TechXtile Start Up Challenge’da fikir aşamasındaki projelerin yarıştığı Level Up Kategorisinden 10, fikir aşamasını geçmiş, ticarileşmiş projelerin katıldığı Scale Up kategorisinden ise 9 proje ilk üçe girmek için mücadele etti. Level Up Kategorisinde “Tekstil Atıklardan Kompozit Hammadde Eldesi" projesiyle Beyza Aslan birinci olurken, Scale Up kategorisinde “Harcy” isimli projesiyle Ahmet Haris Lala ilk sırada yer aldı. İnovasyon odaklı yatırımları ile farkındalık yaratan firmaların, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin yarıştığı 10. TechXtile İnovasyon Ligi’nin şampiyonu, “Ekstrem Soğuk Ortamlarda Kullanıma Yönelik Akıllı Giysi Geliştirmesi” projesiyle Sun Tekstil oldu. En Sürdürülebilir Proje Ödülünü ise “Doğaya Dönüşen Bio-Çözüm” Projesiyle Almaxtex kazandı.

Kadın girişimcilere özel ödül

Geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden ünlü Moda Tasarımcısı Bahar Korçan adına verilen “Sürdürülebilirlik Özel Ödülü’nü “Tekstil Atıklardan Kompozit Hammadde Eldesi” projesiyle Beyza Aslan ve ekibi kazandı. Kadınların girişimciliğe teşvik edilmesi için bu yıl dördüncü kez verilen Kadın Girişimci Özel Ödülünü de “Waste To Rainbow” projesiyle Saadet Alpdağtaş kazandı.

ÖDÜL KAZANANLAR

LEVEL – UP KATEGORİSİ İLK ÜÇ:

Beyza Aslan - Tekstil Atıklardan Kompozit Hammadde Eldesi

Sena Cimilli Duru - Pilotlara Yönelik İç Giysi Tasarımı

Bilge Koyuncu - Ecoshieldpro (Çevre Dostu Koruyucu Giysi Tasarımı)

SCALE – UP KATEGORİSİ İLK ÜÇ:

Ahmet Haris Lala - Harcy

Saadet Alpdağtaş - Waste To Rainbow

Cansu Başer - Healthy Race – Smart Textile Ecg

TECHXTILE İNOVASYON LİGİ İLK 10 FİRMA

- ASTER TEKSTİL

- BERTEKS TEKSTİL

- BOSSA

- ELYAF TEKSTİL

- İSKUR TEKSTİL

- KIRAYTEKS

- KİPAŞ MENSUCAT

- KORTEKS

- SPİNTEKS

- YÜNSA

TECHXTILE İNOVASYON LİGİ MANSİYON ÖDÜLLERİ

- AKBAŞLAR TEKSTİL

- AYDIN MENSUCAT

- BAYKAN DENİM

- BURSALI TEKSTİL

- CAN TEKSTİL

- EMİRALİ TEKSTİL

- KARACASU TEKSTİL

- KÜÇÜKÇALIK TEKSTİL

- POLYTEKS TEKSTİL

- TEPAR TEKSTİL