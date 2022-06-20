İhracatın şampiyonları ödüllendirildi

Türkiye İhracatçı­lar Meclisi (TİM), “2021 İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni ve TİM 29. Olağan Genel Kurulu” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılı­mıyla İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Genel Kurul ve ödül törenine; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Ticaret Ba­kanı Mehmet Muş, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Ne­bati, Sanayi ve Teknoloji Ba­kanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi Ali Yerli­kaya, İlk 1000 İh­racatçı firma temsilcileri, Sivil Toplum Kuru­luşları, Dernek ve ilgili paydaş kurumların Başkanları, TİM De­legeleri, İhracatçı Birliklerinin Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ve Delegeleri ile TİM Konsey Üyeleri katıldı.

Türkiye’de 2021 yılında en fazla ihracat yapan ilk 10 fir­maya ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tara­fından tak­dim edildi. Geçen yıl en fazla ihracat gerçekleştirerek ödül alan ilk 10 şirket sırasıyla; Ford Otomotiv Sanayi, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Tür­kiye Petrol Rafinerileri, Kibar Dış Ticaret, Vestel Ticaret, Arçe­lik, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları, SOCAR Türkiye Pet­rol, HABAŞ Sınai ve Tıbbı Gaz­lar İstihsal Endüstrisi, TGS Dış Ticaret oldu. Törende 27 sektö­rün en fazla ihracat yapan şam­piyonlarının ödülleri Bakanlar ve TİM Başkanı İsmail Gülle ta­rafından takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ihracatçılara övgü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TİM 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada Türkiye’nin 217 ayrı ve bölgeye yaptığı ihracatla bayrağını dün­yanın her yerinde dalgalandı­ran bir ülke haline geldiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdo­ğan şunları kaydetti: “İhracatı­mızın sadece miktar olarak değil, birim değer itibariyle yükselmesi ayrıca önemlidir. Bu tablo yüksek katma değerli ürünler ihraç etme hedefimize adım adım yaklaştığımıza işa­ret ediyor. Türkiye’nin 2022’nin ilk çeyrek büyümesinin yakla­şık yüzde yarısını ihracatımız sırtlamış vaziyette. Bu tablo ül­kemizi yatırım, istihdam, üre­tim, ihracat ve cari fazlayla büyütme hedefimize doğrultu­sunda emin adımlarla yürüdü­ğümüzün ispatıdır.”

İlk 1000 ihracatçının katkısı 123 milyar dolar oldu

TİM’in “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2021” araştırması sonuçlarına göre 2021 yılındaki toplam ihracat bir önceki yıla göre yüzde 32,8 artış kaydede­rek 225 milyar 220 milyon dolar oldu. İlk 1000’de yer alan şirketlerin 2021 yılındaki top­lam ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 33,2 artışla 12,3 milyar dolar oldu. Bu şirketlerin top­lam ihracattan aldıkları pay yüzde 54,7 olurken, 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yapan firma sayısı ise 15 oldu.

İlk 1000’in yüzde 80’i yerli firma

Araştırmaya göre 2021 yı­lında ilk 1000’de 827 firma yer alırken bu yıl 173 firma ilk kez 1000’in arasına girmeyi ba­şardı. Yerli firmalar ilk 1000’in yüzde 80’ini oluşturdu. Bu fir­malar, ilk 1000’in toplam ihra­catının yüzde 63’ünü gerçekleştirdi. Ayrıca ilk 1000’in yüzde 66,5’i üretici-ihra­catçı firmalardan oluştu. İlk 1000 firmanın yüzde 57,7’si ise Marmara Bölgesi’nde yer aldı.

İlk 1000 İhracatçı Listesi’nde 52 ilden firmalar yer aldı. 2021 yılında listede en fazla firması yer alan iller; 429 şirketle İstan­bul, 78 şirketle İzmir, 71 şirketle Gaziantep, 56 şirketle Bursa ve 46 şirketle Ankara oldu.

Bursa’nın İlk 1000 performansı TİM İlk 1000 İhracatçı

2021araştırmasında yer alan 52 firma­nın 2021 yılı ih­racatı 8 milyar 169 milyon 104 bin 190 dolar oldu. Geçen yıl en fazla ihracat yapan Bursa fir­ması 2 milyar 18 milyon 782 bin dolarlık ihracatla Oyak-Renault Otomobil Fab. A.Ş. olurken, bunu 1 milyar 459 milyon 434 bin dolarla Tofaş Türk Otomobil Fab. A.Ş. ve 925 milyon 38 bin dolarla Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. izledi.

Bu yılki listede yer alan 17 Bursa firması geçen seneye göre sıralamasını yükseltirken, 26 firma ise listede geriledi. Geçen sene listede yer almayan 4 firma ise bu yılki listede kendine yer bulurken, 1 firmanın ise sıralaması değişmedi. Bursa’dan 4 firma da bilgilerini paylaşmak istemedi.

Geçen yıl listede yer almayan Gemlik Gübre Sanayii 2021 listesine 231’inci, Mass Global Tekstil 757’nci, Mar-Eks Marmara Tekstil 958’inci ve Maysan Mando ise 996’ncı sıradan dahil oldu. Cansan Alüminyum ise 637’nci sıradaki yerini korudu.

Listede yükselenler

P.M.S. Metal Profil Alüminyum (+451), Sirena Marine Denizcilik (+265), Karsan İçve Dış Tic. (+223), Neatrend Tekstil (+219), UPK İç ve Dış Tic. (+186), Çimtaş Çelik (+164), Asil Çelik San. (+136), Copa Isı Sistemleri (+94), İlay Dış Tic. (+71), Durmazlar Makina (+70), Diniz Adient Oto Donanım (+59), Şem Otomotiv (+51), Cemtaş Çelik Makina (+45), Warmhaus Isıtma ve Soğutma Sis. (+36), Döktaş Dökümcülük (+24), Borçelik Çelik Sanayi (18) ve Borusan Mannesmann Boru (16)

Listede gerileyenler

Hitachi Astemo Turkey Otomotiv (-364), Odelo Otomotiv (-315), Akwel Bursa Turkey Otomotiv (-208), Eskapet Ambalaj (-202), Miya Konfeksiyon (-200), Marelli Mako Turkey (-193), Erbak-Uludağ Pazarlama (-177), Kırpart Otomotiv (-147), Beyçelik Gestamp (-136), Turk Prysmian Kablo (-117), Yaşarteks Tekstil (-83), Dina Vanelli Tekstil (-72), Weavers Tekstil (-64), Beltan Vibracoustic (-61), Fistaş Dış Tic. (-49), Kaplanlar Pazarlama (-49), Ges Tekstil (-32), Boytekst Tekstil (-25), Valeo Otomotiv (-22), Bosch Rexroth Otomasyon (-18), Contitech Lastik (-7), Bosch San. ve Tic. (-4), Oyak-Renault (-4), Tofaş Türk Otomobil Fab. (-3), Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık (-2), Yeşim Satış Mağazaları ve Tekstil Fab. (-1)

2021 yılında en yüksek ihracat yapan ilk 10 firma

l Hizmet İhracatı Özel Ödülü: Türk Hava Yolları A.O.

l Türkiye İhracat Şampiyonu: Ford Otomotiv San. A.Ş.

l Türkiye İhracat 2.’si: Toyota Otomotiv San. Türkiye A.Ş.

l Türkiye İhracat 3’sü: Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

l Türkiye İhracat 4’sü: Kibar Dış Ticaret A.Ş.

l Türkiye İhracat 5’si: Vestel Ticaret A.Ş.

l Türkiye İhracat 6.’sı: Arçelik A.Ş.

l Türkiye İhracat 7.’si: Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.

l Türkiye İhracat 8.’si: Socar Türkiye Petrol Tic. A.Ş.

l Türkiye İhracat 9.’su: Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş.

l Türkiye İhracat 10.’su: TGS Dış Tic. A.Ş.

l Ödül alan 27 Sektör şampiyonları

Hizmet Sektörü İhracat Şampiyonu: Türk Hava Yolları

l Otomotiv Endüstrisi Sektörü İhracat Şampiyonu: Ford Otomotiv

l Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektörü İhracat Şampiyonu: Türkiye Petrol Rafinerileri

l Çelik Sektörü İhracat Şampiyonu: Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi

l Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörü İhracat Şampiyonu: TGS Dış Tic.

l Elektrik ve Elektronik Sektörü İhracat Şampiyonu: Vestel Ticaret

l Demir ve Demir Dışı Metaller Sektörü İhracat Şampiyonu: Kibar Dış Ticaret

l Tekstil ve Hammaddeleri Sektörü İhracat Şampiyonu: Ak-Pa Tekstil İhracat Pazarlama

l Makine ve Aksamları Sektörü İhracat Şampiyonu: Türk Traktör

l Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri Sektörü İhracat Şampiyonu: Hayat Kimya Sanayi

l Mücevher Sektörü İhracat Şampiyonu: İstanbul Altın Rafinerisi

l İklimlendirme Sanayii Sektörü İhracat Şampiyonu: Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima

l Madencilik Ürünleri Sektörü İhracat Şampiyonu: Ekom Eczacıbaşı Dış Tic.

l Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri Sektörü İhracat Şampiyonu: Ekom Eczacıbaşı Dış Tic.

l Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörü İhracat Şampiyonu: KLC Gıda Ürünleri

l Savunma ve Havacılık Sanayii Sektörü İhracat Şampiyonu: Baykar

l Halı Sektörü İhracat Şampiyonu: Erdemoğlu Dış Tic.

l Yaş Meyve ve Sebze Sektörü İhracat Şampiyonu: Uçak Kardeşler Gıda

l Fındık ve Mamulleri Sektörü İhracat Şampiyonu: Ferrero Fındık

l Meyve Sebze Mamulleri Sektörü İhracat Şampiyonu: Göknur Gıda Maddeleri

l Deri ve Deri Mamulleri Sektörü İhracat Şampiyonu: FLO Mağazacılık ve Pazarlama

l Gemi, Yat ve Hizmetleri Sektörü İhracat Şampiyonu: Tersan Tersanecilik

l Kuru Meyve ve Mamulleri Sektörü İhracat Şampiyonu: Aydın Kuruyemiş

l Tütün Sektörü İhracat Şampiyonu: JTI Tütün Ürünleri

l Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü İhracat Şampiyonu: Verde Yağ Besin Maddeleri

l Süs Bitkileri ve Mamulleri Sektörü İhracat Şampiyonu: Çiçekçiler Birliği Dış Tic.

l Diğer Sanayi Ürünleri Sektörü İhracat Şampiyonu: Polin Dış Ticaret