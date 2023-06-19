İhracatın şampiyonları ödüllendirildi

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 30. Genel Kurulu ile ‘İhracatın Şampiyonları’ ödül töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

﻿2022’de 254 milyar dolarlık mal ihracatına en yüksek katkıyı sunan ilk 10 firma ile Türkiye geneli hizmet ihracat şampiyonu olan firmaya ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi.

Türkiye’nin son üç yılda mal ve hizmet ihracatını yüzde 66 artırdığını bildiren TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Mal ihracatımızı 169 milyar dolardan 254 milyar dolara, hizmet ihracatımızı 38 milyar dolardan, 90 milyar dolara çıkardık. 1983’te 1 yılda yaptığımız ihracatı artık 1 haftada gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

21 yılda mal ihracatının 6, hizmet ihracatının ise 5 kat arttığını bildiren Gültepe, “Sadece son 3 yılda mal ihracatımızı 169 milyar dolardan 254 milyar dolara, hizmet ihracatımızı 38 milyar dolardan, 90 milyar dolara çıkardık. Mal ve hizmet ihracatımız 3 yılda yüzde 66 arttı. 1983’te 1 yılda yaptığımız ihracatı artık 1 haftada gerçekleştiriyoruz. Bütün bunlar kararlılık, istikrar, azim ve mücadeleyle oldu. Ayak basmadık tek bir ülke, tek bir bölge bırakmadık. Birçok ülkenin en büyük tedarikçileri arasındayız. Tüm bu başarıların ardında, devletimizin ihracatçılarımıza sunduğu destekler ve hızlı aksiyon mekanizması var. İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’nin kurulması kefalet sorununun çözülmesinde büyük katkı sağladı. Yeni pazarlarda, yeni müşterilere ulaşmak için çalışıyoruz” dedi.

﻿2022 YILI MAL İHRACATINDA İLK 10 FİRMA

﻿FORD OTOMOTİV SAN. A.Ş.

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

SOCAR TÜRKİYE PETROL TİC. A.Ş.

TOYOTA OTOMOTİV SAN. TÜRKİYE A.Ş.

KİBAR DIŞ TİCARET A.Ş.

VESTEL TİCARET A.Ş.

ARÇELİK A.Ş.

TGS DIŞ TİC. A.Ş.

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FAB. A.Ş.

OYAK-RENAULT OTOMOBİL FAB. A.Ş.