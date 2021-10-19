“İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi” kuruldu

Ticaret Bakanlığının koordinesinde, ihracatçıların finansmana erişim ve kredi kefalet sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’nin (İGE) kuruluş süreci tamamlandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un koordinasyonunda çalışmaları yürütülen İGE’nin kuruluşu, ilgili kurum ve kuruluşların katkısıyla gerçekleştirildi.

Finansmana kolay erişim

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisinin yılın ilk iki çeyreğinde göstermiş olduğu büyüme performansında mal ve hizmet ihracatının katkısına dikkat çekilerek, bu etkinin artırılması ve sürdürülebilir kılınması için ihracatın tabana yayılmasının önemine vurgu yapıldı.

İhracattaki hedeflere ulaşmak için firmaların ihracat kapasitesinin ve uluslararası rekabet gücünün artırılması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, buna yönelik buna yönelik en önemli enstrümanlardan birinin ihracatçı firmaların finansmana erişiminin kolaylaştırılması olduğunun altı çizildi.

Sadece ihracatçı erişebilecek

Bakanlık, İGE’nin bu hedefler doğrultusunda, sadece ihracatçıların erişimine açık, ihracatçıların finansmana erişiminde teminat sorununu ortadan kaldırmayı amaçlayan bir fon olarak kurulduğunu duyurdu. Yapılan duyuruda İGE aracılığıyla, teminat yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek imkanlarından yeterince yararlanamayan ihracatçıların krediye erişimlerinin kefalet suretiyle sağlanacağı; bu vesileyle ihracatçıların, kredi almak için fabrikasını, arsasını bankaya ipotek vermek zorunda kalmayacakları, teminat sorununuda çözülmüş olacağı açıklandı.

İhracatçı birlikleri de ortak olacak

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada İGE’nin 10 milyon lira başlangıç sermayesi ile Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin yüzde 95, Eximbank’ın yüzde 5 ortaklığı ile kurulduğu, ilerleyen dönemde 61 ihracatçı birliğinin de gerekli sermaye katkısı ile şirkete ortak olması yönünde kanun çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, ihracata yönelik büyüme modeli hedefi doğrultusunda ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler ile uğraşan firmalara yönelik ihtisaslaşmış bir “İhracat Kredi Garanti Fonu” kurulduğu duyuruldu. Böylelikle küçük ölçekli firmaların da ihracat kredisi bağlamında finansmana erişimlerinin kolaylaştırılarak, ihracatın tabana yayılmasını sağlanacağı ve ihracat hacminin sürdürülebilir şekilde artırılacağı ifadelerine yer verildi.

