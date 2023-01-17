İhracatçı, İGE AŞ kefaletiyle 13 milyar liralık kredi kullandı

Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank) Genel Müdürü Ali Gü­ney, İhracatı Geliştirme AŞ (İGE AŞ) kefa­leti kapsamında 2 bin 500’den fazla ihra­catçıya 13 milyar lirayı aşkın kredi kullandırıldığını belirterek, “İGE kefaletli desteklerimiz 2023 yılında artarak de­vam edecek. İGE ile imzaladığımız yeni destek paketi kapsamında ihracatçıları­mıza 30 milyar lira tutarında İGE kefa­letli kredi kullandırımı hedefliyoruz.” dedi. Güney, Türk Eximbank’ın 2022 yılı faaliyetleri ve 2023 yılı hedeflerine ilişkin de­ğerlendirmede bu­lundu.

İhracatçılara 23 şube ve 10 irtibat ofisiyle hizmet verdiklerini ifade eden Güney, “2022 yılı sonu itibarıyla 19,6 milyar do­lar kredi ve 25,4 milyar dolar sigorta ol­mak üzere ihracatçılara toplamda 45 milyar dolar destek sağladık” diye konuştu.