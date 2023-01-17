İhracatçı, İGE AŞ kefaletiyle 13 milyar liralık kredi kullandı
Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank) Genel Müdürü Ali Güney, İhracatı Geliştirme AŞ (İGE AŞ) kefaleti kapsamında 2 bin 500’den fazla ihracatçıya 13 milyar lirayı aşkın kredi kullandırıldığını belirterek, “İGE kefaletli desteklerimiz 2023 yılında artarak devam edecek. İGE ile imzaladığımız yeni destek paketi kapsamında ihracatçılarımıza 30 milyar lira tutarında İGE kefaletli kredi kullandırımı hedefliyoruz.” dedi. Güney, Türk Eximbank’ın 2022 yılı faaliyetleri ve 2023 yılı hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulundu.
İhracatçılara 23 şube ve 10 irtibat ofisiyle hizmet verdiklerini ifade eden Güney, “2022 yılı sonu itibarıyla 19,6 milyar dolar kredi ve 25,4 milyar dolar sigorta olmak üzere ihracatçılara toplamda 45 milyar dolar destek sağladık” diye konuştu.
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