İhracat yıla rekorla başladı
İhracat yılın ilk ayında 19 milyar 376 milyon dolara yükselirken en yüksek ocak ayı ihracat değerine ulaşıldı. Bu dönemde ithalat yüzde 21,2 yükselişle 33 milyar 742 milyon dolar oldu.
Semih AYDIN
Ticaret Bakanlığı’nın ocak ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.
Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre ihracat, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,4 artarak 19 milyar 376 milyon dolara çıktı. Böylece tüm zamanların ocak ayı rekoruna ulaşıldı.
İthalat, ocakta yüzde 21,2 yükselişle 33 milyar 742 milyon dolar oldu.
Geçen ay dış ticaret hacmi yüzde 17 artışla 53 milyar 117 milyon dolara çıktı. Dış ticaret açığı ise bu dönemde yüzde 39,6 artışla 14 milyar 366 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.
Otomotiv yıla hızlı başladı
Ocak ayında Türkiye’de en fazla ihracat gerçekleştiren sektör otomotiv oldu. Otomotiv ihracatı geçen yılın ocak ayına göre yüzde 21,9 artarak 2,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Otomotivin ardından en fazla ihracat gerçekleştiren sektörler 2,3 milyar dolarla kimya, 1,6 milyar dolarla hazır giyim, 1,2 elektrik ve elektronik ile 1,1 milyar dolarla çelik oldu.
46 ilin ihracatı arttı
Ocak ayında 46 ilin ihracatında artış yaşandı. Ocak ayında en fazla ihracat yapan ilk 5 il 7,6 milyar dolarla İstanbul, 1,3 milyar dolarla Kocaeli, 1,2 milyar dolarla Bursa, 1,1 milyar dolarla İzmir ve 802 milyon dolarla Gaziantep oldu. Söz konusu dönemde bin 641 firma ilk defa ihracat yaparak 81,9 milyon dolarlık dış satışa imza attı. Ocak ayında ihracat birim değeri de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,2 artışla 1,56 dolara yükseldi.
Suudi Arabistan’a ihracat 22 kat arttı
Geçtiğimiz ay en fazla ihracat yaptığımız ülkeler 1,6 milyar dolarla Almanya, 1 milyar dolarla Amerika Birleşik Devletleri, 891 milyon dolarla Birleşik Krallık, 804 milyon dolarla İtalya ve 797 milyon dolarla Rusya oldu. Söz konusu dönemde bazı ülkelere yapılan ihracatta dikkat çekici artışlar kaydedildi. Ocak’ta Türkiye’nin Suudi Arabistan’a ihracata geçen yıla göre 22 kat, Kazakistan’a ihracatı 2 kat, İsviçre’ye ihracatı ise 1,5 kat arttı.
Bursa’nın ocak ayı ihracat karnesi
Geçen yılın ocak ayına kıyasla ihracatını yüzde 2,3 artıran Bursa, bu yılın ilk ayında 1 milyar 195 milyon 94 bin dolarlık dış satış gerçekleştirdi.
Ocak ayında Bursa’da en fazla ihracatı otomotiv sektörü gerçekleştirdi. Otomotiv sektörü ihracatı 2022 yılının ocak ayına göre yüzde 12 artarak 487 milyon 572 bin oldu.
Bu sektörü 134 milyon 331 bin dolarla hazır giyim, 110 milyon 993 bin dolarla makine ve aksamları, 104 milyon 521 bin dolarla tekstil ve 64 milyon 591 bin dolarla çelik takip etti.
Ocak ayında Bursa’da bazı sektörlerde önemli ihracat artışları yaşandı. 2022’nin ocak ayına göre hububat, bakliyat, yağlı tohum ve mamulleri ihracatı yüzde 167,7, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri ihracatı yüzde 144,8 artış gösterdi.
Ocak ayında Bursa’nın en fazla ihracat yaptığı ülkeler ise 216 milyon 63 bin dolarla Almanya, 100 milyon 65 bin dolarla Fransa, 99 milyon 802 bin dolarla Amerika Birleşik Devletleri, 80 milyon 240 bin dolarla İspanya ve 74 milyon 118 bin dolarla İtalya oldu.