İhracat yıla rekorla başladı

Semih AYDIN

Ticaret Bakanlığı’nın ocak ayına iliş­kin geçici dış ticaret istatistiklerin­den oluşan veri bülteni açıklandı.

Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre ihra­cat, ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,4 artarak 19 milyar 376 milyon dolara çıktı. Böylece tüm zamanların ocak ayı rekoruna ulaşıldı.

İthalat, ocakta yüzde 21,2 yükselişle 33 milyar 742 milyon dolar oldu.

Geçen ay dış ticaret hacmi yüzde 17 ar­tışla 53 milyar 117 milyon dolara çıktı. Dış ticaret açığı ise bu dönemde yüzde 39,6 artışla 14 milyar 366 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Otomotiv yıla hızlı başladı

Ocak ayında Türkiye’de en fazla ihracat gerçekleştiren sektör otomotiv oldu. Oto­motiv ihracatı geçen yılın ocak ayına göre yüzde 21,9 artarak 2,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Otomotivin ardından en fazla ihracat gerçekleştiren sektörler 2,3 milyar dolarla kimya, 1,6 milyar dolarla hazır giyim, 1,2 elektrik ve elektronik ile 1,1 milyar dolarla çelik oldu.

46 ilin ihracatı arttı

Ocak ayında 46 ilin ihracatında artış ya­şandı. Ocak ayında en fazla ihracat yapan ilk 5 il 7,6 milyar dolarla İstanbul, 1,3 mil­yar dolarla Kocaeli, 1,2 milyar dolarla Bursa, 1,1 milyar dolarla İzmir ve 802 mil­yon dolarla Gaziantep oldu. Söz konusu dönemde bin 641 firma ilk defa ihracat ya­parak 81,9 milyon dolarlık dış satışa imza attı. Ocak ayında ihracat birim değeri de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,2 ar­tışla 1,56 dolara yükseldi.

Suudi Arabistan’a ihracat 22 kat arttı

Geçtiğimiz ay en fazla ihracat yaptığı­mız ülkeler 1,6 milyar dolarla Almanya, 1 milyar dolarla Amerika Birleşik Devletleri, 891 milyon dolarla Birleşik Krallık, 804 milyon dolarla İtalya ve 797 milyon do­larla Rusya oldu. Söz konusu dönemde bazı ülkelere yapılan ihracatta dikkat çe­kici artışlar kaydedildi. Ocak’ta Türki­ye’nin Suudi Arabistan’a ihracata geçen yıla göre 22 kat, Kazakistan’a ihracatı 2 kat, İsviçre’ye ihracatı ise 1,5 kat arttı.

Bursa’nın ocak ayı ihracat karnesi

Geçen yılın ocak ayına kı­yasla ihracatını yüzde 2,3 artıran Bursa, bu yılın ilk ayında 1 milyar 195 milyon 94 bin dolarlık dış satış ger­çekleştirdi.

Ocak ayında Bursa’da en fazla ihracatı otomotiv sek­törü gerçekleştirdi. Otomotiv sektörü ihracatı 2022 yılının ocak ayına göre yüzde 12 artarak 487 milyon 572 bin oldu.

Bu sektörü 134 milyon 331 bin dolarla hazır giyim, 110 milyon 993 bin dolarla makine ve aksamları, 104 milyon 521 bin dolarla tekstil ve 64 milyon 591 bin do­larla çelik takip etti.

Ocak ayında Bursa’da bazı sektörlerde önemli ihracat ar­tışları yaşandı. 2022’nin ocak ayına göre hububat, bakliyat, yağlı tohum ve mamulleri ihracatı yüzde 167,7, çimento, cam, sera­mik ve toprak ürünleri ih­racatı yüzde 144,8 artış gösterdi.

Ocak ayında Bursa’nın en fazla ihracat yaptığı ülkeler ise 216 milyon 63 bin dolarla Almanya, 100 milyon 65 bin dolarla Fransa, 99 milyon 802 bin dolarla Amerika Birleşik Devletleri, 80 milyon 240 bin dolarla İspanya ve 74 milyon 118 bin dolarla İtalya oldu.