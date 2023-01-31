Hisarcıklıoğlu’ndan AB’ye: Vize ve taşıma kotasına çözüm bulun
TOBB Başkanı Rifat Hısarcıklıoğlu, “Vize konusu (AB) iş dünyası için son dönemde ciddi boyutlara ulaştı, taşıma kotaları da ikili ticareti olumsuz etkiledi. Bu konulara acil çözüm bulmalıyız” dedi.
Avrupa Birliği (AB) Merkezleri Ağı Projesi Açılış Toplantısı, “Avrupa Beceri Yılı Kapsamında Dijital Çağın Becerileri” temasıyla yapıldı.
İzmir’de bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaların temsilcileri katıldı.
Başta enerji güvenliği olmak üzere gıda gibi stratejik önemi olan konuların Türkiye ile AB ortak çalışma alanına dahil edilmesi gerektiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “Yeni kuşaklar, geleceğin ekonomisinin ihtiyaçlarına uygun donanımlarla istihdam piyasasına çıkmalıdır. Kısaca, eğitim beşeri sermayemize değer katmaktadır. İş dünyamızın rekabet gücünün artmasına destek olmaktadır. Aynı şekilde Gümrük Birliğinin modernizasyonu da Türk ve AB iş dünyası için ciddi katkılar sağlayacaktır. Vize konusu (AB) iş dünyası için son dönemde ciddi boyutlara ulaştı, taşıma kotaları da ikili ticareti olumsuz etkiledi. Bu nedenle vize ve taşıma kotaları konularına acil çözüm bulmalıyız.”
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