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Hisarcıklıoğlu’ndan AB’ye: Vize ve taşıma kotasına çözüm bulun

TOBB Başkanı Rifat Hısarcıklıoğlu, “Vize konusu (AB) iş dünyası için son dönemde ciddi boyutlara ulaştı, taşıma kotaları da ikili ticareti olumsuz etkiledi. Bu konulara acil çözüm bulmalıyız” dedi.

Gündem 31.01.2023, 00:16
Hisarcıklıoğlu’ndan AB’ye: Vize ve taşıma kotasına çözüm bulun

Avrupa Birliği (AB) Merkezleri Ağı Projesi Açılış Toplantısı, “Avrupa Beceri Yılı Kapsamında Diji­tal Çağın Becerileri” temasıyla yapıldı.

İzmir’de bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, AB Tür­kiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, oda ve borsala­rın temsilcileri katıldı.

Başta enerji güvenliği olmak üzere gıda gibi stratejik önemi olan konuların Türkiye ile AB ortak çalışma ala­nına dahil edilmesi gerektiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “Yeni kuşaklar, geleceğin ekonomisi­nin ihtiyaçlarına uygun donanımlarla istihdam piyasa­sına çıkmalıdır. Kısaca, eğitim beşeri sermayemize de­ğer katmaktadır. İş dünyamızın rekabet gücünün artmasına destek olmaktadır. Aynı şekilde Gümrük Bir­liğinin modernizasyonu da Türk ve AB iş dünyası için ciddi katkılar sağlayacaktır. Vize konusu (AB) iş dün­yası için son dönemde ciddi boyutlara ulaştı, taşıma ko­taları da ikili ticareti olumsuz etkiledi. Bu nedenle vize ve taşıma kotaları konularına acil çözüm bulmalıyız.”

#TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu #AB #vize #taşınma #kota
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