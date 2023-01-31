Hisarcıklıoğlu’ndan AB’ye: Vize ve taşıma kotasına çözüm bulun

Avrupa Birliği (AB) Merkezleri Ağı Projesi Açılış Toplantısı, “Avrupa Beceri Yılı Kapsamında Diji­tal Çağın Becerileri” temasıyla yapıldı.

İzmir’de bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, AB Tür­kiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, oda ve borsala­rın temsilcileri katıldı.

Başta enerji güvenliği olmak üzere gıda gibi stratejik önemi olan konuların Türkiye ile AB ortak çalışma ala­nına dahil edilmesi gerektiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: “Yeni kuşaklar, geleceğin ekonomisi­nin ihtiyaçlarına uygun donanımlarla istihdam piyasa­sına çıkmalıdır. Kısaca, eğitim beşeri sermayemize de­ğer katmaktadır. İş dünyamızın rekabet gücünün artmasına destek olmaktadır. Aynı şekilde Gümrük Bir­liğinin modernizasyonu da Türk ve AB iş dünyası için ciddi katkılar sağlayacaktır. Vize konusu (AB) iş dün­yası için son dönemde ciddi boyutlara ulaştı, taşıma ko­taları da ikili ticareti olumsuz etkiledi. Bu nedenle vize ve taşıma kotaları konularına acil çözüm bulmalıyız.”