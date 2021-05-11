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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kur farkı vergisi açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, kur farkı vergisi iddiasınin tamamen hayal ürünü olduğu ve ekonomiye dönük olumsuz algı oluşturmaktan başka amaç taşımadığı bildirildi.
Gündem 11.05.2021, 14:21 11.05.2021, 14:35
Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, bir gazetede ve sosyal medya platformlarında bu konuda yer alan iddialar yalanlandı.
Açıklamada, "kur farkı vergisi" iddiasının tamamen "hayal ürünü" olduğu vurgulanarak, "Söz konusu iddialar, ekonomiye dönük olumsuz algı oluşturmaktan başka bir amaç taşımamaktadır. Aziz milletimizin bu tür haberlere itibar etmemesi önemlidir." ifadeleri kullanıldı.
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