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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den '2'nci Togg' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dış renklerine "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimleri verilen yerli otomobil Togg'un görsellerini paylaştı.

Gündem 29.10.2022, 18:20
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den '2'nci Togg' paylaşımı

Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı da etiketlediği paylaşımında "Pamukkale, Kula, Oltu, Anadolu, Gemlik... 2. TOGG'u hangi renk vereceksiniz Sayın Varank? Yarın değil hemen şimdi başlasın Türkiye Yüzyılı. Durmak yok yola devam!" ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, bugün açılan Gemlik Kampüsü'nde üretilecek ilk Togg'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verileceğini, 2'nci Togg için ise Bakan Nebati'den de talep olduğunu belirtmişti.

#Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati #TOGG #Gemlik #Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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