Hasanağa fabrikası Ford Q1 belgesi aldı

Alüminyum endüstrisinde Türkiye’nin en köklü ve başarılı gruplarından olan Yeşilova Holding’in, otomotiv endüstrisi için yenilikçi çözümler ve katma değerli üretimler gerçekleştiren şirketi Canel Otomotiv, Ford Q1 belgesi aldı. Şirketin Hasanağa OSB’deki ikinci fabrikasının layık görüldüğü belgenin töreni, Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı ve Satın Alma Lideri Murat Senir, Ford Otosan’ın üst düzey yöneticileri, Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova ve Yönetim Kurulu üyeleri ile grup şirketlerinden yöneticiler ve çalışanların katılımıyla düzenlendi.

Gurur dolu 49 yıl

Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Yeşilova da “Elbette ki alınan ödüller ve elde edilen başarıların şirketler için önemi çok büyük. Her bir ödül o şirketin başarısını ortaya koyarken, aynı zamanda yeni müşterilerin kazanımı, çalışan sadakatinin artırılması ve içerideki motivasyona da yansır. Yeşilova Grubu olarak kurulduğumuz günden bu yana tam 49 yıldır, birçok farklı alanda gerek iş ortaklarımız gerekse de ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından ödüller ve başarılara layık görülmekten kıvanç duyuyoruz” diye konuştu.

Canel Otomotiv Genel Müdürü Umut Özdeş, “Otomotiv endüstrisinde dünyanın en köklü markalarından olan Ford ile uzun yıllara dayanan stratejik iş birliğimizden büyük memnuniyet duyuyoruz. Ovaakça fabrikamız bundan tam 18 yıl önce bu belgeyi almıştı. İki yıl önce üretimin başladığı Hasanağa fabrikamızın da bugün Ford Q1 belgesine layık görülmesinden ötürü gururluyuz” dedi.