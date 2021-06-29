Güven endeksleri haziranda yükseldi

TÜİK’in verilerine göre sektörel güven endeksi bu ay üç sektörde de arttı. Endeks haziranda geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 6,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 4,8 ve inşaat sektöründe yüzde 3,6 arttı. TÜİK ve TCMB iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 5,8 artış gösterdi. Mayısta 77,3 olan endeks, haziranda 81,7’ye yükseldi. TCMB tarafından haziran ayına ilişkin İktisadi Yönetim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi’nin (RKGE) sonuçları da açıklandı. Buna göre RKGE haziranda bir önceki aya kıyasla 2,7 puan artarak 113 seviyesinde gerçekleşti. Bu endeksin Mayıs 2014’ten bu yana ulaştığı en yüksek seviye oldu.