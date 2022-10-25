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Gökçelik’ten yenilenebilir enerji yatırımı

Sürdürülebilirlik vizyonu ve AB Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamsında çalışmalara başlayan Gökçelik, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde (NOSAB) faaliyet göstermekte olan 4.fabrikası Gökçelik Depo Sistemleri (GDS) çatısına yaklaşık 3 bin 500 metrekare bir alana GES açılışını gerçekleştirdi.

Gündem 25.10.2022, 00:11
Gökçelik’ten yenilenebilir enerji yatırımı

Raf sektörünün köklü markası Gökçe­lik son yıllarda gerçekleştirdiği atı­lımlar ve ihracat hacminde gösterdiği başarı performansı ile adından söz ettiri­yor. Endüstri 4.0 yatırımlarına da start vermiş olan şirket Ar-Ge ve Tasarım konu­larına yaptığı yatırımlar ile sektöre öncü­lük etmeye devam ediyor.

Temiz enerji olarak kabul edilen, Yeşil Mutabakatın gereklilikleri arasında yer alan ve bir yenilenebilir enerji çeşidi olan güneş enerjisinden üretimde faydalan­mak ve fosil yakıt kullanımını minimize etmek için yatırım yapan Gökçelik, sürdü­rülebilir bir ekonomi için üstüne düşen so­rumlulukları yerine getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Küresel ısınma, enerji verimliliği, iklim değişikliğinin önüne geçmek, karbonsuz ve dayanıklı bir ekonomi için, yenilenebilir enerji kaynakla­rına yatırım yapan Gökçelik, Sunvital Enerji tarafından kurulumu gerçekleştirilen GES ile 630 bin kWh/yıl elektrik üretmeyi planlı­yor. Böylelikle elektrik tüketiminin %36’sını GES’ten sağlayacak. Ayrıca kur­duğu GES ile 278 ton/yıl karbon salınımının önüne geçerek, 54 TEP/yıl tasarruf edip iş­letme ömrü boyunca da 25 bin adet ağaç eş­değeriyle karbon emisyonunu engellemiş olacak. GES Santrali açılışında konuşan Gökçelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yal­çın Aras; 45 yıllık bir sanayi geçmişine sahip olan Gökçelik’in her zaman çevre dostu bir işletme oldu­ğunu hatırlatarak, artık çevre dostu olmanın ye­terli olmadığını ve Birleş­miş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve AB Yeşil Mu­tabakat Eylem Planı çerçe­vesinde çok daha geniş kapsamlı çalışmalar yürütülmesi gerekti­ğini söyledi. Aras, dünya kaynaklarını hızla tüketen insanlığın ivedilikle bu yoldan dön­mesi ve karbon sıfır hedeflerini yakalamak için başta iş dünyası ve daha sonra da bi­reyler olarak üzerine düşen sorumlulukları ciddiyetle yerine getirmesi gerektiğini söy­ledi. GES yatırımının Gökçelik için bir adım olduğunu vurgulayan Aras sürdürülebilir bir ekosistem yaratmak için kararlılıkla faa­liyetlerine devam edeceklerini belirtti.

#Gökçelik #yenilenebilir enerji #NOSAB
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