Gökçelik’ten yenilenebilir enerji yatırımı

Raf sektörünün köklü markası Gökçe­lik son yıllarda gerçekleştirdiği atı­lımlar ve ihracat hacminde gösterdiği başarı performansı ile adından söz ettiri­yor. Endüstri 4.0 yatırımlarına da start vermiş olan şirket Ar-Ge ve Tasarım konu­larına yaptığı yatırımlar ile sektöre öncü­lük etmeye devam ediyor.

Temiz enerji olarak kabul edilen, Yeşil Mutabakatın gereklilikleri arasında yer alan ve bir yenilenebilir enerji çeşidi olan güneş enerjisinden üretimde faydalan­mak ve fosil yakıt kullanımını minimize etmek için yatırım yapan Gökçelik, sürdü­rülebilir bir ekonomi için üstüne düşen so­rumlulukları yerine getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Küresel ısınma, enerji verimliliği, iklim değişikliğinin önüne geçmek, karbonsuz ve dayanıklı bir ekonomi için, yenilenebilir enerji kaynakla­rına yatırım yapan Gökçelik, Sunvital Enerji tarafından kurulumu gerçekleştirilen GES ile 630 bin kWh/yıl elektrik üretmeyi planlı­yor. Böylelikle elektrik tüketiminin %36’sını GES’ten sağlayacak. Ayrıca kur­duğu GES ile 278 ton/yıl karbon salınımının önüne geçerek, 54 TEP/yıl tasarruf edip iş­letme ömrü boyunca da 25 bin adet ağaç eş­değeriyle karbon emisyonunu engellemiş olacak. GES Santrali açılışında konuşan Gökçelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yal­çın Aras; 45 yıllık bir sanayi geçmişine sahip olan Gökçelik’in her zaman çevre dostu bir işletme oldu­ğunu hatırlatarak, artık çevre dostu olmanın ye­terli olmadığını ve Birleş­miş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve AB Yeşil Mu­tabakat Eylem Planı çerçe­vesinde çok daha geniş kapsamlı çalışmalar yürütülmesi gerekti­ğini söyledi. Aras, dünya kaynaklarını hızla tüketen insanlığın ivedilikle bu yoldan dön­mesi ve karbon sıfır hedeflerini yakalamak için başta iş dünyası ve daha sonra da bi­reyler olarak üzerine düşen sorumlulukları ciddiyetle yerine getirmesi gerektiğini söy­ledi. GES yatırımının Gökçelik için bir adım olduğunu vurgulayan Aras sürdürülebilir bir ekosistem yaratmak için kararlılıkla faa­liyetlerine devam edeceklerini belirtti.