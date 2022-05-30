Gökçelik’ten kasa altlığında bir ilk
Depo ve raf sistemlerinin öncü markası Gökçelik, 45 yıllık tec¬rübesi ile satışa sunduğu yeni ürünü kasa altlığı HASSAN ile bir ilke imza attı.
Kasa altlığı Hassan, modern tasarımı ve ergonomik yapısıyla hem tüketici hem de kullanıcıya kolaylık sağlıyor.
Market teşhir ekipmanlarındaki inovatif ürünleriyle perakendeye öncülük eden şirket, yeni ürünü olan kasa altlığı Hassan ile son satın alma noktası (P.O.P.- Point of Purchase) satışlarını ön plana çıkarıyor. Paslanmaz çelik ve ahşabın buluşmasıyla modern çizgiler taşıyan kasa altlığı Hassan, tüketicinin son noktada ihtiyaç duyabileceği ürünlerin estetik biçimde sergilenmesini sağlıyor. Ergonomik yapısı, minimalist yaklaşımı, bant gücündeki yüksek performansı ve kolay kullanımı ile müşteri memnuniyetini arttırıyor.
Yeni ürün ile ilgili bilgi veren Gökçelik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras, fikrin 2020 yılında gerçekleşen Euroshop fuarında doğduğunu söyledi. Yurtdışı müşterilerinden biri olan Hasan Hüseyin tarafından atılan ilk fikrin Gökçelik AR-GE ve Tasarım departmanları tarafından geliştirilerek bugünkü şeklini aldığını belirten Aras, “Maalesef ürünün ilham kaynağı olan müşterimizi pandemi sebebiyle kaybettik. Biz de anısını yaşatmak için ürüne onun adını vererek HASSAN koymayı uygun gördük” dedi. Ürün ile ilgili tescil çalışmalarını da başlattıklarını belirten Aras perakende sektörüne ve Türkiye’ye katma değer katacak üretim çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.