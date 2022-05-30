Gökçelik’ten kasa altlığında bir ilk

Kasa altlığı Hassan, modern tasa­rımı ve ergonomik yapısıyla hem tü­ketici hem de kullanıcıya kolaylık sağlıyor.

Market teşhir ekipman­larındaki inovatif ürünle­riyle perakendeye öncülük eden şirket, yeni ürünü olan kasa altlığı Hassan ile son satın alma noktası (P.O.P.- Point of Purchase) satışlarını ön plana çıkarı­yor. Paslanmaz çelik ve ah­şabın buluşmasıyla modern çizgiler taşıyan kasa altlığı Hassan, tüketi­cinin son noktada ihtiyaç duyabile­ceği ürünlerin estetik biçimde sergilenmesini sağlıyor. Ergonomik yapısı, minimalist yaklaşımı, bant gü­cündeki yüksek performansı ve kolay kullanımı ile müşteri memnuniyetini arttırıyor.

Yeni ürün ile ilgili bilgi veren Gökçe­lik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Yal­çın Aras, fikrin 2020 yılında gerçekleşen Euroshop fuarında doğ­duğunu söyledi. Yurtdışı müşterilerinden biri olan Hasan Hüseyin tarafından atılan ilk fikrin Gökçelik AR-GE ve Tasarım departmanları tarafından geliştirilerek bu­günkü şeklini aldığını belir­ten Aras, “Maalesef ürünün ilham kaynağı olan müşteri­mizi pandemi sebebiyle kay­bettik. Biz de anısını yaşatmak için ürüne onun adını vererek HASSAN koy­mayı uygun gördük” dedi. Ürün ile ilgili tescil çalışmalarını da başlattıklarını belirten Aras pera­kende sektörüne ve Türkiye’ye katma değer katacak üretim çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.