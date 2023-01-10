Geçen yıl en çok borsa kazandırdı
Geçtiğimiz yıl yatırımcısına en çok kazandıran finansal yatırım aracı BIST 100 endeksi oldu. BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 34,44, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 61,81 oranında yatırımcısına kazandırdı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 34,44, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 61,81 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.
Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından DİBS yüzde 20,81, külçe altın yüzde 30,20, Amerikan Doları yüzde 30,40, Euro yüzde 34,80 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 41,25 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 4,69, külçe altın yüzde 15,99, Amerikan Doları yüzde 16,23, Euro yüzde 21,52 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 29,28 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
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