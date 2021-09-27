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Fosil yakıt sübyansiyonları 6 trilyon dolara ulaştı
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel fosil yakıt sübvansiyonlarının 2020’de yaklaşık 6 trilyon dolara ulaştığını belirterek, 2025 yılına kadar fosil yakıt fiyatlarının çevre ve tedarik maliyetlerini tam olarak yansıtacak şekilde artması halinde küresel karbon emisyonlarının 3’te 1 oranında düşebileceğini ifade etti.
Gündem 27.09.2021, 22:55
Fosil yakıt fiyatlarını doğru belirlemenin önem taşıdığına dikkati çeken Georgieva, fiyatların hem tedarik maliyetlerini hem de özellikle karbon emisyonları ve hava kirliliği olmak üzere çevresel maliyetleri tam olarak yansıtması gerektiğini vurguladı.
Georgieva, “Fosil yakıtın düşük fiyatlandırılması, yerel ve küresel çevresel hedefleri baltalayarak insanlara ve gezegene zarar verir” dedi.
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