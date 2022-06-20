FED faizi 75 puan artırdı

ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1,50 – 1,75 aralığına yükseltti.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 1,50-1,75 aralığına yükseltilmesine karar verildiği ve devam eden artışların uygun olacağının tahmin edildiği bildirildi.

Bankanın haziran toplantısında kararlaştırdığı 75 baz puanlık artış 1994’ten bu yana tek seferde gerçekleştirilen en hızlı faiz artışı oldu. Gelecek toplantıda yine artırım sinyali

FED Başkanı Jerome Powell, FED’in politika faizini 75 baz puan artırmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, yüksek enflasyona karşı bankanın temmuz toplantısında 50 veya 75 baz puanlık faiz artırımına gideceğini söyledi.

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Amerikan Merkez Bankasının (FED) gösterge faiz oranını 75 baz puan artırmasının ardından, ABD dolarına bağlı döviz kur rejimi nedeniyle aynı oranda artışa gitti.

Bölgenin defacto merkez bankası niteliğindeki Hong Kong Para Otoritesinden (HKMA) yapılan açıklamada, gösterge faiz oranının 75 baz puan artışla yüzde 2’ye çıkarıldığı bildirildi.