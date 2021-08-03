EVTEKS ziyaretçi rekoru hedefliyor

Dünyanın en büyük iki ev tekstili fuarından biri olan EVTEKS, 20-24 Eylül tarihleri arasında CNR Expo’da kapılarını açmaya hazırlanıyor. 2019 yılında 81 bin ziyaretçi ağırlayarak katılımcı firmaların iç ve dış ticaret ağlarını genişleten EVTEKS, binin üzerinde firmayı, yerli ve yabancı on binlerce nitelikli alıcı ile buluşturarak yeni rekorlara imza atmayı hedefliyor. Fuarın, ev tekstili sektörünün bu yıl hedeflediği ihracatına yüzde 30 oranında katkı sağlayacağı öngörülüyor. Fuarda gerçekleşecek ikili iş görüşmeleri ve yeni iş bağlantıları sayesinde bu katkının yeni sezona kadar artarak devam edeceği düşünülüyor.