Erkılınç: Nitelikli yayınları ve istihdam olanaklarını koruyacağız

Erkılınç, iletişim alanının dışındaki fakültelerden mezun ancak bu alanda yüksek lisans veya doktora yapmış olanları fikir işçisi kadrosuna doğrudan dâhil etmeyi hedeflediklerini kaydederek, “Böylece eğitim seviyesi, beşeri sermayesi yüksek fikir işçilerinin gazetecilik yapmasını sağlayarak daha kaliteli ve özgün içerik üretilmesini arzuluyor, sahadaki ‘çalıştıracak personel bulamıyoruz’ söylemine de gerçekçi bir çözüm sunuyoruz” dedi.

Basına kredi desteği

Basın mensuplarına ve basın kuruluşlarına yapılan desteklerin artırılmasına yönelik çalışmalara da değinen Genel Müdür Erkılınç, basın mensuplarının talepleri doğrultusunda faizsiz borç para miktarının 12 bin Türk Lirası’na yükseltileceğini, gazete işletmelerine verilen kredi desteğinde ise faiz oranı değişikliğine gidileceğini belirtti.