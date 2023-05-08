Enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 2,39, Yurt İçi Üretici Fiyat En­deksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,81 artış gösterdi. Yıllık enflas­yon tüketici fiyatlarında yüzde 43,68 ile son 16 ayın, yurt içi üretici fiyat­larında da yüzde 52,11 ile son 18 ayın en düşük sevi­yesine düştü.

Türkiye İstatistik Ku­rumu verilerine göre, ni­sanda 12 aylık ortalamalar dikkate alın­dığında, tüketici fiyatları yüzde 67,2, yurt içi üre­tici fiyatları yüzde 105,5 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 2,39, Yİ-ÜFE yüzde 0,81 artış gösterdi.

TÜFE, nisanda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,21, Yİ-ÜFE ise yüzde 7,11 yükseldi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatla­rında yüzde 43,68, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 52,11 oldu.