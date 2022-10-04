Enerjide bağımsızlığın yolu rüzgar ve güneşte

KONDA Araştırma ve Temiz Enerji Haber Portalı tarafından, Türkiye’de toplumun yenilenebilir enerji hakkındaki fikirlerini ve enerji bağımlılığı konusundaki algısını ölçmek için gerçekleştirilen “Türkiye’de Enerji Tüketimi ve Ekonomi” araştırmasının sonuçları açıklandı.

Anket çalışmasına, 2 bin 510 kişi katıldı. Araştırma, küresel enerji krizinin olduğu bir dönemde 15 yaş üstü nüfusun enerji ve elektrik tüketimine bakış açısına ilişkin sonuçlar ortaya koyuyor.

Buna göre, ankete katılanların yüzde 55’i Türkiye’de enerji konusundaki en büyük sorunu dışa bağımlılık olarak tanımlarken, her beş kişiden dördü Türkiye’nin enerjide dışa bağımlı olmasından endişe duyuyor.

Enerjide dışa bağımlılık konusunda toplumun yüzde 64’ü de “çok endişeli” olduğunu belirtiyor. Enerjinin pahalı olması ise yüzde 30 ile ikinci en büyük sorun olarak öne çıkıyor.

Dışa bağımlılığın önüne geçmek için hangi kaynaklara yönelmek gerektiğine ilişkin soruya verilen cevapların yüzde 71’ini güneş enerjisi ve yüzde 64’ünü rüzgar enerjisi oluşturuyor. Araştırmaya katılanların yüzde 56’sı başta doğal gaz ve petrol olmak üzere ithal yakıtlardaki fiyat dalgalanmalarından etkilenmemek için güneş ve rüzgar enerjisinin daha fazla kullanılmasını öncelikli çözüm olarak görüyor. Katılımların yüzde 69’u kömür, doğal gaz gibi fosil yakıtlar yerine daha fazla yenilenebilir enerji kaynağı kullanılmasıyla elektrik fiyatlarının azalacağını düşünüyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilecek enerjiyi kullanmak için elektrik faturasında belli oranda bir artışa razı olacağını söyleyenlerin oranı ise yüzde 51.

Yenilenebilir kaynaklardan üretilecek enerjiyi kullanmak için faturasında yüzde 2’lik bir artışa razı olanların oranı yüzde 25 iken, toplumun yüzde 14’ü faturasında yüzde 10’luk bir artışa, toplumun yüzde 11’i ise faturasında yüzde 20’lik bir artışa razı olduğunu ifade ediyor.