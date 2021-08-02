Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan 'kesinti' açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik talebinde büyük artış görüldüğü belirtildi.

Artan talep nedeniyle son birkaç haftada elektrik tüketiminde cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine ulaşıldığı kaydedilen açıklamada, "Ulusal elektrik altyapımız artan taleplerin karşılanması için maksimum seviyede üretime devam etmektedir. Ancak son zamanlarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik tedarikinde kısmi kesintiler yaşanmıştır. Kesintilerin yaşandığı bölgelere acil müdahale ekipleriyle ilk müdahaleler yapılmış olup, an itibarıyla ülke genelinde kesintiler sonlandırılmıştır." ifadelerine yer verildi.