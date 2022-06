Ekonomiye kadın mühendis damgası

Semih AYDIN

Bursa’nın başarılı kadın mühendisleri imza attıkları önemli işlerle ülke ekonomisine katkı sağlıyorlar. UNESCO bünyesinde kutlanan 23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü’nde Bursa’nın başarılı kadın mühendisleri başarı hikayelerini Ekohaber’e anlattı.

Ülfet ÖZTÜRK / BUMKAD Kurucu Başkanı

Kadın isterse her şeyi yapar

Sakarya Ünv. Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Üniversite sonrası 1,5 yıl dil eğitimi için Londra da bulundum. İş hayatım 2003 yılında Orhan Holding ile ile başladı, sonrasında Ficosa İnternational Serbest Bölgede yaklaşık1,5 yıl çalıştım. 2007 yılından itibaren Tofaş’ta çalışıyorum, çeşitli görevlerde bulundum şu anda Tofaş ArGe Direktörlüğü Süreç Kontrol Yöneticiliğinde ArGe Süreç Sorumlusu olarak çalışıyorum.

Toplum gönüllülüğüm Kalder’de yaklaşık 13 yıl önce başladı. Şu anda Bursa Mühendis Kadınlar Derneği Kurucu Başkanlığı görevini yapıyorum. İstatistikler gösteriyor ki gönüllü projelerde yer almak kişiyi hem daha mutlu hem de fiziksel ve zihinsel olarak daha sağlıklı yapıyor. Toplum gönüllüsü olarak çalıştığım her kurumda çok şey öğrendim, geliştim, yönümü belirledim. Zayıf ve güçlü yönlerimi anladım. STK’lar sizi hayata hazırlar diyebiliriz, projelerin içinde var olmak , proje fikirleri üretmek sizi daha üretken hale getiriyor.

Kadın mühendis olarak dikkat çekmek istediğim en önemli konu mühendisliğin kendi içinde bile cinsiyetleştirilmesi. Mesleğin cinsiyetleştirilmesi kadına uygun mühendislik uygun olmayan mühendislik algısının ortadan kalkması gerekiyor.

Kadın mühendis olmaktan ziyade kadınların iş hayatı içinde erkeklerden çok farklı sahip oldukları yetkinlikleri var. Kadınlar koçluk, mentörlük, ilham veren liderlik , çatışma yönetimi, ekip yönetimi, duygusal ve sosyal zekasını çok iyi kullanır. Bu farkındalıkta olmalı, buna inanmalıyız. Kadınların istedikten sonra yapamacağı şey yok.

Öncelikle kendinizi keşfetme yolculuğunda gönüllülük bilincinizi yüksek tutun, kendinizi iyi tanıyın, geliştirmeniz gereken noktalarınızı belirleyin ve hedefler koyun. Yetkinliklerinizi sizden daha iyi bilen biri olamaz, uzmanlığınız nedir, güçlü kaslarınız nereler bilmelisiniz. Bunları bildikten sonra da yetkinliklerinizi max düzeyde sergileyebileceğiniz işlere yönelmelisiniz. Güçlü kaslarınızı daha da güçlendirmek içinde çok çalışmalısınız, araştırmalısınız, değişime ve sürekli öğrenmeye açık olmalısınız. Kendinize inanın, cam tavanlarınızı kaldırın, motivasyonunuzu asla kaybetmeyin ve sadece başarıya odaklanın.

Türkiye’nin Tek kadın Mühendis Derneği olarak 2022 yılında Türkiye’de ilk defa 23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü ‘nü konferans ile kutlayacak olmanın , böyle bir organizasyona önderlik yapıyor olmanın gururunu yaşıyoruz. ‘’ Güçlü Kadın Güçlü Gelecek ‘’ teması ile çıktığımız bu yolda, geçmişten günümüze yaptıkları ile dünyaya yön vermiş, bundan sonrasında da yön verecek olan tüm kadın mühendislerimizin gününü kutluyorum.

Yasemin YEŞİLOVA / Yeşilova Holding YK Üyesi

Mühendis kadınların dünyayı değiştirmesinden gurur duyuyorum

Koç Üniversitesi Endüstrisi Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldum. Ardından Madrid’de Uluslararası İşletme Yüksek Lisansımı tamamladım. Eğitim hayatım sonrası aile şirketimiz Yeşilova Holding ve grup şirketlerimizden olan Canel Otomotiv’de çeşitli görevlerde bulundum. Bugün ise holding bünyesinde Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdürürken Canel Otomotiv bünyesinde de Proje Müdürü olarak görev almaktayım.

Kadınlar bugün hayatın her alanında başarılı bir şekilde yer alıyorlar ve olmaya da devam edecekler. Güçlü ve özgür kadınlar ile hem ülkemiz hem de dünyamız çok daha iyi günlere, yarınlara ulaşacak. Bu yolculukta farklı alanlardaki uzmanlıklarıyla canla başla çalışan kadın mühendislerimiz de geleceği inşa ediyor. Yeşilova Grubu olarak kadınlarımızın başta mühendislik olmak üzere her alanda ekosistemimize katılımlarını destekliyor, ürettiklerin değerin bilincinde olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Mühendislik, toplumumuzda erkeklerin hakimiyetinde olan bir meslek dalı gibi görünse de aslında bir toplum hizmetidir ve cinsiyeti yoktur. Önemli olan kadınların da bu meslekte başarılı olabildiğini göstermek, bu farkındalığı yaratmaktır. Bir kadın olarak, benim gibi mühendis kadınların dünyayı değiştirmesinden gurur duyuyorum. Kadınların hayatta girdikleri her şeyi başardıklarını gördüğümüz gibi, mühendislikte de başarıdan başarıya koştuklarına şahit olmaktayız.

Her şeyden önce “Sen bu mesleği yapamazsın” gibi ibarelerin, kalıpların kendilerini etkilemesine asla izin vermesinler. Hiçbir zaman yılmasınlar, başaracaklarına inansınlar. Çalışırlarsa ve isterlerse elde edemeyecekleri hiçbir şey yok. Başarılarıyla gururlandıran tüm mühendis kadınlarımızın Dünya Kadın Mühendisler Günü kutlu olsun.

Mihrimah KOCABIYIK / MİM İş Güvenliği Kurucusu

Kişisel eğitiminize önem verin

1974 İstanbul doğumluyum. 92 yılından bu yana Bursa’da ikamet etmekteyim. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümünden 1996 yılında bölümümüzün ilkleri arasında yer alarak mezun oldum.

İlk işyerim olan Bursa Çevre İl Müdürlüğü’nde 3 yıl mühendis kadrosunda görev aldım. Akabinde özel sektöre geçerek, ÇED ve çevre danışmanlık alanında 23 yıldır mesleğimle ilgili çalışmaya devam etmekteyim. Firmamda, ÇED Koordinatörü, Koordinatör Çevre Görevlisi, 14001 ÇYS Baş Denetçisi, A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve Tehlikeli Madde Güvenlik Uzmanı olarak görev yapmaktayım.

Şu an 2013 yılında kurduğum MİM Çevre İş sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık Mühendislik Ltd. Şti.’nde; ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) Raporlarının, Proje Tanıtım Dosyalarının ve ÇED İzleme-Proje İlerleme raporlarının hazırlanması, Yeni Yatırım yer seçimi ve modelleme çalışmaları, Çevre Görevlisi Hizmeti, Çevre İzin ve Lisans süreç takipleri, teknik raporların hazırlanması, Çevre Hukuku hizmetleri, Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatlarının(GSM) alınması, Atık yönetimi, Eğitim bilinçlendirme faaliyetleri, Maden ruhsat ve izinlerinin alınması, Yönetim Sistem Danışmanlığı ve eğitim hizmetleri konularında hizmet vermekteyiz.

Mesleğim gereği Çevre Mühendisleri Odası üyesiyim. Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında 55. Komitesinde komite üyesi olarak görev yapmaktayım, ayrıca 2019’dan beri Çevre ve Temiz Üretim Konsey Başkanlığı görevini de sürdürmekteyim.

MÜSİAD Bursa ve MÜSİAD Genel Merkez Enerji Çevre Sektör Kurulu üyesiyim, aynı zamanda Çevre ve İklim değişikliği Çalışma grubu Başkanıyım. TOSYÖV, MMG (Mimar Mühendisler Grubu) ve BALKANSİAD üyesiyim.

Bursa Kent Konseyi Koza çalışma grubunun 2011 yılından beri üyesiyim. 2017 yılı Eylül ayından beri de Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanıyım. Aynı zamanda 2020 yılından beri Sıfır atık Çalışma Grubu Temsilcisiyim.

STK ‘larda hem mesleğimle ilgili alanlarda hem de kadınlarla ilgili alanlarda görev yapmaya devam etmekteyim. Çevre ile ilgili konular özellikle MÜSİAD, BTSO ve Kent Konseyinde Türkiye genelinde ve Bursa özelinde proje üretme ve sürdürebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda daha yaşanabilir bir çevre için sanayiciyi doğru yönlendirme ve toplumu bilinçlendirme faaliyetlerini kapsıyor. Özellikle mevcut mevzuata uyum ve gelişen değişen dünyamızda Avrupa Yeşil Mutabakatı, Paris İklim anlaşması, sıfır atık yönetimi, hava kalitesinin iyileştirilmesi, atıksuların yeniden kullanımı, iklim krizi ve kuraklık konularında çalışmaya devam ediyoruz.

Kadınlarla ilgili yaptığımız çalışmalarda; ülkemizde, kadınların ekonomik, sosyo-kültürel hayata aktif katılımlarını sağlamak, toplumda hak ettikleri konuma gelebilmeleri için projeler üretmek, hem bireysel, hem ailede, hem iş hayatında hem de sosyal hayatta adaletli bir şekilde konumlandırmak, hem de karar alma mekanizmalarında temsiliyetinin artmasını sağlamak, kadın hakları ve fırsat eşitliği konusunda yol alabilmek amacıyla elbirliği ile çalışmaya devam ediyoruz. Amacımız, Devletimin ve ailemin verdiği destekle edindiğim bilgi ve tecrübe birikimimi aktararak, hayata tutunmaya çalışan kadınlara bir nebze olsun nefes olmak ve yol göstermektir.

Sivil toplum kuruluşlarında ve SİAD’larda görev yapmak, ufkunuzun genişlemesine ve hayata/konulara farklı pencerelerden bakabilme fırsatı sağlıyor. BEN değil, BİZ olma bilincini ruhunuzun her zerresine aşılıyor. Ve de alışkanlık yapıyor, devamlı proje üretiyorsunuz.

Siyasi olarak da 2014 yılından beri Nilüfer ve Bursa Büyükşehir meclis üyesiyim. Meclis üyesi olarak Çevre ve Sağlık komisyonunda, Engelliler komisyonunda, Aile-Kadın ve Çocuk komisyonunda, Katılımcılık ve Eşitlik komisyonunda, Eğitim Kültür Gençlik Spor Komisyonu, Sosyal İşler ve Turizm Komisyonunda ve encümende görev yaptım. Ayrıca Meclis 2. Başkanvekilliği ve Bursa Büyükşehir belediye Başkan Vekilliği görevlerinde bulundum.

İlk öncelikle Çevre Mühendisliği Bölümünün Ülkemizde yeni bir meslek dalı olması ve ilgi alanının bilinmemesi sebebiyle iş hayatında zorluklar yaşadım. İkincisi, resmi bir kurumdan özel sektöre geçiş yaptığımda hem ÇED hem de çevre danışmanlık alanında mevzuatsal olarak bir zorunluluk olmaması sebebiyle önemli bir zorluk çektim.

Kadın bir mühendis ve iş sahibi olarak da cam tavanı devamlı hissettim diyebilirim. Çevre Mühendisiliği bölümlerinde kadın oranı 2/3 olmasına karşın hem iş ortamlarımız, hem de SİAD’larda maalesef kadın işverenin azlığı çok bariz orada. İş ortamımız erkek hakimiyeti altında olduğu için, acaba zorluklar karşısında pes eder mi, işi sonuna kadar yürütebilir mi gibi soran gözlerle çok fazla karşı karşıya kaldık. Ama başarılı geçen her bir proje, konuya hakimiyet ve özgüven ile bu konunun üstesinden gelebildiğimize inanıyorum.

Kadınlar erkeklere göre daha detaycı ve planlı çalışıyorlar ve çok fazla risk almayı sevmiyorlar. Ayrıca, yürütülmekte olan projenin 2. 3. Adımlarının düşünülmesi, en kötü senaryonun ortaya konulması da bir mühendis ve işveren olarak bana avantaj sağlıyor diye düşünüyorum.

Sadece mesleki alanda değil, kişisel gelişimlerine de yatırım yapmalarını tavsiye ediyorum. Rekabetçi bir iş hayatında hemcinslerini destekleyerek, sosyal faaliyetlere STK’lara da zaman ayırarak toplumsal görevlerini yerine getirebilirler. Kadınlar isterse başaramıyacakları herhangi bir şey yoktur.

Kadın mühendisler ve mühendis adayları asla pes etmeyin, önünüze çıkan her zorluk, sizi daha da güçlü kılacaktır. Kadınlara has, güzel özellikler, hassasiyet, incelik, zerafet bizim için bir eksiklik değil, işimizi yaparken ortaya koyacağımız güzel bir farkındalıktır. Kadınlar hem bireysel, hem de ailede, hem de toplumdaki görev ve sorumluluklarını yerine getirirken, iş hayatında da çok başarılı olabilirler. İhtiyacınız olan güç içinizde saklı.

Esma BAŞ GÖCEN / YEPSAN YK Üyesi

Günümüzde ayrım azalıyor

Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği lisansımı 2007 yılında derece ile tamamladım. Otomotiv sektöründe hizmet veren şirketimiz YEPSAN A.Ş de 2007 de çalışmaya başladım. Üretim planlama, lojistik, üretim, satış, satın alma, finans birimlerinde müdürlük görevinde bulundum. Yönetim Kurulu Üyesiyim.

İş hayatı öncesinde başladı zorluklar. Mühendislik tercihi yapacağımı söylediğimde çevremden hatta bazı öğretmenlerimden “erkek işi o” sözünü sıklıkla duydum. Geçmişte kadınlar ve erkeklerin yapabileceği işlere yönelik kalıp yargılar daha çoktu. Bu durum kadınların, mesleki statü ve gelir olarak erkeklerle ile aynı fırsatlara sahip olmasını engelliyordu. Günümüzde kadın – erkek iş ayrımının azaldığını görüyorum.

Ancak ataerkil bir toplumda kadın mühendisler olarak kendimizi kabul ettirmemiz hiç de kolay olmadı. Kariyer basamaklarında ilerlemek erkek mühendislere göre daha güç oluyor. Özel sektör de özellikle otomotiv sektöründe dinamik, başarılı olmak, sürdürülebilirliği sağlamak aynı zamanda annelik, ev sorumlulukları ile birlikte tam verimli bir döngüde ilerlemek elbette kolay değil.

Kadın mühendislerin sistematik ve disiplinli çalışması, ekip ruhuna yatkın olması ve bunların sürekliliği, empati yeteneğinin yüksek olması, sektörde bizleri ön plana çıkarıyor. Evlilik-aile-çocuk etkenleri, olası izinler şirketlerde kritik alanlarda kadınların tercih edilmemesine neden olabiliyor. Okul-ders elbette çok önemli ancak sosyal becerilerin geliştirilmesi, fark yaratabilecek yetkinliklerin kazanılması, liderlik vasıflarının geliştirilmesi, dijital çağın takibi önemli. Mühendislik birçok konuyu barındırıyor. Her şeyi bilmek yerine bir şeyi çok iyi bilmelerini tavsiye ederim.

Emel ÖZKAN TAŞYAKAN / Destek Amortisör YK Üyesi

Cinsiyet mühendislikte ayrıcalık oluşturmaz

Bursa Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 2012 mezunuyum. Mezuniyetimin ardından Destek Amortisör firmasında Ar-Ge biriminde tasarım mühendisi olarak iş hayatına girdim. İş hayatı ile birlikte yüksek lisans ve doktora eğitimine aynı üniversitede devam ettim. Destek Amortisörden sonra Makine sektöründe lider bir firmada proje ve Ar-Ge bölümlerinde görev aldım. 2018 Yılından bu yana Destek Amortisör firmasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak Genel Müdürlük görevini sürdürmekteyim.

hayatında proje liderliği yaptığım dönemlerde çalışma saatleri ve çalışma ortamı nedeniyle zorluk yaşadığım zamanlar oldu ancak proje devreye alındığında ciddi anlamda saha – üretim- yönetim tecrübesi edindim. Yönetici olarak ise cinsiyetten ve meslekten bağımsız olarak karşılaştığımız problemler elbette oluyor. Mesleki, idari, teknik problemler iş hayatındaki en büyük stresi oluştursa da iletişim- ifade gücünün, ekip çalışmasının ve birlikteliğin zorlukları aşmada büyük rol oynadığını görüyorum.

Üretim dahil hemen hemen her bölümde artık kadınlara pozitif bir ayrıcalık tanınıyor. Mesleki anlamda ise son yıllarda teknik bölümlerden mezun olan kadınlar erkeklere göre kariyer adımlarını oldukça hızlı tırmanıyor. Bu noktada kadın meslektaşlarımı erkeklerden ayıran en büyük özelliğin, kadınların iş hayatında oldukça titiz ve özverili olmalarından kaynaklı olduğu düşünüyorum. Pozitif ayrımcılığın olduğu yerlerde özellikle kadın tercih edilmesinin sebepleri işe bağlılık, çalışkanlık ve zaman yönetimi başarısı diyebilirim.

Mesleki bilgisi sağlam ve branşı ile ilgili güncel teknolojileri takip eden, teoriyi sahaya uygulayabilen, sosyal ilişkileri kuvvetli, ekip çalışmasına yatkın mühendis adaylarının iş hayatında başaramayacağı bir şey yoktur. Kadın veya erkek olmak diğer mesleklerde olduğu gibi mühendislikte de bir ayrıcalık oluşturmaz.

Büşra DEMİROĞLU OKUR / Burçak Metal Genel Müdürü

Üniversiteler iş odaklı eğitimler vermeli

İlk, orta ve yüksek öğrenimimi Bursa’da tamamladım .2014 yılında Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldum. 2014 yılında Burçak Metal’de iş hayatına ilk adımı attım ve halen Burçak Metal’de Genel Müdür olarak görevime devam etmekteyim.

Meslek odası üyesiyim. Bunun mesleğimizin geliştirilmesine katkı sağladığını düşünüyorum.

Üniversitelerin iş hayatına hazırlamaması iş hayatında zorluklarla karşılaşmamıza neden oluyor. Özellikle gördüğümüz derslerle iş hayatında aldığımız görevler bağdaşmıyor. Üniversiteler daha çok iş hayatı odaklı eğitimler vermeli.

Kadın bir mühendis olarak daha detaycı ve disiplinli olduğumu düşünüyorum. Dokümantasyon kısmında da kadın mühendislerin daha iyi olduğu kanaatindeyim.

Genç kadın mühendis adayları kendilerini sürekli geliştirmeli. Üniversitedeyken ilgi duydukları alanlarla ilgili eğitim ve seminerlere katılmalılar. Stajlarında aktif olarak görev almaları, mezun olduktan sonra iş görüşmelerinde kendilerini öne geçirecektir.

Ülkü KÜÇÜKKAYALAR / İMO Bursa Şb. Bşk.

Kadın inşaat mühendisi olmak ayrıcalıktır

1984 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği'nden mezun oldum. Eşimde aynı dönemde mezun olmuştu. İnşaat Mühendisi Satuğ Küçükkayalar ile 1985'de evlendim. Özel sektörde aile şirketimizde yönetici ve çalışan olarak iş hayatına başladım. O günün şartlarında başarılı Yapı kooperatifçiliği işleri ve konut inşaatları deneyimlerimiz oldu. 1992 yılından itibaren de beton prefabrikasyon sektöründe yatırımcı, üretici, kurucu ortak ve fiilen bir çalışan olarak yer almaktayım. 2018 yılında ise Türkiye Prefabrik Birliği'nin Yapı Ödülü’ne layık görüldük. Halen bu doğrultuda serbest sektörde çalışmaya devam ediyorum. Eşim ile ortağı olduğumuz KA Yapı San. ve Tic. AŞ. şirketimiz bünyesinde iş hayatımızı sürdürüyoruz.

Halen İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanıyım. Türkiye Prefabrik Birliği Yönetim Kurulu Üyesiyim. Bursa ODTÜ Mezunları Derneği ve Bursa Anadolu Lisesi Mezunları Derneği üyesiyim. BUMİAD - Bursa Mühendis Mimar İş İnsanları Derneği üyesiyim. STK'lar benzer kaygı ve beklentileri bir araya getiren, ortak dil oluşturan kuruluşlardır. Elbette meslek hayatıma olduğu kadar sosyal hayatıma ve kişisel gelişmeme de olumlu katkıları olmuştur.

Kadın mühendis olmak, üstelik inşaat mühendisi olmak bence bir ayrıcalık. Her üretici kadının yaşadığı temel zorluklarla karşılaştım. Anne olmak, ev sorumlulukları, evlat olma gibi. Bunlar yakın çevrenizin, eşinizin destekleri ile aşılıyor. Meslek yaşantınız varlığınızı kabul ettirip sürdürmek için ısrarcı olmalısınız. Bir yerden sonra saygınlığınız artıyor.

Kadının olduğu her ortamda naiflik, nezaket ve disiplin vardır. Diğer çalışanlar her türlü davranışına çeki, düzen verirler. Kadın daha ayrıntılı düşünür ve işinin takipçisidir. Güvenli bir çalışma ortamı bulduğunda kadınlar işine sadık kalır.

Genç kadın mühendislere tavsiyem bulundukları ortamda kalıcı olmak için ısrarcı olmalılar, sabretmeliler.

Tülay HACIOĞLU ŞENGÜL / Maysan Mando Genel Müdürü

Kadınlar her alanda başarılı olabilir

ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra, Uludağ Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisans eğitimimi tamamladım. Otomotiv sektöründe 20 yılı aşkın bir deneyimim bulunuyor. Küçük yaşlardan itibaren otomotiv sektörüne ilgi duyan biriydim. İş hayatına adım attığı günden beri de kariyerimin tamamını otomotiv sektöründe geçirdim.

Aynı zamanda, TAYSAD, BUSİAD, KalDer ve KalDer Bursa Şubesi Yönetim Kurulu üyesiyim. Bu tip sivil toplum kuruluşları sektörel iletişim olanaklarını artırarak; bilgi ve tecrübe paylaşımı, kuruluşlar arası iş birliklerinin geliştirilmesi, kaynakları faydalı sonuçlara yönlendirme ve toplumsal fayda sağlama açısından son derece faydalı oluyor.

Eğitim hayatım boyunca kendimi en iyi şekilde yetiştirmeye, geliştirmeye çalıştım. Hep çalışkan biri oldum. Aileme ait iş yerinde, ilkokul çağlarından itibaren çalışmaya başlamam da iş disiplinini küçük yaşta edinmemi sağlayan en büyük etkenlerden biri oldu.

Daima yeni hedeflerin, daha iyisine ulaşmanın peşinde koştum. Kendime güvenimi hiç kaybetmedim. Sürekli gelişim felsefesine inanan biriyim. Yani bugünkü konumuma da emekle, özveriyle, çalışarak, fark yaratarak ulaştım. Mesele bulunduğun noktayı korumak değil, bulunduğun noktayı korumaya odaklanırsan zaten geri gidersin, benim amacım hep daha ileriye ve iyiye odaklanmak oldu.

Kadınlar her alanda başarılı olabilir. Buradaki temel konu; eşit fırsat sağlanması, kişinin başarma arzusu, kendini geliştirmesi, fark yaratması ve asla vazgeçmemesidir.

Kadınların duygusal zekâsı, becerisi ve öngörüleri iş yaşamına değer katıyor. Yüksek empati yetenekleri ve iletişim becerileri ile kadınların fark yarattıklarına inanıyorum. Kadınlar, bulundukları ortama mutlaka bir samimiyet katıyor. Ayrıca kadınlar detaycı düşünceleri ile risk ve fırsatları daha iyi değerlendirebiliyor. Yaşanan gelişmelere farklı bir açıdan bakabiliyorlar. Bunların hepsi iş hayatında büyük avantaj sağlıyor.

Genç kadın mühendislere tavsiyem; kendilerine güvenmeleri, cesaretli olmaları ve hayallerinin peşinden gitmeleridir. Karşımıza çıkan engellere takılmadan, başarı odaklı hedefimizden vazgeçmemek gerekiyor. Yaptığınız işi severek ve keyif alarak yapıyorsanız başarı zaten kendiliğinden geliyor.

LALE YILDIZ / TTI PHARMA Genel Müdürü/Kurucusu

Zayıf ve güçlü yönlerimiz var

Gıda Mühendisiyim. ODTÜ Gıda Mühendisliği bölümünden 1995 yılında mezun oldum. Bursa’ya döndükten sonra sigortacılık alanında faaliyet gösteren aile şirketimizde çalışmaya başladım. İletişim, pazarlama ve satış kabiliyetinin ön planda olduğu bir alandı. Mühendislik formasyonunun kazandırdığı vizyon ve analitik düşünce sistemi, eğitimini aldığınız alanın dışındaki bir sektörde bile başarılı olmanızı sağlıyor. Ardından tekstil ve akaryakıt sektöründeki grup şirketlerimizin yönetiminde görev aldım. Özellikle akaryakıt sektörü erkek egemen bir sektör. Ancak ben hiçbir zaman meslekleri cinsiyete göre gruplamadım. İş dünyasında benim için işini iyi yapan ve yapmayan insanlar oldu her zaman. Böyle düşününce hiçbir önyargının size engel olamayacağını da görüyorsunuz. 2020 yılına geldiğimizde gıda alanında da yatırım yapmaya karar vererek, TTI PHARMA unvanlı gıda takviyeleri üretim tesisimizi kurduk. Şu an yurt içi ve yurt dışı firmalara fason üretim hizmeti verirken, bir yandan da kendi markamızla hem e-ticarette hem de eczane raflarında yerimizi almak ve global bir oyuncu olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

27 yıldır mühendis kimliğimle iş hayatının içindeyim. Gerek akademik mesleki bilgi birikimimi, gerekse iş dünyasının dinamiklerinden edindiğim tecrübelerimi sürekli artırmayı ve güçlendirmeyi, bu anlamda mesleğime ve kendime yatırım yapmayı çok önemsiyorum. Dengelerin sürekli değiştiği bir ekosistem içinde kendimizi ve işimizi geliştirmenin zorunluluk olduğunun farkındayız hepimiz. Bu yüzden öğrenmeye devam ediyorum. Birkaç ay önce Bursa Uludağ Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümünde tezli yüksek lisansımı tamamladım. Sıradaki hedefim gıda takviyeleri konusunda akademik olarak da uzmanlığımı almak...

Kendimize yatırım yapmak konusunda önemli birer unsur olarak görüyorum STK’larda ya da meslek odalarında görev yapmayı. Temel olarak gönüllülük felsefesiyle hareket eden, kâr amacı gütmeyen, toplumsal sorunları bağımsız şekilde ele alarak, kamuoyunu bilgilendiren, aydınlatan, buna yönelik öneri geliştiren ve bunları ilgili otoritelere sunan kuruluşlardır STK’ lar. Üniversite yıllarımda tanıştığım sivil toplum kuruluşları, bugün de benim hayatımın önemli birer parçası olmaya devam ediyor. Birden fazla STK üyeliğim var. 2016-2020 yılları arasında Bursa Şube Başkanı olarak da görev yaptığım meslek odam Gıda Mühendisleri Odası, bu dönem yönetim kurulu üyesi olarak görev aldığım BUSİAD, TOSYÖV Bursa Destekleme Derneği, Tarım ve Gıda Etiği Derneği, ODTÜ Mezunlar Derneği ve Kükürtlü Lions Kulübü, üyesi olmaktan her zaman onur duyduğum kuruluşlar. Gerek kişisel gelişimime gerekse meslek yaşantıma büyük katkıları olan sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalışmayı, ülkeme olan borcumu ödemek olarak da görüyorum bir yandan. Hem edindiğiniz her düzeydeki birikim, tecrübe ve uzmanlığınızla, bulunduğunuz topluluğa, yaşadığınız şehre ve ülkeye katkı koyuyorsunuz hem de sosyal, kültürel ve mesleki anlamda besleniyorsunuz. İşte bu durum beni sürekli geliştiren, sürekli öğreten ve güncelleyen bir durum.

27 yıldır iş hayatının içindeyim. Kadın mühendis kimliğimden dolayı iş hayatında bir zorluk yaşamadım. Belki mezun olduğumdan beri kendi işimi yapıyor olmamın da bunda payı olabilir. Ancak benim sorun yaşamamış olmam sektörde böyle bir problem olmadığı anlamına gelmiyor elbette. Kadınların yapabileceği ya da yapamayacağı işlere dair önyargılar kırıldığında, tüm çalışanlara eşit kariyer fırsatı sunulduğunda hem kadınların hem de ekonominin kazanacağına inanıyorum. Genel olarak meslek kollarında cinsiyet bazlı herhangi bir ön yargının kalmadığı bir toplumda ve iş dünyasında olmayı dilerim.



Toplumsal cinsiyet rolleri, hayatın her alanında kadınları ve erkekleri belirli kalıplara sokuyor ne yazık ki. Erkekler sert, rasyonel, duygulardan arınmış, matematikte iyi olarak düşünülüyor, kadınlar da duygusal, irrasyonel ve kırılgan olarak tanımlanıyor. Bu da mühendislik mesleğinin erkeklere daha uygun olduğu gibi bir yargı oluşturuyor. Oysa her iki tarafın da birbirlerine karşı zayıf ve güçlü yönleri var. İdeal olan, birlikte güçlü yönlerimizi ortaya koyabileceğimiz işler yapabilmek. Kendi meslek grubum açısından baktığımda, %64 kadın mühendis oranıyla gıda mühendisliğinin “kadın egemen” bir mühendislik dalı olduğunu söyleyebiliriz. Kadın mühendislerin, empati ve çok yönlü düşünebilme kabiliyetleri, detaycı yaklaşımları ve soğukkanlı tavırları olayları birçok açıdan değerlendirip, kriz anlarında da daha sağlıklı kararlar almasını sağlıyor.



Mühendislik insanla yaşayan bir meslek. Dünyadaki gelişmelerin hızı, kaynaklara erişmenin kolaylığı, çağın gerekliliklerine uyum sağlayabilmesi, insanların ihtiyaçlarına ve hayallerine cevap veren bir meslek dalı olması, mühendisliğin önündeki en büyük fırsattır. Hayatımızda olmazsa olmaz dediğimiz pek çok alanda mühendislerin imzası vardır. O yüzden genç mühendis adayları, mesleklerinin öneminin farkında olmalılar.

Üniversitede alınan teorik bilgilerle, iş hayatının uygulamaları arasındaki farkı biliyoruz. O yüzden mezun olmadan önce alanlarıyla ilgili tecrübe kazanabilecekleri fırsatları değerlendirmelerini mutlaka tavsiye ediyorum. Üniversiteye başladıklarında, hiç vakit kaybetmeden kendi Meslek Odalarının öğrenci temsilciliklerine üye olmalarını öneriyorum. Bu sayede hem gelecekte yapacakları mesleklerini yakından tanıma hem de sektör tecrübesine sahip meslektaşlarıyla bir arada olabilme fırsatını yakalamış olacaklar.

Her ne iş yapıyorlarsa cinsiyetten bağımsız sadece işini iyi yapmaya odaklansınlar. Bu noktada zihnimizdeki engelleri ve önyargıları yıkmak önemli. Kadınlar olarak beynimizde kendi yarattığımız bariyerleri kaldırmalıyız. Başarabileceğimize dair inancımız önemli. Ve yapabileceklerimize olan inancımızda cinsiyet olmamalı.

Değişen şartlara uyum sağlamak, uzun vadeli düşünmek, vazgeçmemek ve yılmadan devam etmek iş hayatının kuralı. Buna ilaveten kadınlar olarak birbirimizden de öğreniyor ve cesaret alıyoruz. Bu da bize çok önemli bir başarma gücü ve motivasyon sağlıyor. Bugün kadın mühendislerin ağzından yazılmış bu satırlar, eminim bu yazıları okuyan başka kadınlarımız için de ilham verici olacaktır.

Cansu DEMİRCİOĞLU / Proses Akademi Enerji Kurucusu

Ayrıntılı düşünmek avantajımız

İstanbul Sanayi Odası Vakfı Teknik Ve Endüstri Meslek Lisesi eğitimim sonrası , Karabük Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra iş hayatına atıldım. Bursa’da Endüstriyel mekanik tesisat malzemeleri satış ve pazarlaması üzerine çeşitli firmalarda iş deneyimleri kazanarak 2020 yılında kendi firmamı (Proses Akademi Enerji A.Ş.) kurmaya karar verdim. Türkiye’ye katma değer üreten fabrikalara proseslerini iyileştirme adına mühendislik temelli ürün satışına devam etmekteyiz.

BTSO üyesi olarak, hazırladıkları eğitim faaliyetlerine katılarak mesleki bilgi ve gelişimimi arttırmaya çalışıyorum.

Salt çoğunluğun erkek olduğu iş hayatında pozitif ayrımcılık kadar negatif ayrımcılığında olmasından kaynaklı birçok zorlu durumlar ile karşılaşmaktayız. Fakat bu zorlu durumları zaman içinde aşarak mücadeleye devam etmekteyim.

Avantajlı olduğumuz nokta daha ayrıntılı bir düşünme yapısına sahip olduğumuz için çalıştığımız projelerde puzzle’ın tamamını görme şansımız daha yüksek oluyor.

Naçizane tavsiyem bir işte küçük büyük fark etmeksizin yapılan işin içine girmeleri kısaca sahiplenmeleri ve dürüstçe ellerinden geleninin en iyisini yapmalarını dilerim.

Ülkemizde kadın mühendis olarak her geçen gün sayımızın ve başarımızın artmasını umut ederim.

Doç. Dr. Efsun DİNDAR / BUÜ Çevre Müh. Öğr. Üyesi

Daha çok çalışıyoruz

Lisans eğitimimi 2004 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümünde tamamladım. Hemen akabinde Yüksek Lisans’a başlayarak bu süreçte akademik kariyer yapmayı lisansta hedeflemiş biri olarak bu süreçte öğretim elemanı olarak aynı bölümde göreve başladım. Sonrasında doktoramı tamamladım ve bu alanda Doçent olarak görevime devam ediyorum. Mesleğimin en zor yanı, bu mesleğin ne iş yaptığını, hangi çalışmalarda yer aldığını ve görevlerini anlatmak oldu. Çünkü “çevre” çok geniş ve maalesef bizim ülkemizde çevre algısı çok zayıf. Bu nedenle bu işin doğru algılanması, mesleğin özlük haklarına sahip çıkılması ve çevre kirliliğinin bir kültür, vizyon meselesi olduğunu anlatmak adına pek çok eğitimler verdim. Ayrıca yaklaşık 5 yıl meslek odası yöneticiliği yaparak, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesinin kurucu başkanı oldum. Bunun yanı sıra halen devam etmekte olan BUSİAD, BUMİAD, GTD gibi derneklerde görevlerim var. Bu kurumların meslek hayatımda ciddi katkıları oldu. Gerek meslektaşlarımla, gerekse konunun tüm paydaşlarıyla bir araya gelme, ortak çalışmalar yapma açısından katma değeri yüksek çalışmalar ortaya çıkarmış olduk. Bu vesile ile gündeme yönelik değerlendirmelerimi ve yapılan çalışmaları Ekohaber Gazetesi ve BTSO Ekonomi Dergisi okurları ile paylaşmaya devam ediyorum.

Kadın bir mühendis olarak akademik camiada yer almam dolayısıyla sahada çalışan meslektaşlarıma göre daha şanslı olduğumu düşünüyorum. İş hayatında maalesef mühendislik daha çok erkeklere özgü bir iş gibi görüldüğü için sahada çalışan ya da çalışmak isteyen kadınların cinsiyet ayrımı yüzünden zorluklar çektiğini görüyoruz.

Mühendisliğin ya da herhangi bir iş kolunun kadını, erkeği olmaz. Meslek disiplini kadın ve erkek için farklı değildir, alınan eğitimde öyle. Her mühendisi cinsiyetten bağımsız kılan donanımı, işini ne kadar sevdiği ve tecrübesidir. Uzmanlık, liderlik, takım çalışması ve iletişim becerileri erkekler kadar gelişkin olmasına rağmen, kadınlar dünyanın her yerinde yükselmek için erkeklerden çok daha fazla çalışmak zorunda kalıyorlar.

Hamilelik ve çocuk sahibi olma süreçleri toplumun devamlılığındaki değeri yok sayılarak, çalışma yaşamında kadınların aleyhine kullanılıyor.

Sadece kadın mühendis olmanın zorlukları değil, kadın olmanın, yaşadığımız toplum kültürü içerisinde bizler kadar şanslı olmayan cinsiyet ayrımcılığının eğitim alanına yansıması sonucu eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanamayan kadınlarımız, genç kızlarımız var. 25 ve daha yukarı yaşta olup en az üniversite mezunu olan kadınların oranı 2020 yılında TÜİK verilerine göre %17 gibi oldukça düşük bir oranda. Bu nedenle, çağdaş Türk mühendis kadınlarının iş hayatının her alanında güçlenerek varlığını sürdürmesi, potansiyel kadın mühendis adaylarının ise gelişimleri ve yetkinlikleri destekleyerek iş hayatında aktif rol almaları gerekmektedir.

Genç kadın mühendis adaylarına öncelikle kendi değerlerinin farkına varmalarını, kendilerini gerek teknik açıdan gerekse sosyal hayatta konumlandırırken önce değer yargılarını sağlam tutarak işinin en iyisi olmak hedefiyle çalışmalarını tavsiye ediyorum. Mesleğini sevmek, iş ve mühendislik etiğini kaybetmeden, bilim ve hukuk temellerini arkalarına alarak kendi yetkinliklerini geliştirmek için yaşam boyu öğrenme felsefesi ile hareket etmek kariyeri haritalarının temelini oluşturmalıdır. Kariyerde yükselmek, başarılı olmak için fırsat verilmesini beklemeyin, fırsatınızı ve farkındalığınızı kendiniz yaratın diyor, bu vesile ile 23 Haziran Uluslararası Kadın Mühendisler Günümüzü kutluyorum.

Esra İNHANLI / YDKB Bursa YKB

Donanımlı kadınlar zorlanmıyor

Makine Mühendisliği eğitimi aldım. 1996 Uludağ Üniversitesi, Balıkesir Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği (Isı ve Enerji) bölümü mezunuyum.

İş deneyimlerim ağırlıklı olarak mekanik tesisat ve yapı denetim sektörlerinde yoğunlaşıyor. Sadece, çalışma hayatımın ikinci yılında DOSAB/ Güvener Kauçuk ’ta yürüttüğüm Bakım Sorumlusu görevim, otomotiv sektörüne ait farklı deneyimler edinmemi sağladı. İlk çocuğumu kucağıma almam nedeniyle bu işletmedeki üç yıllık çalışmam sonuçlandı. Ardından ikinci çocuğum da dünyaya gelince çocuklarıma vakit ayırmak istediğim için iş yaşamıma üç yıl ara verdim.

2003 yılında “mekanik tesisat ve statik proje” alanında çalışma hevesiyle eşim ile METRA MÜHENDİSLİK firmasını kurduk. 2013 yılına kadar geniş bir ekiple, Bursa ve çevresinde yüzlerde binanın doğalgaz proje ve uygulamalarını yaptık. 2013 yılında METRA MÜHENDİSLİK inşaat alanına yönelirken, ben üniversiteden iki mühendis bayan arkadaşımla METROPOL YAPI DENETİM Şirketini kurdum. Halen bu firmada Yönetici Ortak görevimi yürütürken, aynı zamanda Proje ve Uygulama Denetçisi olarak da çalışmaktayım.

Mesleğimizin, emeklerimizin, deneyimlerimizin yaşadığımız çevreye de katkılar sunması gerektiğine inanan biri olduğum için Sivil Toplum Kuruluşlarında, Meslek ve Sanat Organizasyonlarında yer almayı çok önemsiyorum. Bu topluluklarda; insan ilişkilerinin geliştirilmesi, üslup ve davranış biçimleri, yönetim ve organizasyon tecrübesi, konuşma adabı ve topluluk önünde konuşma yeteneği gibi birçok şey öğrendim.

Her birinde görev almaktan çok memnun olduğum bu toplulukları size katılma tarihime göre sıralamak isterim.

MAKİNE MÜHENDİSLERİ ODASI: Üniversiteden mezun olur olmaz 1996 yılından bu yana üye olduğum Odamızın dönem dönem bazı komisyonlarında görev almaktayım.

TOSYÖV BURSA: 2014 yılında katıldığım ve ilk STK deneyimim olan TOSYÖV bana çok kıymetli değerleri aşıladı. Bir süreci ortak yönetmeyi, farklı sektörlerden pek çok kişiye eşdeğer faydalar sağlayacak şekilde düşünebilmeyi burada geliştirdim. Ve burada çok kıymetli dostluklar edinim. TOSYÖV BURSA da iki dönem yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptım.

BURSA DOSTLUK GEZEĞİ / FAHRİ DİBEKOĞLU MUSİKİ DERNEĞİ: Hiç bitmeyecek musiki sevdam nedeniyle her hafta kıymetli musikiseverlerle Gezek’te buluşmayı, değerli şeflerin korolarında yer almayı sürdürmeyi diliyorum. Her iki müzik derneğinde de şu anda yönetim kurulu asil üyesiyim.

CESUR YÜREKLİ KADINLAR KLUBÜ DERNEĞİ: 2016’dan bu yana Yönetim Kurulu Üyesi olduğum, hayır işlerinden kişisel ve mesleki gelişim organizasyonlarına kadar pek çok proje yapan CYKK Derneği de kıymetlilerimdendir. İki dönem başkan yardımcısı olarak görev yaptığım bu dernekte ,şu an yönetim kurulu üyesi olarak cesur yürekli kadınlarla yolumuza devam ediyoruz.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ: STK görevlerimin içinde en yenisi olan ve Kadına, çocuklara şehrimizde ihtiyacı olan gücümüzün yettiği her şeye katkılar koymakta olduğumuz konsey de Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev almaktayım.

YAPI DENETİM KURULUŞLARI BİRLİĞİ BURSA ŞUBESİ: Sektöre girdikten 4 yıl sonra üyesi olduğum ve mesleğimizin gelişimi için güzel çabalar içinde olan YDK Birliğimiz de bu dönem hem yönetim kurulu başkanı olarak görevimi yürütmekteyim. Ayrıca derneğimizin genel merkezinde de Genel sekreter olarak çalışıyor ve Türkiye genelinde görev yapan tüm denetim firmalarına katkı sağlamaya gayret ediyorum.

Toplumda ve iş hayatında kadın olmak ile mühendis kadın olmanın ayrı durumlar olduğunu düşünüyorum.

Çalışan bir kadın olarak, ev hayatındaki sorumluluklar ve çocuk yetiştirme safhalarında tüm iş kadınlarının yaşadığı zorlukları ben de yaşadım. Ama çok şükür, eşimin ve ailemin destekleri bu süreçleri biraz daha kolay atlatmamı sağladı.

Öte yandan “mühendis kadın” olmak bambaşka bir durum. Mühendis olduğunuz için sizden çok şey beklenirken, kadın olduğunuz için daha az beklentilerin oluştuğu durumlar oluyor. Zaman zaman ‘Kadın Mühendis olur mu, olursa da yetkin midir acaba?’ şeklinde önyargılarla karşılaştım.

Fakat yaşayarak öğrendiğim şu ki: Emeğinizi sunduğunuz alanda yeterli bilgi ve donanıma sahipseniz kadın olmanız sizi asla zor duruma düşürmüyor. Özellikle son on yıldır (2010 sonrası) yapı sektöründeki şantiyelerde karşılaştığımız usta ve kalfalarla olan iletişimlerimizde bu süreci çok iyi analiz etme fırsatı buldum. Bilginize güvenerek kararlı davrandığınızda, işin verimi ve iyi bir sonuca ulaşması için samimi çabaladığınızda, karşınızdaki kitle her kim olursa olsun, bir kadın olmak asla dezavantaj olmuyor.

Doğalgaz ya da Yapı sektörlerinde daha az kadın meslektaşımız çalıştığı için çoğu zaman avantajı yansıdı bana kadın olmanın. Karşı karşıya geldiğimiz erkek çalışanlar, tavırlarına özen göstererek daha saygılı davrandılar.

Tabii bu yaklaşımları; karşılarındaki kadının bilgi ve deneyimine güvenmeleri akabinde gelişiyor. Tekrar belirtmekte fayda var: bilgi ve deneyim sizi güçlü kılar. Bir kadın kendini geliştirdiği sürece kadın çalışan olmak dezavantaj olmaz. Kadın olsun olmasın her iş sahibinin işine önem vermesi, incelik ve detaylarına hakim olması ve devamlı takip etmesi başarısı için olmazsa olmazlardır.

Mühendislik mesleği birçok farklı bileşene sahip olmayı gerektiriyor. İşinizin, sahanın, müşterinin, mevzuatların her daim detaylarını bilmeli, gelişen durumları takip etmeli.

Genç Mühendis hemcinslerime; bu çerçevede geniş ufuk/vizyonla yola koyulmalarını, hiç gocunmadan işin ilk basamağından başlayıp her bir aşamanın sunacağı deneyimleri özümsemelerini, işkolikten ziyade sosyal ilişki ve aktivitelere, sanata ya da spora da önem vermelerini bu aktiviteler sayesinde işlerinde daha da verimli olabileceklerini hatırlatmak isterim.

Nasıl başarılı oldum diye düşündüğüm de fark ettiğim çok önemli bir şeyi son söz olarak aktarmak isterim: BİLGİ PAYLAŞIMI!

Bunu daha erken fark etseydim belki daha başarılı olabilirdim. Bilgi gerçekten paylaşıldıkça çoğalan ve çoğaltan bir olgu. Öğrendiklerimi, bilgilerimi; anlatmak kimi zaman yorucu olsa da hep paylaştım ben. Bir bilgi verirken baktım ki karşımdaki de kendi bilgi ve deneyimini iki-üç-beş değerle bana aktarıyor. Onun düşünce ve yaklaşımı bana yeni bir ufuk katıyor, benimki de ona. Böylece daha çok bilgi ile donanmış oluyoruz ve daha başarılı işler de ortaya çıkarabiliyoruz.

Tüm gençlere en büyük tavsiyem dolayısıyla “paylaşmak”. Herkese başarılı, mutlu sağlıklı günler dilerim.

23 HAZİRAN DÜNYA MÜHENDİS KADINLAR GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN. İYİ Kİ MÜHENDİSİM İYİ Kİ KAIDINIM.

Tuğba ÖZTÜRK / Erdem Kaya Patent Direktörü

Zorluklar adil yönetimle aşılır

Gebze Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Müh. Bölümünde yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Akabinde de MBA eğitimimi tamamladım. İş hayatına, 2007 yılında İstanbul’da cam işleme üzerine çalışan bir fabrikada projeli satışlar mühendisi olarak başladım. İstinye Park AVM, Ağaoğlu My Word, Forum AVM, Medikal Park Hospitals projeleri gibi ülke çapında bilinen birçok yapının dış cephe cam kaplama projelerinin yürütülmesinde görev aldım. Evlilik sebebiyle Bursa’ya geldim ve 2011 yılında Erdem Kaya Patent’te çalışmaya başladım. Erdem Kaya Patent’te yurt içi operasyon yöneticisi ve iş geliştirme müdürü olarak görev aldım. Şu anda da firma direktörü olarak hizmet vermekteyim. Paralelde her zaman vekillik yani işin mutfağına ilişkin çalışmalarım devam ediyor. Ayrıca ülke genelinde FSMH farkındalık ve profesyonellik eğitimleri veriyorum. 2013 yılında patent vekilliği sınavını geçerek Türk Patent Vekili unvanımı aldım. Avrupa Patent Ofisi’nin düzenlediği birçok eğitime katıldım, hepsine katılım sertifikam bulunmakta.

BUMKAD üyesiyim ve bundan dolayı çok mutluyum. Bir kadın ve bir mühendis olarak birbirimize yetkinliklerimiz kapsamında destek olarak, bir değer yaratma düşüncesini ve bu heyecanı yüreğimde hissetmeyi çok kıymetli buluyorum. Henüz çok yeni bir üyeyim ancak değerli üye arkadaşlarımdan öğreneceğim çok şey olduğunu düşünüyor ve onlarla birlikte gerçekleştirebileceğim güzel işler olduğuna inanıyorum.

Kuruluşundan bu yana çalıştığım Erdem Kaya Patent’te, adil yönetim anlayışı benimsendiği için iş hayatında dezavantaj yaşadığımı söyleyemem. Ben çalışma hayatındaki kadınların dezavantajının daha çok birden fazla role sahip olmalarıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Özellikle anne ve eş olarak çok fazla görevimiz var. Bu durumu bazı firmalar olumsuz olarak yorumluyor ve kadınların terfileri konusunda çekingen davranıyor. Adil yönetim anlayışı benimsenirse, hem işe alımlarda hem de görev dağılımlarında yetkinlik ve becerilere bakılırsa kadınların çalışma hayatında yaşadıkları zorluklar büyük ölçüde aşılmış olacak. Bu konuda şanslı olan kadın mühendisler arasındayım. Firmamızda yönetim kadrosunun yüzde 75’i kadınlardan oluşuyor. Bunun da sadece adil yönetim anlayışıyla sağlandığını biliyorum.

Aslında bu ayrımcı dilden çok hoşlanmıyorum. Farklılıklarımız var evet. Duygusal zekamız bizi bazı durumlarda öne çıkartıyor. Birden fazla iş yapabilme kabiliyetimiz de mühendislikle birleşince fark yaratmamıza sebep oluyor. İletişim konusunda da daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Aslında tüm bunlar kadın ve erkek olmanın ötesinde kişinin bireysel becerileriyle de ilgili. Ama tabi bazı araştırmalar var. Özellikle pandemi döneminde kadın yöneticiler biliyorsunuz ki başarılarıyla öne çıktı. Bu da sanırım mücadelesi biraz daha fazla olan kadının kriz yönetebilme becerilerinin daha gelişmiş olmasıyla ilgiliydi. Özellikle yönetim kadrolarında kadınların yer aldığı firmalara bakarsanız gerçekten iyi işler yapıldığını göreceksiniz.

Öncelikle tabi ki hangi işi yaparsanız yapın o işi sevmeden, o işe emek vermeden ve çalışmadan başarıya ulaşmalarının mümkün olmadığını söylemek isterim. Bunun bilincinde olarak, yeteneklerine uygun alanları belirleyip o alanlarda efor sergilemeliler. Olumsuzluklara odaklanmak yerine, değişime yenilenmeye açık olup hep ilerlemeyi düşünmeliler. İlgi ve meraklarını asla kaybetmemeliler.

Şartlar sizi zorlamıyorsa siz şartları zorlayın. Konfor alanınızdan çıkıp fark yaratmak her zaman bir adım öne çıkarır. Analitik düşünebilmek bence çok önemli.

Nergis Melek AKINCI / Yeşim Grup Tasarım Md.

Koşullara uyum sağlayan ileri gider

Eskişehir Teknik üniversitesi Kimya Mühendisliği 2003 mezunuyum. Tekstil sektöründeki stajlarımdan sonra Yeşim Tekstil’de satış – ihracat bölümünde ilk iş deneyimime başlamış oldum. 2004’ten bu yana şirket bünyesinde birçok farklı görevlerde bulundum. 2018 yılı itibarı ile de Yeşim Grup Tasarım Müdürü olarak görevimi sürdürüyorum.

Fütüristler Derneği üyesiyim. Derneğin geleceğe dönük bakış açısı kazanmamda çok büyük bir katkısı var. Fütürizm ile tanışmamı hayatımın dönüm noktası olarak tanımlayabilirim. Tüm dünya ve ülkemizde birey ve toplumlara ilişkin gelecek senaryoları üzerinde düşünmek, araştırmak ve bunları çevreme aktarmaktan büyük keyif alıyorum. Tasarım yöneticisi olarak da zaten sürekli yenilikçilik yaklaşımı ile trendlerin ve geleceğin peşinde gibiyiz. Bu nedenle gelecek merakımın olması mesleğimin de ayrılmaz bir parçası.

Açıkçası çok zorlandığım bir dönemim olmadı. Belki de kadın dostu bir şirkette çalışmış olmamdan kaynaklanıyor. Buna ilaveten 2 çocuk annesi olarak zaman zaman iş-özel hayat dengesinde gelgitler yaşadığım dönemlerim olmadı diyemem.

Kadınlar iş yönetimi konusunda kesinlikle daha esnek olabiliyor. Bence bu çok önemli bir avantaj. Günümüz iş hayatında değişen koşullara en iyi ayak uyduranların hep daha ileriye gittiğini görüyoruz.

Mühendislik öncelikle bir bakış açısı kazandırır insana. Bu bakış açısıyla yetişmiş olmak, önünüze çıkan fırsatları daha iyi değerlendirmenizi sağlar. Mutlaka kendi heyecan duydukları mesleği icra etmelerini tavsiye ederim. Severek tutku ile yaptıkları ne ise onun peşinden gitsinler.

Betül KILIÇ

Çilek Mobilya Tasarım Müdürü

Başarının anahtarı çalışmak

Hayalim teknik bir üniversite okumak ve mühendis olmaktı. Bu yolda azimli ve kararlı duruşum sayesinde bunu başardım. Makine Mühendisiyim. Eğitim hayatım boyunca bölümümü çok sevdim hatta çift anadal ile de destekleyerek lisans eğitimimi tamamladım. Her daim hedeflerim doğrultusunda ilerledim. Çalışmakta olduğum firmanın çalışanlarına sunduğu imkanlar ile iş hayatımda da eğitimime ara vermeden devam ederek, yüksek lisans yapma imkânı buldum. İş hayatıma Çilek ile adım attım ve şu an Tasarım Merkezi Müdürü olarak görevimi severek yapıyorum.

Alanında tecrübeli tasarımcıların ve mühendislerin yer aldığı ekipten oluşan bir kadro ile bebek, çocuk ve gençlerin düşlediği oda konseptlerini trend, özgün tasarımlar ve mühendislik çözümleri ile hayata geçiriyoruz.

Üniversite yıllarımda staj yaptığım dönemlerde mühendislik zor değil mi sorusu sıkça karşıma çıktı. Benim için bu sorunun hiçbir zaman bir anlamı ve önemi olmadı. Oluşan bu algıyı, daha bu mesleği tercih ederken yıkmıştım.

Başarının anahtarı çalışmak ve öz motivasyonunu kaybetmemektir. İş hayatımızda, yaşadığımız deneyimlerden ders çıkarmak, karşımıza çıkan engellere karşı çabalamak ve sürekli öğrenmek önemli. Bu kurgu sağlandığında başarı kendiliğinden gelmiş oluyor.

Mühendislik yapmaktan ve bir mühendis olarak Çilek’ te çalışmaktan gurur duyuyorum. Çalışkan ve başarılı kadınlarımız; 23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü’müz kutlu olsun…

Özgür ŞİMŞEK / Mosbo İnşaat Kurucusu

Başarmanın tek şartı çalışmak

Uludağ Üniversitesi Makine Mühendis­liği mezunuyum. İş hayatıma Coşkunöz Holding’de başladım. Daha sonra Orhan Holding’de devam ettim. Otomotiv sektörü için Plastik parçalar üreten bir fab­rika kurduktan sonra şimdi hayatıma fabrika inşaatları, teknik inşaatların arıtma tesisleri gibi üretim yerlerinin pro­jelendirmesi ve taahhüdü yaparak devam etmekteyim.

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ve BUMKAD üyesiyim. Kadın mühendis olarak gerçekten büyük sıkıntılar yaşadım. Girdiğiniz yerdeki insanları et­kilemenizin tek bir şartı var, çok çalışmak. Ben de çok ça­lışarak çoğu mühendisten daha iyi olduğumu kanıtladım.

Kadın mühendisler gerçekten çok iyi analiz yapıp de­taylı düşünüyorlar. Problemleri her açıdan inceleyip çözüm odaklı giderek erkek meslektaşlarımıza göre daha iyi ve çabuk sonuca gidiyoruz.

Genç kadın mühendis arkadaşlarıma sadece şunu öneri­yorum, yapmak istediklerinizin önünde hiçbir engel yok. Korkmayın. Sadece hedefinizi koyun, plan yapın ve çalışın. Göreceksiniz başarı kendiliğinden gelecek.

Büşra HENDEN RAMAZANOĞLU / TOFAŞ Ar-Ge Entegre Test Planlama Sor.

Cinsiyet değil yetkinlik önemli

Merhaba ben Büşra Henden Ramazanoğlu. Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 2017 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından son sene yarı zamanlı olarak çalıştığım Tofaş’ta Ar-Ge biriminde Metot Uzmanı olarak işe başladım. Yalın Altı Sigma ve Tasarım için Altı Sigma konuları üzerine çalıştım. Şimdi ise proje araçlarının planlanması için Ar-Ge Entegre Test Planlama Sorumlusu olarak çalışıyorum.

Bursa Mühendis Kadınlar Derneği’nde Genel Sekter olarak gönüllüyüm. İş hayatımızda, günlük yaptığımız işlerde bazen kendimizi eksik hissettiğimiz noktalar olur. Teknik veya Davranışsal. Bu konularda kendimi geliştirebileceğim ve bana destek olacağını bildiğim bir derneğin varlığı benim için paha biçilemez.

Günümüz Türkiye’sinde mühendisliğin erkek egemen bir meslek olduğu ve bazı mühendislik yetkinliklerinin erkeklere özgü yetkinlikler olduğu yönünde bir önyargı bulunmaktadır. Açıkçası ben bu konuda çalıştığım firmanın cinsiyet eşitliğine verdiği önem ve somut adımlar sayesinde iş hayatımda bu önyargılarla baş etmek zorunda kalmadım. Ancak mezuniyetimin ardından iş arama sürecimde birçok firmadan aldığım ret nedeni pozisyona erkek çalışan aramaları idi.

Benim düşünceme göre mühendis olmanın cinsiyeti yoktur. O işte başarılı olabilmek için sahip olunan yetkinlikler vardır. Endüstri mühendisliğini başta insan olmak üzere kaynakların maksimum verimlilik ve kalitede kullanmayı temel alan bir mühendislik dalı olarak değerlendirebiliriz. Bu ise geniş yelpazeli bir çalışma ortamı sağlıyor. Bizim mesleğimizde de bu verimliliği ortaya başarılı bir şekilde ortaya koyabilmemizi sağlayacak avantaj olarak değerlendirilebilecek yetkinlik odağı insan olduğu için iletişimdir. Çünkü işinin içinde her zaman insan vardır ve tüm süreç adımlarında insan faktörüyle karşı karşıyadır. Bu yetkinliğin aksi ise dezavantaj olarak değerlendirilebilir.

Kariyerinin henüz başlarında olan bir mühendis olarak iş hayatına yeni adım atacak olan meslektaşlarıma şunu söyleyebilirim: Sesinizi duyurmaktan, başarısız olmaktan, önünüze çıkacak engellerden korkmayın. Öğrenmenin bir sınırı yok, hele ki yapılan hataların en iyi öğretmen olduğunu düşünürsek…

Mümine ÇAĞRIN / ELS Lift Üretim Md.

Avantaja dönüştürebiliriz

Eğitim hayatıma başından itibaren Bursa’da devam ettim. Lisans ve yüksek lisans eğitimlerimi Uludağ Üniversitesi’nde tamamladım. Lisansım boyunca, hedefime ulaşmak için çizdiğim yolda ilk adım olarak belirlediğim Kalite Yönetim Sistemlerini öğrenebilmek için eğitimler almaya başladım. 2013 yılında iş güvenliği uzmanlığı sınavlarına girerek C sınıfı iş güvenliği uzmanı oldum.

Bir süre iş hayatında tecrübe kazandıktan sonra MBA mastırımı Kocaeli Üniversitesi’nde yaptım. Yıllarca, Yalın Üretim Sistemleri, Kalite Yönetim Sistemleri ve 6 Sigma konularında birçok sektöre danışmanlıklar verdim. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 Baş Denetçisiyim. Otomotiv sektöründe farklı departmanlarda, faklı kademelerde sorumluluklar üstlenerek teknik anlamda tecrübe ve beceriler kazandım. Şu an iş hayatıma ELS Lift’te devam ederken, yaptığım işte teorik bilgi ile kendimi daha fazla donatmak ve şirketime daha fazla katkıda bulunabilmek adına yurt dışı bir üniversitede ve Uludağ Üniversitesi’nde eğitim almaya devam ediyorum.

İçinde yer aldığımız makine sektörünün, erkek egemen bir topluluk olması sebebi ile elbette kadın yönetici olarak birtakım zorluklarla karşılaşabiliyorum. Fakat kadınların kendilerine inandıklarında tüm zorlukları yenebileceklerine dair olan güvencim çok daha fazla. Çalışılan sektörden bağımsız olarak eğitim, tecrübe ve kararlılıkla aşılamayacak engel yoktur. Çalışma hayatım süresince kimi zaman 36 saat durmadan çalıştım ancak ulaşmak istediğim hedefin peşini bırakmadım. Zorluklar karşısında her zaman “Ya bir yol bul ya bir yol aç ya da yoldan çekil!” yaklaşımını benimsedim. Benim için imkansızlıklar yoktu, aşılacak sorun ve kazanılacak deneyimler vardı.

Kadınlar doğası gereği çevreleriyle daha kolay ve etkin iletişim kurabiliyor. Dolayısıyla kadınların, yüksek empati yetenekleri ve güçlü iletişim becerileri ile fark yarattıklarına inanıyorum. Kadın mühendisler, çoklu becerileri ve farklı açılardan bakabilme yetenekleri ile risk ve fırsatları daha iyi değerlendirebiliyor, olaylara farklı bir boyut ve anlam katabiliyor. Bulunduğu kuruma, içerisinde yaşadığı topluma değer katmayı başarabilen, vizyonunu daima geniş tutan, sorumluluk almaktan kaçınmayan kadınların, toplumsal önyargılardan kaynaklanabilen dezavantajları avantaja dönüştürebileceğini düşünüyorum.

İş yaşamında, “Kadınlar duygusal varlıklardır, duygularıyla doğru kararlar alamazlar!” algısının aksine, hangi pozisyonda olursa olsun; görevleri süresince verdikleri kararların doğruluğu, yaptıkları işlerde aldıkları sorumlulukları yerine getirirken gösterdikleri çabalarla parçası oldukları organizasyona ve göreve en iyi katkıyı sağlayabileceklerdir.

Çiğdem TİTİZ / Yeşim Premium (BU5) Direktörü

Kadın olmak mücadele gerektirir

2003 yılı Afyon Kocatepe Üniversitesi Uşak Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği mezunuyum. 5 aylık kısa bir iş tecrübesi sonrası 2003 yılı aralık ayında Yeşim Tekstil’deki serüvenim başlamış oldu. Kumaş maliyet uzman yardımcısı olarak başladığım kariyerimde 2021 yılı itibariyle Yeşim Premium Departman Direktörü olarak görev yapmaktayım.

Toplumu ilgilendiren sorun ve konularla ilgili bilinçlenmeyi sağlamaları, değişimi savunmaları, kişi hak ve hürriyetlerini sahiplenici, geliştirici çalışmalarda bulunmaları; eğitim, kültür, sağlık gibi pek çok konuda ihtiyaç sahiplerine hizmet vermeleri sebebiyle sivil toplum kuruluşlarımızın faaliyetleri toplum yaşamımıza olduğu kadar benim meslek hayatıma da artı değerler sunuyor.

Bizler de müşterilerimizi dahil ederek gerçekleştirdiğimiz çeşitli sosyal sorumluluk projeleri ile toplumumuza, gençlerimize dokunmaya, artı değer sağlamaya çalışıyoruz. Son olarak içerisinde bulunduğum ve SosyalBen Akademi ile birlikte çalıştığımız “Önce insan: Gönülden yapılan işleri nesillerdir destekliyoruz” projesiyle gençlerimizin gelişimine yakından şahit olmak çok gurur verici bizler için.

19 yıldır Yeşim Grup bünyesinde görev yapmaktayım. Okuldan sonra iş hayatıma burada gözlerimi açtım diyebilitim. Bu 19 yıllık süre zarfında fabrikamızın hemen her kademesinde görev aldım. Bu sebeple şirketimiz özelinde övünerek söylemeliyim ki Yeşim Grup Ailesi’nin benimsemiş olduğu “Önce insan” felsefesi firmamızın DNA’sına işlemiş durumda ve kadının toplum hayatında güçlendirilmesi de Grubumuzun en önemli değerlerinden biri.

Mühendis de olsa bir kadın ataerkil toplumun getirdiği; çocukların bakımı, yemek hazırlanması, evin düzenli tutulması ve tüm bakım işleri gibi pek çok sorumluluğu da üzerinde taşımaya devam eder. Aynı anda bambaşka sorumlulukların yerine getirilmesi gerekliliği, kadınlara iş yapış modellerinde daha pratik, daha esnek, daha hızlı, daha çözüm ve sonuç odaklı bakış açıları kazandırdığını düşünüyorum.

Genç kadın mühendis adaylarımıza kendi kızlarıma da her zaman verdiğim tavsiyeleri verebilirim. Ataerkil bir toplumda kadın olmak da mühendis olmak da bir mücadele gerektirir. Mücadele etmekten asla vazgeçmesinler, çekinmesinler. Yılmadan çalışmaya ihtiyaç var. Kendimizi geliştirmeye çalışalım. Donanımımızı, yetkinliklerimizi arttırmaya çalışalım. Günümüzde farklı platformlarda çok fazla eğitim içeriğine erişim imkânımız var. Mümkün olduğu kadar farklı kültürler tanımaya çalışalım. Farklı kültürler hayatımıza katacağımız renklerdir.

Ahu KOR DAYIOĞLU / TOFAŞ Sistem Maliyet Müh.

Mühendisliğin cinsiyeti yok

Ege Üniversitesi Kimya mühendisliğinden 2008 yılında mezun oldum. 2009 yılından beri aktif olarak otomotiv sektöründe; proje & Ar-Ge mühendisi olarak görev aldım. Son 6 yıldır da Tofaş da Sistem Maliyet Mühendisi olarak çalışıyorum. 2018 yılında Malzeme Mühendisliği alanında yüksek lisansımı tamamladım. Halen Uludağ Üniversitesi Polimer malzemeler bölümünde Dr programına devam ediyorum.

Lösev ve TEGV’de uzun yıllardır gönüllü olarak çalıştım. Son zamanlarda TEGV ile aktif çalışamasam da; LÖSEV ile çalışmış olduğum şirket ile beraber çalışmalarımız devam etmektedir.

STK çalışmalarımın iş hayatıma katkısı elbette olmuştur. Gönüllü çalışmalarda; karşılık beklemeden bir işin ucundan tutmak ve topluma beklentisiz olarak katkıda bulunmanın verdiği hissiyat, iş hayatınızı da pozitif olarak yansımakta, takım arkadaşlarınızın, doğrudan ya da dolaylı olarak çalıştığınız insanların sizden birtakım taleplerini, karşılık beklemeden yapmanızı ve insanlara daha yapıcı ve yardımsever yaklaşmanızı sağlıyor. Tabi bu STK’lar içerisinde takım çalışması halinde bulunmanız da yine sizi; takım çalışmasına yatkın ve uyumlu, iş ortamında da daha yardımsever ve pozitif birisi olarak ortaya çıkarıyor.

Kadın olarak bazı işleri yapamayacağımız düşüncesindeki insanlar ve yöneticiler ile çalışmak ve buna bağlı olarak da mobing altında çalışmak zorunda olduğum dönemlerim oldu. Tabi ilave olarak; erkek sayısının fazlaca olduğu otomotiv sektöründe bu durum; zaman zaman üretim alanlarında farklı bakışları görmeme ve kendimi kötü hissetmeme de sebep olmuştur. Ancak bu tabi ilk işe başladığım yıllarda kaldı. İlerleyen yıllarda artan iş tecrübesi ile; benzer durumlara karşı tavır ve geri bildirimleriniz de daha sert ve yapıcı olabiliyor. Neyse ki bu dönemler fazlası ile geride kaldı. Aslında burada esas olanın; şirket kültürü, kalitesi bu ve buna benzer vakalara bakış açıları ile yakından ilgilidir. Ancak yine de benzer sıkıntıları halen yaşayan kadın mühendis çalışanların olduğunu duymak ya da bilmek çok rahatsız edici.

Kadın olarak; aile ve sosyal hayat ile beraber iş hayatının özellikle de yoğun ve tempolu iş hayatı; birçok konuyu aynı anda düşünme, planlama ve plana da sadık olarak işleri ve aksiyonları tamamlama yetisi kazandırıyor. Belki de işleri erteleme gibi bir tavrınız otomatik olarak ortadan kalkıyor. Böylece size gelen işler de bekleme söz konusu olamıyor.

Hayat içerisinde; kadın olarak bir işi yaparken başka bir işi yapmama lüksünüz olmadığı için; bunu işinize de yansıtmış oluyorsunuz. Böylece aynı anda çok fazla işi tamamlayabiliyor, daha proaktif yaklaşım ile de zaman zaman erkek arkadaşlara göre artılarımız olabiliyor. Tabi hayat sizin tembellik yapmanıza çok da izin vermediği için bu durumda hep artı olarak karşınıza çıkıyor.

Genç kadın mühendis arkadaşlarıma tavsiyem; daha yolun başında iken iş ve sosyal tabiki de aile yaşantısı çizgilerini net bir belirlemeleri, hayatlarını ve kariyerlerini buna göre planlamalarıdır. Yapmak istediklerini, amaçlarını, ertelemeden, doğru planlama ile hayatlarına yansıtmaları ve sonuçları ne olur ise olsun kabul ederek, hep daha iyisini yapmak için çalışmalarıdır.

Kendi gelişimleri için önlerine çıkan fırsatlara akılcı yaklaşarak, zorlandıkları konuların üzerine gitmeleri, kendilerine en büyük hedefi de bir önceki kendisini koyarak yollarına devam etmeleri.

Destek gereken konularda; yöneticilerinden, arkadaşlarından ya da akıl alacakları büyüklerinden çekinmeden destek istemeleri ve hayatlarını erteleme kavramından uzak durarak yaşamalarıdır.

Deniz ŞENER / Tofaş Metod Uzmanı

Çalışacağınız alanı iyi seçin

Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezunum. Sonrasında ilk işyerim Tofaş ‘ta işe başladım.14 senedir finans, Ar-Ge ve kalite birimlerinde çeşitli görevler aldım. Halen Kalite Direktörlüğünde metot uzmanı olarak çalışmaktayım

Şu anda üyesi olduğum BUMKAD var, öncesinde Rotaract üyeliğim ve oradaki çeşitli görevlerim olmuştu. Meslek hayatıma katkısı network anlamında çokça oldu

Kadınların daha detaycı, özenli ve planlı ve zaman yönetimi iyinin erkeklere göre daha iyi olduğunu düşünüyorum

Çalışacakları sektörü iyi seçmeleri, öncesinde mümkünse çalışmak istedikleri alanı deneyimlemelerini tavsiye ederim.

Şehnaz UYSALTÜRK / Bosch Rexroth Isıl İşlem Proses Sor.

Planlama avantajlı noktamız

Eskişehir Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği’nde okuduktan sonra Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği’nde yüksek lisansıma devam ettim. Yüksek Lisansımı tamamladıktan sonra Bosch Rexroth Otomasyon Sanayi ve Tic. A.Ş'de işe başladım. Yaklaşık 10 yıldır farklı pozisyonlarda çalışmaya devam ediyorum. AEGEE, TMMOB, BUMKAD ve PMI gibi birden fazla STK ile iletişim halindeyim. Uzun vadede STK’lar ile çalışmak sosyal becerilerimin gelişmesine, mesleki alanda kendimi güncel tutmamda katkı sağlamakta. Kadın ve erkek mühendislerin iş hayatında toplamda eşit olduğunu düşünüyorum. Tabii ki alt kırılımlarını incelediğimizde farklılıklar söz konusu. Örneğin kadın mühendisler için planlama ve birden fazla konuyu yürütebilme kabiliyeti avantajlı noktalar arasında. Genç kadın mühendis adaylarına, kadın olduklarını unutmadan, yılmadan, azimle çalışmalarını öneriyorum. Tüm kadın mühendislerinin ve mühendis adaylarının 23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü’nü kutlarım.

Halenur Durak / Gökçelik A.Ş. / Sürekli İyileştirme Sorumlusu

Daha çok kadın gücüne ihtiyacımız var

Doğu Akdeniz Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezunum. 11 yıldır mühendislik mesleğini icra ediyorum. Daha önce 2,5 yıl otomotiv sektöründe çalıştım ve şu anda 8,5 yıldır Gökçelikte Sürekli İyileştirme Sorumlusu olarak çalışmaktayım.

Okulumun mezunlar topluluğu IEALUMNI’ye üyeyim, burada herkes tecrübelerini paylaşıyor, iş hayatında yaşanan sorunlar ile ilgili bilgi paylaşımı yapılıyor, farklı sektörlerden ve farklı işlerden haberdar oluyorum.

Ben 2 çocuk annesiyim, kadın olmamdan dolayı değil ancak kadın olmanın bir sonucu olan annelikte zorluklar yaşadım. Hamilelik, doğum ve sonrası gibi süreçlerde iş hayatından uzak kaldığımızdan yeniden başladığımızda ekstra bir efor göstermemiz gerekiyor. Ancak annelik gibi harika bir deneyime bu efor tabii ki değer.

Benim gözlemlediğim kadarı ile kadınlar detaylarda daha başarılılar ve mükemmellik ayrıntılarda gizlidir, bu sebeple kadınların bu tarz detaya odaklanma gerektiren işlerde daha avantajlı olduklarını düşünüyorum.

Ülkemizin daha çok kadın gücüne, kadın bakış açısına, kadın yöneticilere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum, çünkü kadının elinin değdiği her yer kendini gösteriyor, bu yüzden genç kadın mühendislerin sürekli öğrenmesini, yeniliklerden her zaman haberdar olmasını ve zamanlarını verimli kullanmalarını tavsiye ediyorum.

Mühendis demek; teorik bilgiyi pratikte uygulanabilir hale getiren demektir, pratiğe geçemeyen teori işimize yaramaz veya pratiğe yanlış geçtiyse de kaçırdığımız birçok fırsat olabilir. Mühendislerin önemi bu noktada ortaya çıkıyor, büyümeyi, gelişmeyi, hep daha iyiyi planlayan, uygulayan ve yaygınlaştıran tüm mühendislerin günü kutlu olsun :)

Gülçim ATAY / B PLAS FMEA Uzmanı

Gelecek nesil bizle güçlenecek

Bartın Üniversitesi Makine Mühendisliği alanında lisansımı tamamlamış olup, Marmara Üniversitesi’nde Yüksek Lisans eğitimime devam etmekteyim. 2016 yılında mezuniyetimin ardından Kalite Mühendisi olarak başladığım çalışma hayatıma 2021 yılında B PLAS firmasında FMEA Uzmanı olarak görevime devam etmekteyim. Çalışma hayatımın yanı sıra BUMKAD Sosyal Medya ve Organizasyon Liderliği ve TMMOB Makine Mühendisleri Odasında Kalite Komisyon Üyesi olarak görev almaktayım.

Sadece otomotiv sektöründe değil, her sektörde erkek egemen bir zihniyetin olduğunu ne yazık ki söyleyebiliriz. Biz kadınlar, çalışma hayatımız boyunca yaşadığımız erkek egemen zihniyet yapısının kırılması adına yılmadan hedeflerimizin peşinden gidebilme cesaretini göstermeliyiz. Kendine güvenmek ve sorumluluk alabilmekle bu zihniyet yapısının günden güne yıkılacağına inanıyorum. Başarısız olmaktan, önünüze çıkacak engellerden korkmayıp her zaman üstesinden geleceğimizin bilincinde olmalıyız.

Dezavantajların yanı sıra avantajlarına değinecek olursak; yaptığım işin ekip çalışmasına dayalı bir çalışma olması sebebiyle iletişim ve işbirliği yönünün biz kadınlarda duygusal zekanın daha ağır basması sebebiyle avantaja çeviriyor. Çünkü biz kadınlar detaycılık, empati ve iletişim gücümüz sayesinde bu zorluk gibi gözüken dezavantajları, avantaja çevirebiliyoruz.

Mesleğe yeni başlamış mühendis kadınlarımıza söylemek isterim ki bizler ne kadar güçlenirsek gelecek nesil de bu doğrultuda güçlenecektir. Başarımız ise kendimize güven, azim ve çok çalışmak ile elde edilecektir. Bu doğrultuda güçlü olduğunu düşündüğümüz alanlara yönelip, yılmadan, usanmadan çalışarak, öğrenmenin ve gelişmenin yolunda ilerlemeliyiz.

Semanur UÇ / SEGULA Tech. İş Geliştirme Sorumlusu

Dünya kadın mühendislerle yaşanabilir hale gelecek

Uludağ Üniversitesi’nde Biyosistem Mühendisliği lisansını bitirdim, 4 yıldır Segula firmasında çalışıyorum.

1 Yıl önce BUMKAD’a katılma şansı elde ettim BUMKAD üyesiyim ayrıca AIESEC Türkiye Alumnisiyim. AIESEC Türkiye’nin meslek hayatıma birçok katkısı oldu, üniversitenin ilk yıllarında iş hayatı simülasyonunu gönüllü bir şekilde deneyimleme şansım oldu. BUMKAD’ın mesleki hayatıma birçok katkısı bulunmaktadır. BUMKAD farklı sektörlerden ve farklı uzmanlık alanlarından mühendis kadınların gönüllü olarak faaliyet gösterdiği bir oluşumdur. Bu oluşumda farklı sektörlerden farklı insanlar ile network kurmanın yanı sıra farklı bakış açıları ile ufkumu genişletme fırsatı buluyorum.

Kadın bir mühendis olarak iş hayatında faliyet göstermek erkek egemenliğinin hakim olduğu bir dünyada kendimize yer açmak için ekstra çaba göstermek demek oluyor. Aslında eşit haklara sahip olunması gerekirken kadınların iş hayatında kendilerini kabul ettirebilmeleri için ekstra emek harcamaları gerekmektedir. Kadınların mesleki gelişim için ekstra çaba göstermesi gerekmektedir çünkü mevcut dünya düzeninde erkekler erkek oldukları için bile özellikle mühendislik mesleğinde kendilerine kolaylıkla kimlik edinebilmektedirler.

Kadın bir mühendis olarak erkek meslektaşlarımızdan avantajlı olduğumuz noktalar da bulunmaktadırlar. Kadınların erkeklere göre çok yönlü düşünebilme yetenekleri daha gelişmiştir bu sebeple olayları farklı açılardan ele alarak daha hızlı çözümler bulabilmektedirler. Kadın mühendisler çok yönlü düşünebilme becerileri sayesinde olayları riskleri ile beraber ele alarak bir projenin ya da fikrin hayata geçmesi konusunda daha planlı davranırlar. Kadın mühendisler erkek meslektaşlarına göre daha organize çalışarak işlerin daha sistemli yürümesini sağlarlar.

Genç kadın mühendis adaylarına tavsiyem önce kendilerini tanımaları olacaktır. Genç kadın mühendis adaylarının ne istemediklerini ve ne istediklerini hangi sektörlerde daha mutlu ve verimli olabileceklerini iyi analiz etmeleri ve bu analizler doğrultusunda varmak istedikleri hedefler için sistematik şekilde gerek eğitimler gerek kendi çabaları ile kendilerini geliştirmelerini tavsiye etmekteyim. Kendilerini iyi tanımaları için çeşitli kişilik envanter testleri gerçekleştirmelerini ve farklı sektörlerde staj yaparak farklı sektörleri deneyimlemelerini tavsiye ediyorum.

Kadın Mühendisler oldukça dünya daha yaşanılabilir yer haline gelecektir.

Hatice Aybike YAHŞİ / MTC Metalurji Satış ve Planlama Müh.

Gerçekçi yaklaşım hazırlıklı olmayı sağlar

2020 yılında Metalurji ve Malzeme Mühendisliği lisans eğitimimi tamamladım. Hemen akabinde iş ve uzmanlık eğitimime başlama fırsatı buldum. Şu an metal sanayine yönelik Satış ve Planlama Mühendisi olarak görevime devam ediyorum. Uzmanlık eğitimime ise, global olarak temel problemimiz olan biyobozunurluk ve geri dönüşüm alanlarında devam ediyorum.

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası’na üyeyim. Sanırım lisans eğitimimin 2 ya da 3. Senesinde dahil oldum. Katkısı elbette oluyor, sektöre dair yakından bilgi edinme şansı buluyorsunuz. Bu biraz da kişi ile alakalı. Siz ne kadar algısı açık ve gelişime istekliyseniz bu tarz meslek odaları size bir artı sağlayacaktır.

Hemen hemen her gün belirli zorluklar yaşayabilirsiniz, her cinsiyette insan gibi. Kadın olmanın sanayideki en büyük zorluğu ise bence duygusallık. Doğamız gereği hep verici ve toparlayıcı olmak istiyorum sanırım. Bu durumda biraz liderlik rolü üstleniyorsunuz. Rolün getirdiği temel problem ise çoğu zaman faturanın size kesilmesi. Aksayan, eksik kalan bir şeyler olduğunda bir erkekten ziyade bir kadına baskı kurmak ve göz ardı etmek sanırım ataerkilliğin getirdiği bir ‘gelenek’ (!) olarak kaçınılmaz son oluyor. Sanayide kadın kavramı ülkemizin halen tam anlamıyla kabul ettiği bir durum olamadı. Bu tabuları yıkacak yine biziz, vazgeçmeden dimdik durmak zorundayız. Eminim çoğu meslektaşım da hemcinsim de benimle benzer şekilde düşünüyordur.

Bana kalırsa en büyük avantajımız pozitif ve toparlayıcı olmamız. Karşılaştığımız durumlarda soğukkanlılığımızı koruyup, terazimizi doğru biçimde tartmasını sağlamak bence avantaj. Bunun yanında bireysel olarak örnek vermem gerekirse, realistlik. İleriye dönük hayaller ve hedefler konuyor olsa da gerçekçi yaklaşmak karşılaşılacak sonuçlar karşısında daha hazırlıklı olmayı sağlar her zaman. Ben buna inanıyorum.

Vazgeçmeyin. Her zaman sizden daha iyiler olacağı gibi daha kötüler de olacak. Bu sadece mesleki olarak değil, her şekilde her yerde olabilir. Yapmamız gereken en önemli şey vicdanı ve aklı hür bir şekilde, dürüstçe çokça da çalışarak mesleğimize sahip çıkmak. Kadın/ erkek ayrımını yok etmek istiyorsak, yapacağımız ilk iş çalışmak, sürekli gelişmek ve pişmek. Bunları da aklımızdan hiç çıkarmamak.

Kadınlarımızın sanayide artması ve cinsiyetçi tüm tabuları yıkması en büyük dileğim. Beni de kadın mühendis ve mühendis adayları ile buluşturmaya layık gördüğünüz için teşekkür ederim.

Dilara İÇOĞLU / Çoğul Ticaret Mühendislik & Mimari

Kadın bakış açısı hem avantaj hem dezavantaj

Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde eğitim gördüm. Otomotiv sektöründe ve mekanik tesisat alanında tecrübelerim oldu. 2 yıldır mekanik tesisat alanında çalışmaya devam ediyorum.

Bumkad’a üyeyim. Türkiye’nin ilk kadın mühendis kurumu olmasından dolayı içlerinde bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Aktifliğimin artması ve kendi mesleğimden yeni insanlarla tanışmam yönünde oldukça güzel katkıları oldu.

Her meslekte olduğu gibi, erkeklerin sayıca çok olduğu bu meslekte elbette yaşadığım zorluklar oluyor. Çok kısaca ve yüzeysel bahsetmek gerekirse; kendinizi ispat etmek için daha çok çalışmak zorundasınız, aynı meslekten bir erkeğin yaptığı hata bir kadının hatasından daha az göze batıyor. Aynı zamanda tabiri caizse ‘sözünüzü geçirmek’ için ekstra çaba göstermeniz gerekiyor.

Açıkçası aklıma avantajlı olduğum bir konu gelmiyor fakat çok haksızlık etmemek adına şunu söyleyebilirim; karşı taraf kadın olduğunda bazen daha kibar ve net bir iletişim sağlanabiliyor. Bir de kadın bakış açısı, günlük yaşamda bile çok fayda görmemizi sağladığı gibi mesleğimde de hem avantajım hem dezavantajım.

Tavsiye vermek için henüz ben de yolun başındayım denilebilir. İş hayatı zorlu bir yolculuk, her şeyden önce bunu kabul edip yola öyle çıkmak gerekiyor. Her şeye rağmen gün sonunda bir şeyleri başarmış ve başarıyor olmaktan ve erkek gücünün baskın olduğu mesleğimde kadın olarak var olmaktan gurur duyuyorum. Bu meslekte kendinize alan sağlamış olmanın mutluluğu çok özel ve tatmin edici. Çoğu alanda kadın gücüne ve kadın bakış açısının gerekliliğine inanıyorum. Kendilerine; doğrunun tek olduğu, kimsenin hak yemediği, emeklerinin karşılıklarını aldıkları bir meslek hayatı diliyorum.

Betül AVŞAR / Gıda Yüksek Mühendisi / Referans Grup Kalite Yöneticisi

Farklı bakış açısı sunuyoruz

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi gıda mühendisliği bölümünden 2016 yılında mezun oldum. Aynı yıl Bursa Uludağ Üniversitesi gıda mühendisliği ana bilim dalında yüksek lisans eğitimime başladım. 2019 yılında eğitimimi tamamlayarak yüksek mühendis unvanı almaya hak kazandım. Eğitimim sırasında ve sonrasında yemek sektöründe planlama ve üretim alanlarında çalıştım. Şu an Referans Grup bünyesinde kalite departmanında çalışmaktayım.

Lise yıllarımda TEMA, üniversite yıllarımda TOG vakfı etkinliklerinde yer aldım. 2019 yılında TEDxBursa etkinliğinde teknik ekipte bulundum. Bu tür organizasyonlar, bir amaç uğruna çalışmayı, ekiple hareket etmeyi, durum yönetimini öğretmekte ve kişinin kendisini bir topluluk içinde keşfetmesini sağlamakla birlikte, yaratıcılığını ortaya çıkarmaktadır. Bu tür etkinliklerde kazanılan yetenekler iş hayatında özellikle insan ilişkilerini yönetmekte önemli bir yere sahip olmaktadır.

Bu konudaki en büyük zorluğun çalıştığın kurumda benimsenme yolculuğu olduğunu söyleyebilirim. Özellikle üretim kanadında çalışan kadın mühendisler olarak durum biraz daha zor. Çünkü, üretimde sizden yaşça oldukça büyük insanları yönetmek zorundasınız. Bu durumun kadın mühendislerin en çok zorlandığı konu olduğunu düşünüyorum.

Yapımız gereği biraz daha detaycı ve çok yönlü düşünme, ayrıntıyı görme yeteneğine sahibiz. Bu yüzden her olayda farklı bakış açıları sunabiliyor olmamız bizleri çözüm ortağı yapan önemli bir faktör.

Hedeflerinizi doğru ve ulaşılabilir şekilde belirleyin. Kendinizi tanıyın ve yapabileceklerinizin farkında olun. İyi niyetinizle, hedefleriniz doğrultusunda çalışın. Çok çalışın, karşılığı mutlaka geliyor ve en önemlisi ne çıkarsa çıksın karşınıza asla ama asla pes etmeyin.

Üniversitede aldığımız eğitim, mesleğimizi genel olarak tanımayı ve mühendis bakış açısı kazanmamızı sağlar. Önemli olan sahada üstlendiğimiz herhangi bir göreve bu bakış açısını yansıtmaktır. Eminim ki hangi sektörde olursak olalım, tüm kadın meslektaşlarım bu bakış açısıyla görevlerini titizlikle yerine getirmektedirler.

Dünya Mühendis Kadınlar Günü için gazetenizde bana da yer verdiğiniz için size ve tüm ekibinize kendim ve kurumum adına teşekkür ederim.

Dilara TEKTAŞ / Entegre Yönetim Sistemi Baş Denetçisi

Mühendislik çözüm bulma sanatıdır

Çocukken ne olacaksın sorusuna mühendis olacağım diye cevap verdiğim meslek adımlarım Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği ile devam etti. Mühendisliğin özel bir meslek olduğunu dedemden bildiğim ve dinlediğimden dolayı benim için anlamı daha büyüktü. Eğitimim sırasında değerli akademisyenlerimizin bizlere söylediği bir söz vardı belki üniversite sıralarında otururken bu sözün derinliklerini hissedemesek de iş hayatında bu söz her gün benim kulağımda; “Mühendislik çözüm bulma sanatıdır”. Mühendislik gerçekten bir sanattır gerek eğitim süreci esnasında gerekse çalışma süreci esnasında sizden hep düşünmenizi ve yaşamın içinde olmanızı bekleyen bir meslektir.

Mezun olur olmaz eğitim sürecimde staj yaptığım Tekstil firmasında planlama departmanında çalışmaya başladım. Altı ay gibi bir çalışma sürecinde firmadan ayrılıp aynı firmaya yazılım desteği veren şirket ile anlaşma yaptım. Yazılım hep ilgim olan bir alandı, firma içerisindeki edindiğim sistem bilgilerim ile meslek hayatımı yazılım alanında geliştirmeye karar verdim. Karar verdiğim günden bugüne her an kendimi geliştirip yazılım alanında çalışmaya ve yeni projeler geliştirmeye devam ediyorum.

Üyesi olduğum ve yıllardır faaliyetlerinde olduğum birkaç sivil toplum örgütü var. Bu kurumlar değişik meslek alanlarında faaliyet gösteren kişiler ile iletişimde olmayı, farklı bakış açılarını hayatımıza katmayı, sosyal çevremizde yeni kişiler ile sohbet etme imkanını, iş hayatında birçok noktada yardımlaşmayı, bir nebze olsun meslek hayatında nefes almayı sağlayan kurumlardır. Ben iletişimde olduğum her kişiden bir cümle arasında edineceğim bilgi için sohbet etme fırsatı bulduğumdan meslek hayatımda bu kurumların yeri önemlidir.

Kadın bir mühendis olarak iş hayatımda yaşadığım zorluklar elbet tabii oldu. Aslında bunu kadın erkek olarak ayırmadan her gün iş hayatımızda zorluklar yaşıyoruz. Aslında yaşanılan her zorluk akan bir derenin içindeki taşlar gibi. Yüzeyden bakıldığı zaman dümdüz akan suyun içinde gördüğümüz her taşın boyutu, derinliği birbirinden farklı. O suya her zorlukta attığımız bu taşlar bizi biz yapan tecrübelerimiz. Biz edindiğimiz tecrübeler ile bugün iş ortamında hayatta kalıyoruz.

Kadın bilgi alışverişi dışında birçok konuda iletişimde bulunur. İlişki ve güven oluşturmada, stres yönetiminde, duygularını ifade etmede kelimeler konusunda cömert davranarak konuşur. Karşısındakine daha duyarlı davrandığını göstermek için dolaylı cümlelere başvurabilir. Kadınlar karşısındakinin görüşüne saygı duyarak konuya stratejik yaklaşıp dolaylı cümleler ile elde etmek istediği bilgeye ulaşabilir. İş hayatında bu yaklaşım birçok açıdan kadınların avantajlı olduğu noktadır.

Yeni mezun olacak tüm mühendislere tavsiyem her konuyu derinlemesine araştırıp öğrenme disiplinini kazanmaları. Bu hayatının her alanında çok yardımcı olacak ve her duruma karşı kişiyi güçlü kılacak bir hayat felsefesidir.

Dinamik ve kontrolün kendi elinde olduğunu bilen, kendini her gün geliştiren, hayatın her anının kıymetini bilen herkesin harika işler yapabileceğine derinden inanması dileğiyle.