Ekimde elektrik ve doğal gaza zam yok

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ekim ayına ilişkin doğal gaz ve elektrik tarifesi fiyatlarını du­yurdu. EPDK’nın faaliyet bazlı, nihai ve yeşil tarife tabloları 30 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre elektrikte tüm abone gruplarının 1 Ekim’den itibaren geçerli olan tarifeleri değişmedi.

BOTAŞ ise ekim ayına ilişkin tarifesini internet sitesinde yayımladı. Buna göre BOTAŞ’ın konut tüketicileri, sanayi abo­neleri ve elektrik üretim amaçlı tarifeleri bir önceki ay ile aynı oldu.