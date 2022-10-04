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Ekimde elektrik ve doğal gaza zam yok

Mesken, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tüm abonelerin doğal gaz ve elektrik tarifeleri ekimde sabit kaldı.

Gündem 04.10.2022, 00:02
Ekimde elektrik ve doğal gaza zam yok

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ekim ayına ilişkin doğal gaz ve elektrik tarifesi fiyatlarını du­yurdu. EPDK’nın faaliyet bazlı, nihai ve yeşil tarife tabloları 30 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre elektrikte tüm abone gruplarının 1 Ekim’den itibaren geçerli olan tarifeleri değişmedi.

BOTAŞ ise ekim ayına ilişkin tarifesini internet sitesinde yayımladı. Buna göre BOTAŞ’ın konut tüketicileri, sanayi abo­neleri ve elektrik üretim amaçlı tarifeleri bir önceki ay ile aynı oldu.

#BOTAŞ #elektrik #Doğal Gaz
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