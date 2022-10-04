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Ekimde elektrik ve doğal gaza zam yok
Mesken, sanayi ve elektrik üretim amaçlı tüm abonelerin doğal gaz ve elektrik tarifeleri ekimde sabit kaldı.
Gündem 04.10.2022, 00:02
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ekim ayına ilişkin doğal gaz ve elektrik tarifesi fiyatlarını duyurdu. EPDK’nın faaliyet bazlı, nihai ve yeşil tarife tabloları 30 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre elektrikte tüm abone gruplarının 1 Ekim’den itibaren geçerli olan tarifeleri değişmedi.
BOTAŞ ise ekim ayına ilişkin tarifesini internet sitesinde yayımladı. Buna göre BOTAŞ’ın konut tüketicileri, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifeleri bir önceki ay ile aynı oldu.
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