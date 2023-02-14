DASK: Hasarları tazmin edecek finansal güce sahibiz

Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK) tarafından yapılan açıklamada, “Finansal ve operasyonel tüm hazırlıklarımızı, coğrafyamızda meydana gelebilecek olası büyük bir depremi göz önüne alarak yaptık. Tüm birikimlerimiz ve finansal ödeme gücümüzle üzerimize düşeni yapmak için hazırız” ifadelerine yer verildi.

Yaşanan deprem felaketi nedeniyle bir açıklama yayınlayan DASK, biriken deprem fonlarının 23 milyar lira seviyesinde olduğunu bildirdi. Açıklamada, “Sigortacılık tekniği çerçevesinde bu tutarın üzerine eklediğimiz ciddi miktarda reasürans koruması ile toplamda 117 milyar lira ödeme kapasitemiz ile bu ve benzeri birçok depremde sigortalarımızın hasarlarına tazmin edecek finansal güce sahibiz” denildi.

Kendilerine 30 bini aşkın hasar ihbarının işleme alıp, eksper görevlendirmelerine başladıklarını açıklayan DASK, depremin üzerinden 24 saat geçmeden ilk hasar ödemelerini gerçekleştirdiklerini ve hasar ödemelerini hızla sürdürdüklerini duyurdu.