Dampinge karşı yeni önlemler

Bakanlık tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İliş­kin Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Güney Kore ve Çin menşeli “beton pompa­ları” ve “beton pompaları ta­şıtları”, Çin menşeli “kapitoneli mensucat” ile Güney Kore menşeli “dioktil ortoftalatlar ve “dioktil teref­talat” isimli eşyaların ithala­tında uygulanan dampinge karşı önlemler geçen yılın ikinci yarısında sona erdi.

Tebliğde, bu yılın ikinci ya­rısında bir nihai gözden ge­çirme soruşturması açılmaması halinde sona ere­cek dampinge karşı önlemler de anımsatıldı.

Bu kapsamda, Çin menşeli “ateş tuğlaları”, Tayvan ve Hindistan menşeli “poliester­lerden tekstüre iplikler”, Tay­land menşeli “kauçuk iplik”, Çin, Hindistan ve Vietnam menşeli bazı “transmisyon kolanları”, Çin menşeli “poli­esterlerden”, Vietnam men­şeli “içi doldurulmuş tel”, İran menşeli bazı “polimer ürün­leri”, Tayvan ve Çin menşeli bazı “metal eşyalar” ile Çin menşeli “sentetik mensucat ürünleri” için alınan önlemler yer alıyor.