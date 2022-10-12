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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan'la ticaret hacminde 10 milyar dolarlık hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kazakistan'la ticaret hacmimizde 5 milyar dolar seviyesini geçen yıl aştık. Orta vadede 10 milyar dolarlık hedefimize de emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

Gündem 12.10.2022, 16:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazakistan'la ticaret hacminde 10 milyar dolarlık hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüşmesinin ve anlaşmaların imza töreninin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Konuşmasında, "Kazakistan'la ticaret hacmimizde 5 milyar dolar seviyesini geçen yıl aştık. Orta vadede 10 milyar dolarlık hedefimize de emin adımlarla ilerliyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kazakistan'la) Orta Koridor’un geliştirilmesi başta olmak üzere ulaştırma ve enerji alanında bağlantılarımızı kuvvetlendirmek için çalışmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

#Kazakistan #ticaret #Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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