Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz 1 yıl içinde yıkılan binaların yerine konutlarımızı yapmak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan şöyle konuştu;

"Deprem anından itibaren devlet olarak tüm kurumlarımızla sahadayız.

Hedefimiz 1 yıl içinde yıkılan binaların yerine konutlarımızı zemin artı 2-3-4 olmak üzere yapmak.

Süreci ne yazık ki siyasi istismara dönüştürenler var. Bu istismara benim vatandaşım, halkım asla prim vermeyecektir."