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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz 1 yıl içinde yıkılan binaların yerine konutlarımızı yapmak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem anından itibaren devlet olarak tüm kurumlarımızla sahadayız.

Gündem 09.02.2023, 13:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz 1 yıl içinde yıkılan binaların yerine konutlarımızı yapmak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan şöyle konuştu;

"Deprem anından itibaren devlet olarak tüm kurumlarımızla sahadayız.

Hedefimiz 1 yıl içinde yıkılan binaların yerine konutlarımızı zemin artı 2-3-4 olmak üzere yapmak.

Süreci ne yazık ki siyasi istismara dönüştürenler var. Bu istismara benim vatandaşım, halkım asla prim vermeyecektir."

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