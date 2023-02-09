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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz depremlerden etkilenen 10 ilde 1 yıl içinde yeni konutlar inşa etmek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz 1 yıl içinde yıkılan binaların yerine konutlarımızı yapmak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem anından itibaren devlet olarak tüm kurumlarımızla sahadayız.
Gündem 09.02.2023, 13:31
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu.
Erdoğan şöyle konuştu;
"Deprem anından itibaren devlet olarak tüm kurumlarımızla sahadayız.
Hedefimiz 1 yıl içinde yıkılan binaların yerine konutlarımızı zemin artı 2-3-4 olmak üzere yapmak.
Süreci ne yazık ki siyasi istismara dönüştürenler var. Bu istismara benim vatandaşım, halkım asla prim vermeyecektir."
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