Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayan ve 3 ay sürecek OHAL ilan etme kararı aldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremler hakkında, "Sadece Cumhuriyet tarihimizin değil, coğrafyamızın ve dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız." dedi.

Erdoğan, "Şu ana kadar 54 bin çadır, 102 bin yatak ve diğer ihtiyaç malzemeleri bölgeye gönderildi." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devletimiz tüm kurumları, personeli, aracı, seferberlik ruhuyla felaket bölgelerinde çalışmaya başlamıştır." diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Acil yardım ve destek faaliyetleri için ilk etapta 100 milyar liralık kaynağı kurumlarımızın emrine tahsis ettik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halihazırda 53 bin 317 arama-kurtarma görevlimizle, destek personeli enkaz bölgesinde çalışıyor. Yurt içi ve dışından ekiplerle sayı her geçen saat artıyor." dedi.

Erdoğan, "Jandarmamız, binlerce uzman personelinin yanı sıra 26 kargo uçağıyla, Sahil Güvenlik Komutanlığımız gemi ve botlarıyla afet bölgesinde görev başındadır." diye konuştu.