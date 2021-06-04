Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni doğal gaz müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Konuşmasına tüm vatandaşları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ta bir dizi program vesilesiyle bir araya geldiklerini hatırlattı.

Cuma namazını, açılışını yaptıkları Uzun Mehmet Camisi'nde kıldıklarını söyleyen Erdoğan, "Deniz kıyısında inşa edilen bu camimizin şehrimize kazandırdığı mehabet, önemli bir medeniyet eseri olarak Zonguldak'ımıza farklı bir zenginlik kazandıracaktır." diye konuştu.

Eserin yapımında emeği geçen hayırseverlere ve Zonguldak Belediyesine teşekkür eden Erdoğan, belediyeye de bir ziyaret gerçekleştirdiğini, şehre yapılan hizmetleri ve projeleri dinleme imkanı bulduklarını ifade etti.

Ziyaret sırasında Denizkurdu-2021 tatbikatı'na bağlanarak kahraman askerlere başarılar dilediklerini belirten Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin en kapsamlı tatbikatlarından biri olan Denizkurdu sayesinde denizlerimizdeki harekat kabiliyetimizi görme ve geliştirme imkanı elde ediyoruz. Barbarosların, Turgut Reislerin, Seydi Ali Reislerin, Oruç Reislerin torunlarının daha nice şanlı, şerefli zaferlere imza atacaklarına inanıyoruz." dedi.

Belediyedeki programın ardından kendi alanında Avrupa'nın en büyük entegre tesislerinden olan MFA Maske Fabrikası'nın açılış heyecanını yaşadıklarını anlatan Erdoğan, "Koca Yusuf adı verilen bu fabrikada diğer ürünlerin yanı sıra Türkiye'nin ilk bio maskesiyle Türk polisinin kullanımına sunulan tam ve yarım yüz gaz maskeleri de burada üretilecek. Zonguldak'ın 2020 senesinde ihracat şampiyonu bu fabrikamızın şehrimize kazandırılması ve bu süreç içerisinde emeği olan iki sahibini de ayrı ayrı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Tarihi bir ana şahitlik etmek üzere, Filyos'ta olduklarını söyleyen Erdoğan, "Heyecanlıyım, zira bu eser 10 yıllık değil, 20 yıllık değil, bu eserin mazisi 150 yıl, Sultan Abdülhamid'e dayanıyor ama o günden bugüne ihmallerle geldi, dayandı." ifadelerini kullandı.

Limanı ve gaz işleme tesislerinin inşa edileceği alanı gezdiklerini ve sunumları dinlediklerini belirten Erdoğan, büyük tonajlı gemilerin yükleme ve boşaltma yapabileceği uluslararası bir ticaret ve sanayi alanı kurma projesi olan Filyos Limanı'nın nihayet hayata geçtiğini söyledi.

Ekrana tesise ilişkin görüntülerin getirilmesini isteyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Evet güzelliği görüyorsunuz. Mendereği ile limanıyla ve burası aynı anda 13 gemiyi, tanker hariç, alabilecek durumda ve 13 gemi buraya yanaşabilecek durumda. Yani draftı itibarıyla da gayet yüksek bir derinliğe sahip bu limanımız Türkiye'nin en büyük limanı konumunda ve bu da şu anda Batı Karadeniz'de yerini görüyorsunuz. Gayet muhteşem mendireğiyle olsun ve iç-dış yanaşma alanlarıyla olsun Batı Karadeniz'de böyle güzel bir limana Zonguldak'ımızın sahip olması demek artık buradan dünyaya açılma şansını Zonguldak'ta yakalayacağız. Bu liman aynı zamanda 2023 hedeflerimiz arasında yer alan ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına çıkarma projemizin de önemli altyapılarından biridir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Laf ola beri gele yok, icraat, icraat, icraat" ifadelerini kullanarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin en büyük üç limanından biri olan Filyos, yılda 25 milyon tonluk kapasitesiyle ihracatımıza çok önemli katkı sağlayacaktır. Dört diyorum ya yatırım, istihdam, üretim, ihracat. İşte şimdi bütün bunların hepsinin temerküz edeceği yer burası. İşte önce ilk çeyrek büyüme rakamlarımız, ardından mayıs ihracat rakamlarımız yine yeni rekorlarla açıklandı. Yine ilk çeyreğindeki yüzde 7'lik büyümenin devam edeceğinin ispatı mayıs ayında 16,5 milyar dolar olarak gerçekleşen ihracattır. Bay Kemal, bu rakamları iyi takip et.

Böylece yılın ilk 5 ayındaki ihracat rakamımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artışla 85 milyar doların üzerine çıkmıştır. İhracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 80'ler düzeyinde gerçekleşmesi yakaladığımız ivmenin sağlıklı ve kalıcı olduğunu gösteriyor. İnşallah yıl sonunda, 200 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmanın ışığını görmeye başladık. Enflasyondaki düşüşün sürmesi de başka bir sevindirici haberdir. Ülkemizin artan ihracatı bakımından kritik öneme sahip şu Filyos Limanı, Türkiye yanında tüm Doğu Avrupa'nın konteyner, dökme yük ve kuru yük ticaretini yürütebilecek potansiyele sahiptir, hamdolsun Allah'a bunu da yakaladık."

"Filyos Limanı Marmara limanlarının ve boğazların yükünü hafifletecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos Limanı'nın altyapı inşaatı kamu kaynaklarıyla tamamlanırken üstyapı, ekipman ve işletme süreçlerinin yap-işlet-devret modeliyle hayata geçeceğini söyledi.

Bugün limanın inşası tamamlanan mendirek, geri saha ve rıhtım bölümlerini hizmete açtıklarına işaret eden Erdoğan, "Karadeniz'in çıkış kapısı olacak Filyos Limanı hem Marmara limanlarının ve boğazların yükünü hafifletecek hem de Orta Asya ve Karadeniz kaynaklı dış ticaretin demir yolu ağımız üzerinden güneye ve Orta Doğu'ya ulaşmasını sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Filyos Limanı'nın Türkiye'ye, bölgeye, sektörlere ve millete hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, limanın inşasında emeği geçen herkesi tebrik etti.

"Filyos Endüstri Bölgesi, üretim üssü olarak çalışacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos Limanı'nın aslında Filyos Vadisi Projesi'nin bir parçası olduğunu belirterek, "Endüstri bölgesi, limanı, demir yolu ve diğer ulaşım imkanlarıyla Filyos Vadisi, ulusal ve uluslararası yatırımcılara entegre sanayi konsepti sunuyor. Bu vadide yatırımcılarımıza birçok imkan vadediyoruz." diye konuştu.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ışığında yüksek katma değerli üretimin artırılması ve verimliliğin yükseltilmesi için sanayi ve teknoloji yatırımlarına devam ettiklerinin altını çizen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filyos Vadisi'nin göbeğinde yer alan yaklaşık 600 hektarlık alana sahip Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesi olan Filyos Endüstri Bölgesi'ni işte bu vizyonla ilan ettik. Bölge, 350 kilometre çapındaki bir alanda 30 milyon nüfus ve 80 milyar dolarlık ekonomiye erişim imkanı sağlıyor. Ayrıca havalimanı, demir yolu ve kara yolu bağlantılarına sahip stratejik konumu ile muazzam bir lojistik fırsatı içerisinde barındırıyor. Filyos Endüstri Bölgesi, büyük yatırımcıları bölgeye çekerek iç piyasa talebinin karşılanması ve dış ticaret açığının azaltılması noktasında üretim üssü olarak çalışacak.

Yenilikçi ve çevre dostu bir yaklaşımla tasarlanan endüstri bölgesi, başarılı dünya örneklerinde olduğu gibi özel sektörün liderliğinde profesyonel bir şekilde faaliyetlerine başladı. Endüstri bölgesi orta, yüksek ve yüksek teknoloji odaklı yatırımlara ev sahipliği yapacak. Yer tahsisleri yapıldıktan sonra temel atma faaliyetleri başlayacak. Filyos Vadisi, entegre yapısıyla önümüzdeki dönemde bölgenin ve Türkiye'nin üretimine, ihracatına ve istihdamına çok önemli bir katkı sunacak."

"Kendi gemilerimizle hem sismik araştırmaları hem de sondaj araştırma çalışmalarımızı yapıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu bölgenin stratejik özelliğini artıran bir diğer hususun da Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda tespit edilen doğal gazın kara bağlantı ve işleme tesisine ev sahipliği yapmasının olduğunu vurguladı.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Karadeniz'de çalışmalara başlayan Fatih sondaj gemimiz... Geçtiğimiz yıl toplamda 405 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettik. Bu sonuç dünyada 2020 yılında denizlerde yapılan en büyük keşif olarak kayıtlara geçmiştir. Biz, yıllar yılı kiralama usulü bu işleri yapıyorduk ama şimdi artık kiralama usulü geride kaldı. Şimdi kendi gemilerimizle hem sismik araştırmaları hem de sondaj araştırma çalışmalarımızı yapıyoruz ve artık bütün bunları yaparken 'Acaba kim ne der?' yok, 'Biz ne deriz?' var. Karar bizim."

"Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz 540 milyar metreküpe ulaştı"

Türkiye'nin hidrokarbon kaynakları konusundaki uzun arayışlarının nihayet yüz güldüren bir neticeye ulaşması olarak gördükleri bu keşfin, yeni müjdelerin öncüsü olması dileğini her fırsatta ifade ettiklerini anımsatan Erdoğan, şunları söyledi:

"İşte şimdi milletimizle yeni bir müjdeyi paylaşıyoruz. Heyecanlıyım. Fatih sondaj gemimiz, Sakarya Gaz Sahası'ndaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daha yaptı. Böylece Karadeniz'deki toplam gaz keşfimiz, 540 milyar metreküpe ulaştı. Bu güzel haberin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Amasra-1 kuyusunun çevresindeki yeni aranma ve sondajlama çalışmalarımız sürüyor. Durmak yok yola devam, inşallah bu bölgeden yeni müjdeli haberler bekliyoruz."

"Denizdeki doğal gazı karaya üç etapta çıkarmayı planlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantı kurulacak Kanuni sondaj gemisinin, Fatih'in açtığı kuyuları üretime hazır hale getirmek üzere faaliyete başlayacağını belirtti.

Millete söz verdikleri gibi Karadeniz gazını 2023'te kullanıma sunmak için gece gündüz çalışıldığına işaret eden Erdoğan, "Filyos'taki tesisi de hızla tamamlayarak hem denizde hem karada bu işi bir an önce bitirmekte kararlıyız." şeklinde konuştu.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye'yi en büyük cari açık kalemi olan enerji ithalatından kurtararak kalkınma hamlemizi hızlandırmak en büyük hedefimizdir. Denizdeki doğal gazı karaya üç etapta çıkarmayı planlıyoruz. Birinci aşama, deniz tabanında kurulacak doğal gaz üretim sistemleridir. İkinci aşama, karada doğal gazı işleyecek ve kullanıma hazır hale getirecek tesistir. Üçüncü aşama ise denizdeki sistemle karadaki tesis arasındaki bağlantıyı sağlayacak boru hattıdır.

Doğal gaz, kullanıma hazır hale geldiğinde zaten ekonomimize büyük katkı sağlayacaktır. Bu aşamaya kadar karada ve denizde yapılan her işlem, yatırım, çalışma milli ekonomimize ilave katkı sağlayacak imkanlar ortaya çıkartacaktır. İlk etapta 10 kuyunun sondajını ve tamamlama işlemini bitirecek, ardından yeni sahalara açılacağız."