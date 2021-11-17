Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, ekonomik krizle ilgili "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir; biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Bu yolda faizi savunanlarla birlikte olamam." ifadelerini kullandı. Ayrıca, iş insanlarına seslenen Erdoğan, "Bunlar nasıl iş adamı?" diye belirtti.

Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizle birlikte 15 Temmuzun ardından bu kirli kanalları kapatınca bu defa ekonomimiz doğrudan saldırı altına alındı." diye konuştu.

"Asgari ücreti de benzer bir anlayışla tespit ederek, dar gelirlerinin üzerindeki yükü olabildiğince hafifleteceğiz." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"2022 ve 2023'ü herhangi bir kırılmaya meydan vermeden, geride bırakabilirsek önümüzde hakikaten çok parlak bir gelecek bizi bekliyor. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Gelişmiş ülkeler 2. Dünya Savaşı sonrasının en büyük ekonomik buhranının eşiğindedir. Bunu sosyal ve siyasi krizlerin izleyeceği aşikardır."