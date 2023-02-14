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“Çelik yapı sistemi Türkiye’nin gündemine oturmalı
Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) güvenlik için binalarda kırılgan olmayan esnek yapısı, dayanımı ve hafifliği ile depreme karşı son derece güvenli bir model olan çelik yapı modelinin yaygınlaşması gerektiğini vurguladı.
Gündem 14.02.2023, 00:07
EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi Türkiye’nin yüzde 77 ile insanların doğal afet beklentilerinin en yüksek orandaki ülkeler arasında olduğuna dikkat çekerek, “Ancak ne toplum ne de devlet buna hazırlıklı değil. Japonya’da ise bu oran yüzde 85 ama Japonya buna hazır. Türk çelik sektörümüz know-how olarak son derece gelişmiş ve her türlü malzemeyi üretebilir durumda. Ülkemizde inşaat sektörünün algısının baştan aşağı değişmesi gerekiyor ve ivedilikle yeni bir yol haritası ortaya koyulması gerekiyor” dedi.
EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkan Yalçın Ertan ise, depreme dayanıklı binalar inşa etmek için çelik yapı sistemlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.
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