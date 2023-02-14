“Çelik yapı sistemi Türkiye’nin gündemine oturmalı

EİB Koordinatör Baş­kanı Jak Eskinazi Türki­ye’nin yüzde 77 ile in­sanların doğal afet beklentilerinin en yük­sek orandaki ülkeler arasında olduğuna dik­kat çekerek, “Ancak ne toplum ne de devlet buna hazırlıklı değil. Ja­ponya’da ise bu oran yüzde 85 ama Japonya buna hazır. Türk çelik sektörümüz know-how olarak son derece geliş­miş ve her türlü malze­meyi üretebilir du­rumda. Ülkemizde inşaat sektörünün algı­sının baştan aşağı de­ğişmesi gerekiyor ve ivedilikle yeni bir yol haritası ortaya koyul­ması gerekiyor” dedi.

EİB Koordinatör Baş­kan Yardımcısı, Ege De­mir ve Demirdışı Metal­ler İhracatçıları Birliği Başkan Yalçın Ertan ise, depreme dayanıklı binalar inşa etmek için çelik yapı sistemlerinin yaygınlaştırılması ge­rektiğini vurguladı.