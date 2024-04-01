CarrefourSa Bursa Alışveriş Merkezi'nin satışı tamam

Bursa’da Nilüfer ilçesinde bulunan ve konum olarak herkesin ulaşabileceği bir noktada yer alan CarrefourSa Bursa Alışveriş Merkezi'nin satışı gerçekleşti.

Bursa'nın ilk alışveriş merkezleri arasında yer alan ve 2001 yılında faaliyete geçen CarrefourSa Alışveriş Merkezi'nin satıldığına ilişkin haber, 4 Temmuz 2023'te duyurulmuştu. BAINBRIDGE Holding A.Ş.'ye ait olan ve CEFIC tesis yönetimi tarafından yönetilmekte olan CarrefourSa, ATIŞ Yapı tarafından satın alındı.

Yıkılıp, yerine otel, rezidans ve AVM yapılacak

2001 yılının Eylül ayında açılan CarrefourSa Alışveriş Merkezi, edinilen bilgilere göre yıkılacak, yerine otel, rezidans ve alışveriş merkezi yapılacak. 100 bin metrekare arsa alanı üzerine kurulu ve 60 bin metrekare kiralanabilir alanı bulunan CarrefourSa'nın ne zaman yıkılacağı ve yeni inşaatın ne zaman başlayacağı da devir teslim süreci ile netleşecek.