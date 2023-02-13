Çadır üreticileri deprem bölgesi için yoğun mesai yapıyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler nedeniyle evlerinden olan depremzedelerin hem barınma hem ısınma ihtiyacını acil şekilde karşılamak için "izolasyonlu çadır" üretimine hız verildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde çadır üretim tesisi bulunan Atilla Güleçyüz, AA muhabirine, depremin ilk gününden itibaren çift vardiya koyduklarını ve depremzedelere çadır yetiştirebilmek adına aralıksız çalıştıklarını söyledi.

Fabrikasının, normal şartlarda günlük 150 çadır üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Güleçyüz, deprem sebebiyle yaptıkları acil toplantının ardından bu sayıyı 4 kat artırdıklarını bildirdi.