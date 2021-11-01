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Büyümeye arz engeli

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, arz kısıtları nedeniyle küresel ekonomik büyümenin bu yılın üçüncü çeyreğinde beklenenden zayıf olduğunu bildirdi.

Gündem 01.11.2021, 23:14
Büyümeye arz engeli

Fitch’ten yapılan açıklamada, yarı iletken sıkıntısının ABD ve Almanya’da otomobil üretiminde büyük düşüşlere neden olduğu belirtildi. Tüketici ve üretici fiyatlarının yükselen emtia fiyatları ile küresel mal piyasasındaki tedarik zinciri darboğazlarının etkisiyle yükselmeye devam ettiğine işaret edilen açıklamada, arz kısıtları nedeniyle küresel gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) artışının üçüncü çeyrekte beklenenden az olduğu kaydedildi.
 

#Fitch #Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu
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