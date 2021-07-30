BUSİAD'dan yangın açıklaması

“Misliyle karşılık verilmeli”

BUSİAD Başkanı Türkay, yangınların çıkışı hakkında ortaya atılan iddiaların, Türkiye’nin uğraştığı terör belasının vahşetini de ortaya koyduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

“Yangınları gözyaşlarımızla söndüremeyiz. Acilen daha çok önlem almamız gerekiyorsa yapılmalı. Uçaksa uçak, helikopterse helikopter alınmalı ya da kiralanmalı. Türkiye’nin buna gücü yeter. BUSİAD olarak son yıllarda, yeşil ekonomi, Avrupa Yeşil Mutabakatı, karbon salımı, iklim değişimi gibi konulara ağırlık verdik. Artık, yeşil bir renk olmanın ötesinde, yaşamamızın olmazsa olmazıdır. Bu yangınlarda parmağı olanların da, cezası en ağır şekilde verilmeli. Onlara misliyle karşılık verilirken, yanan alanlar da en az 1’e 5 misliyle yeşillendirilmeli. Aksi, yaşanamaz bir ülke ve dünya olur. Hayatını kaybedenlere de Allah’tan rahmet diliyorum.”

Türkay, Bursa’da da yeşilin arttırılması için çalışmaların içinde olacaklarını da söyledi.