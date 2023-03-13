Bursa’ya ocakta 2,7 milyar TL’lik teşvik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın’ın, ocak ayına iliş­kin yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete’de ya­yımlandı. Buna göre, ocakta 1496 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 83 milyar 93 milyon 49 bin 808 lira olarak hesaplandı. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 34 bin 131 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Bakanlık ocakta Bursa’daki 81 proje için yatı­rım teşvik belgesi verdi. Belge alan projelerin yatırım tu­tarı 2 milyar 730 milyon 47 bin 654 lira olarak hesaplandı. Söz konusu yatırımların gerçekleşmesiyle Bursa’da 1.953 kişinin istihdam edilmesi öngörülüyor.

Nilüfer, 39 yatırım teşviki ile ocak ayında Bursa’da en fazla yatırım teşvik belgesinin verildiği ilçe oldu. Bunu 14 yatırım teşvik belgesiyle Osmangazi ve 8 yatırım teşvik belgesi ile Kestel izledi. Ocakta İnegöl’de 6, Karacabey’de 3, Mustafakemalpaşa ve Orhangazi’de 3’er, Yıldırım’da 2, Gürsu ve Yenişehir’de 1’er projeye yatırım teşvik belgesi verildi. Teşvik alan yatırımların 42’si komple yeni yatırım olurken, 35 tevsi ve 5 modernizasyon projesi için de yatı­rım teşvik belgesi düzenlendi.

Özdilek Ev Tekstili’ne 1,1 milyar TL’lik teşvik

Özdilek Ev Tekstili 1 milyar 118 milyon 473 bin 556 lira ile ocakta en yüksek tu­tarda yatırım teşviki alan Bursa firması oldu. Özdilek Ev Tekstili Nilüfer’de dokumaların bo­yanması için gerçekleştireceği komple yeni yatırımın tamamlanması ile 950 kişiye istih­dam sağlayacak.