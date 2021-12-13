Bursa’ya ekimde 2,8 milyar teşvik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ekim ayına ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Bakanlık, ekimde 884 yatırım teşvik belgesi verdi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 19 milyar 430 milyon 786 bin 983 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 31 bin 397 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

1,179 kişiye istihdam sağlanacak

Ekimde, Bursa’dan 64 firma yatırım teşviki almaya hak kazandı. Bursa’da belge alan yatırımların toplam tutarı 2 milyar 887 milyon 675 bin 189 lira olarak hesaplandı. Yatırımların hayata geçmesiyle birlikte Bursa’da bin 179 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor.

Teşviklerde ağırlık tevsi ve yeni yatırımlarda

Bursa’da ekimde verilen 64 teşvik belgesinin 30’u tevsi, 27’si komple yeni yatırım, 5’i modernizasyon ve 2’si ürün çeşitlendirme projelerine yönelik oldu.

Teşvik alan yatırımların ilçelere dağılımına bakıldığında ise 21 teşvik belgesi alan yatırımla Nilüfer, 15 teşvik belgesi alan yatırımla Osmangazi ve 12 teşvik belgesi alan İnegöl ilk üç sırada yer aldı. Ekimde Kestel’de 6, Yenişehir’de 4, Gürsü ve Karacabey’de de 3’er yatırım için teşvik belgesi düzenlendi.