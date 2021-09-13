Bursa’nın gıda fuarı 16 Eylül’de

Ulusal ihtisas fuarı niteliğindeki TURFOOD, gıda üreticileri ve toptancıları, et ve süt ürünleri firmaları, içecek firmaları, su ve meyve suyu firmaları, market, restoran ve otel ekipman firmalarının katılımıyla düzenlenecek. Sektör temsilcisi haricinde ziyaretçilerin kabul edilmeyeceği fuarda gıda toptancıları ve perakendecileri, aşçılar, otel, restoran ve yemek sanayi firmaları yetkilileri, market yöneticileri gibi profesyoneller ağırlanacak. Bursa dışında İstanbul, Ankara, Çanakkale ve Balıkesir gibi illerden de yoğun katılımın beklendiği fuar ile ilgili Network Fuarcılık tarafından yapılan açıklamada, “Günümüzde, gıda üretimi ve satıcıları yoğun bir iş temposuna sahiptir. Bu yoğunluktaki kişilerin kısa sürede birbirleri ile görüşmeleri, randevu almaları, birbirlerini ziyaret etmeleri çok zor olmaktadır. Bildiğiniz gibi sektörümüzde ilişkileri sıcak tutmak çok önem arz etmektedir. Fuarımızın temel amacı mevcut müşterileriniz ile ilişkilerinizi geliştirmek ve yeni müşteri edinmenizdir” ifadeleri kullanıldı.