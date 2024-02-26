Bursa’nın Gelir ve Kurumlar Vergisi rekortmenleri belli oldu

Bursa’da 2022 vergilendirme döneminde en fazla vergi beyan eden Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri açıklandı.

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı’nın yayımladığı listeye göre, gelir vergisi rekortmeni, adının açıklanmasını istemedi. İlk 100’ün ikinci sırasında Hüseyin Özdilek yer aldı. Özdilek, 12 milyon 588 bin lira gelir vergisi ödeyecek. Açıklanan listede Atakan Dede 6’ıncı, Suat Çinli 7’inci, Rasim Çağan 8’inci, Egemen Egemenoğlu 9’uncu oldu. Listede ilk 10’a giren diğer isimler, adlarını gizli tutarken; ilk 100’de yer alan mükelleflerin 62’si adının açıklanmasını istemedi. Gelir Vergisi ilk 100’de sadece 38 mükellef, adının açıklanmasını istedi.

Kurumlar vergisinde Tofaş zirvede

Açıklamaya göre, kurumlar vergisi sıralamasında ise zirve Tofaş’ın oldu. Tofaş’a, 2022 yılı faaliyetleri üzerinden 647,9 milyon lira vergi tahakkuk etti. İkinci sırada Uludağ Elektrik, dördüncü sırada Çemtaş, beşinci sırada Oyak Renault, altıncı sırada Özdilek yer aldı. Göliplik 9’ucu sıraya yerleşirken, Türk Prysmian ise 10’unculuğu elde etti. Listenin 3, 7 ve 8’inci sırasında yer alan kurumlar vergisi mükellefleri, adlarının açıklanmasını istemedi. Yine ilk 100’e giren firmalardan 50’si adlarının gizli tutulmasını istedi.