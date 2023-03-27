Bursa’da şubatta 400 şirket kuruldu

Buna göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin de meydana geldiği şubatta kurulan şirket sayısı ocak ayına kıyasla yüzde 33,5 azalarak 14 bin 240’tan 9 bin 473’e düştü. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 24,8 gerileyerek 1178 oldu. Ocakta 1566 şirket kapanmıştı.

Geçen yılın aynı ayına göre ise şubatta kurulan şirket sayısı yüzde 3,8 azalırken kapanan şirket sayısı yüzde 52,4 artış gösterdi.

Bursa’da kurulan ve kapanan iş yeri sayısı azaldı

Bursa’da şubat ayında kurulan şirket, kooperatif ve gerçek kişi ticari işletme sayısının toplamı 400 oldu. Geçtiğimiz ay Bursa’da kurulan iş yeri sayısı bir önceki aya göre yüzde 36,9, geçtiğimiz yılın şubat ayına göre ise yüzde 1,2 azaldı. Ocak ayında Bursa’da 634 iş yeri kurulmuştu.

Bursa’da şubat ayında kapanan iş yeri sayısı ise ocak ayına göre yüzde 68, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 25,6 azaldı. Şubatta Bursa’da toplam 64 iş yeri kapandı. Bu rakam ocak ayında 200’dü.