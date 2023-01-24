Bursa’da kurulan şirket sayısı 4,9 bin oldu
Bursa’da geçtiğimiz yıl kurulan şirket sayısı 2021’e göre yüzde 23,5 artarak 4 bin 989 olurken, kapanan şirket sayısı ise yüzde 39,4 artışla 764 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Aralık 2022 ve geçen yıla ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde kurulan şirket sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 27,8 artışla 140 bin 229’a, kapanan şirket sayısı da yüzde 42,8 yükselişle 23 bin 170’e yükseldi.
Bursa’da ise 2022 yılında kurulan şirket ayısı bir önceki yıla göre yüzde 23,5 artışla 4 bin 989, kapanan şirket sayısı ise yüzde 39,4 artışla 764 oldu.
Bursa geçtiğimiz yıl İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’nın ardından en fazla şirket kurulan 5’inci il oldu.
2022 yılında Bursa’da kurulan kooperatif sayısı ise 2021’e kıyasla yüzde 48 artışla 74 oldu. Söz konusu dönemde kapanan kooperatif sayısı ise 2021’e göre yüzde 20 düşüşle 40 olarak kayıtlara geçti.
Bursa’da 2022 yılında kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 2,2 artarak 609, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 12,4 azalışla 453 oldu.
Böylece 2022 yılında Bursa’da kurulan şirket, kooperatif ve gerçek kişi ticari işletme sayısının toplamı 5 bin 672, kapananların sayısı ise bin 257 oldu.
Geçtiğimiz yıl Bursa’da toplam 4 bin 593 şirket, kooperatif ve gerçek kişi ticari işletmesi kurulurken, bin 115 tanesi de kapanmıştı.
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Aralık 2022