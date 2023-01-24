Bursa’da kurulan şirket sayısı 4,9 bin oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Aralık 2022 ve geçen yıla ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde kurulan şirket sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 27,8 artışla 140 bin 229’a, kapanan şirket sayısı da yüzde 42,8 yükselişle 23 bin 170’e yükseldi.

Bursa’da ise 2022 yılında kurulan şirket ayısı bir ön­ceki yıla göre yüzde 23,5 artışla 4 bin 989, kapanan şir­ket sayısı ise yüzde 39,4 artışla 764 oldu.

Bursa geçtiğimiz yıl İstanbul, Ankara, İzmir ve Antal­ya’nın ardından en fazla şirket kurulan 5’inci il oldu.

2022 yılında Bursa’da kurulan kooperatif sayısı ise 2021’e kıyasla yüzde 48 artışla 74 oldu. Söz konusu dö­nemde kapanan kooperatif sayısı ise 2021’e göre yüzde 20 düşüşle 40 olarak kayıtlara geçti.

Bursa’da 2022 yılında kurulan gerçek kişi ticari iş­letme sayısı yüzde 2,2 artarak 609, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 12,4 azalışla 453 oldu.

Böylece 2022 yılında Bursa’da kurulan şirket, koo­peratif ve gerçek kişi ticari işletme sayısının toplamı 5 bin 672, kapananların sayısı ise bin 257 oldu.

Geçtiğimiz yıl Bursa’da toplam 4 bin 593 şirket, koo­peratif ve gerçek kişi ticari işletmesi kurulurken, bin 115 tanesi de kapanmıştı.