Bursa’da kapasite raporuna sahip tesis sayısı arttı

Semih AYDIN

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2022 yılı Sanayi Kapasite Ra­poru istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, 2021 yılında 85 bin 790 olan “kapasite rapor” sayısı, 2022 yılında yüzde 11,67 artışla 95 bin 804’e çıktı.

Bu raporların ait olduğu üretim tesisleri­nin yüzde 44,7’sinde 1-9, yüzde 39,2’sinde 10-49, yüzde 7,8’inde 50-99, yüzde 5,75’inde 100-249, yüzde 2,55’inde ise 250’den fazla ça­lışan bulunuyor.

Geçen yıl sanayi kapasite raporuna sahip tesislerde toplam çalışan sayısı önceki yıla göre yüzde 8,27 artışla 3 milyon 871 bin 480’e yükseldi. Toplam çalışanların yüzde 5,54’ü 1-9 çalışan bulunan tesislerde istihdam edilir­ken, yüzde 22,44’ü 10-49, yüzde 13,54’ü 50-99, yüzde 21,99’u 100-249, yüzde 36,49’u ise 250 ve daha fazla çalışanı bulunan tesislerde is­tihdam ediliyor.

Geçerli raporlara göre istihdamın en fazla olduğu 5 il, İstanbul (790 bin 646), Bursa (325 bin 682), İzmir (259 bin 311), Kocaeli (232 bin 883) ve Ankara (223 bin 307) oldu.

Bursa istihdamda ikinci

Bursa’da 2022 yılında ka- pasite raporuna sahip tesis sayısı 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 13,51 arta­rak 6 bin 327 oldu. Bursa bu rakamla en fazla sanayi kapasite raporuna sahip tesis sayısında İstanbul ve Ankara’nın ardından 3’üncü oldu. Raporlara göre Bursa’daki rapor sahibi tesislerde çalışan sayısı da geçen yıl 2021’e kıyasla yüzde 8,95 artarak 325 bin 682 oldu. Bursa, en fazla istihdamın sağlandığı ikinci oldu.

İstihdam ayrıntıları incelen­diğinde raporlara göre Bursa’da 15 bin 189 mühen­dis, 10 bin 305 teknisyen, 18 bin 13 usta, 245 bin 525 işçi ve 35 bin 919 idari personel istihdam edildi.

İlk sırada mobilya var

Raporlara göre 2022 yılında Bursa’da en fazla kodlanan faaliyet 633 rapor sayısı ile koltuk, sandalye, tabure, bank ve benzeri oturaklar ile bunların parçaları ve mobilya parçaları oldu. Bunu 626 rapor sayısı ile do­kuma, 578 rapor sayısı ile diğer mobilyaların imalatı, 409 rapor sayısı ile motorlu kara ta­şıtları için diğer parça ve aksesuarların ima­latı ile 331 rapor sayısıyla el aletleri, takım tezgahları uçları, testere ağızları vb. imalatı izledi.

Söz konusu dönemde Bursa’da en fazla kodlanan ürünler ise 485 rapor sayısı ile ahşap mobilyalar, 483 rapor sayısı ile ahşap iskeletli döşemeli koltuk, sandalye, tabure, bank ve benzeri koltuklar, 449 rapor sayısı ile ahşap yemek odası ve oturma odası mobil­yaları ve 258 rapor sayısı ile traktörler, toplu halde yolcu taşımacılığına mahsus araçlar oldu.