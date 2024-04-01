Bursa’da Bozbey dönemi

2024 yerel seçimlerinde birçok kentte sürpriz sonuçlar elde edildi. CHP, il olduğundan bu yana hiç seçim kazanamadığı 3 kentte birinci parti oldu.

Seçimin en dikkat çeken sonuçlarından biri de Bursa’da yaşandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin yeni başkanı CHP’li Mustafa Bozbey oldu. AK Parti, Bursa’da bir önceki yerel seçimleri yüzde 49,63'lük oyla kazanmıştı. 2019'da Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Alinur Aktaş, AK Parti'den yeniden aday gösterildi. AK Parti’li Aktaş’ın oy oranı bu seçimde yüzde 38'de kalırken, CHP'nin adayı Mustafa Bozbey oyların yüzde 47'sini alarak, resmi olmayan sonuçlara göre zaferini ilan etti. Böylece 2004’ten bu yana AK Parti tarafından yönetilen ve ‘kale’ olarak görülen, ancak dengelerin değiştiği Bursa, CHP’ye geçmiş oldu.

Yeniden Refah Partisi’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sedat Yalçın, Bursalı seçmenlerden yüzde 4,9, İYİ Parti adayı Selçuk Türkoğlu da yüzde 2.2 oy aldı.

İlçelerden 9’u AK Parti, 6’sı CHP, 2’si İYİ Parti’de

Bursa’daki sürprizler, Büyükşehir Belediyesi ile sınırlı kalmadı, ilçelerde de dikkat çeken sonuçlar çıktı. 17 ilçesinin 9’unu AK Parti, 6’sını CHP, 2’sini İYİ Parti kazandı. CHP’nin kazandığı ilçeler Osmangazi, Nilüfer, Mudanya, Gemlik, Mustafakemalpaşa ve Harmancık oldu. Osmangazi’de Erkan Aydın yüzde 46, Nilüfer’de Şadi Özdemir yüzde 59, Mudanya’da Deniz Dalgıç yüzde 55, Gemlik’te Şükrü Deviren yüzde 51, Mustafakemalpaşa’da Şükrü Erdem yüzde 49, Harmancık’ta Haşim Ali Arıkan yüzde 43 oy aldı.

AK Parti’nin kazandığı ilçeler ise Yıldırım, Gürsu, Kestel, İnegöl, Orhaneli, İznik, Orhangazi, Büyükorhan ve Keles oldu. Yenişehir ve Karacabey’de ise İYİ Parti adayları ipi göğüsledi.