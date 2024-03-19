Bursa’da 293 yatırıma teşvik verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, geçen yılın eylül-aralık döneminde toplamda 5 bin 122 yatırım teşvik belgesi düzenledi.

Bakanlığın, 1 Eylül-31 Aralık 2023 tarihlerinde verdiği yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 4 aylık dönemde çeşitli sektörlerde 5 bin 122 yatırım için teşvik belgesi hazırlandı. 242 yatırım teşvik belgesi iptal edilirken, söz konusu dönemde bin 152 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verildi.

Türkiye geneli rakamlarla birlikte Bursa’ya ilişkin veriler de belli oldu. Bakanlık, söz konusu dört aylık periyotta Bursa’daki 293 proje için yatırım teşvik belgesi düzenledi. Yatırımlardan 162’si komple yeni yatırımlardan oluşurken, diğerleri tevsi, modernizasyon ve ürün çeşitlendirme yatırımları oldu.

Yatırım tutarı ve istihdam verileri açıklanmadı

Bu arada daha önceki dönemlerde yatırım tutarları, yatırımla birlikte sağlanacak istihdam ile ithal edilecek makine ve teçhizat bilgileri duyurulurken, bu kez söz konusu bilgilere yer verilmemesi dikkat çekti.