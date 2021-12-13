Bursa OSB 60 yaşında

22 Aralık Çarşamba günü Podyum Davet’te düzenlenecek etkinlikte Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (BOSİAD) de 10’ncu kuruluş yıldönümü kutlanacak. Gecede Bursa OSB ve BOSİAD’ın düzenlediği, Bursa OSB’de faaliyet gösteren firmaların katılımıyla gerçekleştirilen Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması’nın ödülleri de sahiplerini bulacak.