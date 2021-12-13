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Bursa OSB 60 yaşında

Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesi olarak 1961 yılında kurulan Bursa Organize Sanayi Bölgesi (Bursa OSB), kuruluşunun 60’ıncı yıl dönümünü özel bir etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor.

Gündem 13.12.2021, 23:33
Bursa OSB 60 yaşında

22 Aralık Çarşamba günü Podyum Davet’te düzenlenecek etkinlikte Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (BOSİAD) de 10’ncu kuruluş yıldönümü kutlanacak. Gecede Bursa OSB ve BOSİAD’ın düzenlediği, Bursa OSB’de faaliyet gösteren firmaların katılımıyla gerçekleştirilen Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması’nın ödülleri de sahiplerini bulacak.

#TÜRKİYE #Bursa OSB
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