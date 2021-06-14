Bursa Mükemmellik Ödülü için geri sayım

Kazananlar 17 Haziran’da belli oluyor

KalDer Bursa Şubesi ve BUSİAD iş birliğiyle düzenlenen Bursa Mükemmellik Ödülleri’nde geri sayım sürüyor. EFQM Mükemmellik Modeli’ne göre kazananların belirleneceği ödüllerin sahipleri 17 Haziran’da açıklanacak.

Mükemmellik kültürü ve Toplam Kalite Yönetimi yaklaşımının Bursa çapında yaygınlaşmasını sağlamak, Ulusal Kalite Hareketi’ne destek vermek, Bursa’da iş mükemmelliğine ulaşma çabasında olan kurum ve kuruluşları ödüllendirmek, konusunda iyi uygulamaların diğer kurum ve kuruluşlar tarafından da paylaşılıp, uygulanmasına destek vermek, kentte faaliyet gösteren kurumların başarılarının, sürdürülebilir rekabet güçlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde artmasına yardımcı olmak ve Bursa’nın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla 1998 yılından bu yana verilen ödüllerde finale kalan kurum ve kuruluşların yöneticileri kendilerini ve kalite yolculuklarını anlattı.

Ali Erman AYTAC - Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü

Limak Enerji olarak Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da 5 milyon kişiye hizmet veriyoruz. Müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve bilgiye daha kolay erişmelerini sağlamak amacıyla teknolojik yatırımlarımızı kesintisiz sürdürüyor, pek çok farklı kanal üzerinden müşterilerimizle iletişim kuruyoruz.

100’ü aşkın işlem merkezimizin yanı sıra pandemiyle birlikte kullanımı daha da artan online işlem ve mobil uygulamamız, çağrı merkezimiz ve e-Devlet üzerinden de elektrikle ilgili işlemlerin yapılmasına olanak tanıyoruz. İşaret Dili Görüşme Hattı hizmetimiz ile işitme ve konuşma engelli müşterilerimize çözümler sunuyoruz. Sanayi ve ticarethanelere hem indirimli hem de sabit fiyatlarla elektrik satışı yapıyoruz. Serbest tüketici pazarının da genişlemesiyle birlikte sadece hizmet bölgemize değil, Türkiye’nin tüm illerine enerji satışı gerçekleştirebiliyoruz. Şu an Türkiye’de en fazla serbest tüketiciye sahip olan şirketiz, 81 ilde de müşterimiz var. Hizmet bölgemiz dışında yer alan 77 ilde, Limak Enerji adına indirimli elektrik satışı yapabilecek acentelikler oluşturuyoruz. Sosyal sorumluluk faaliyetlerimiz ile eğitim, sağlık ve çevre gibi alanlarda toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz.

Müşteri memnuniyeti odaklı bir yönetim felsefesine sahibiz. Müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak uygulamalar geliştiriyoruz. Ön çeliğimiz tüm süreçlerde daha kaliteli hizmeti sunmak. Sektörümüzde kalite çalışmalarına ilk adımı atan kurum bizdik. 2017 yılında ISO 9001:2015 sertifikasını ve 2020 yılının sonunda ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikasını alan ilk elektrik perakende satış şirketi olduk.

Bu süreçlerin bağımsız bir gözle değerlendirmesi amacıyla akredite olmuş denetçi firmalar tarafından düzenlenen denetimleri başarıyla tamamlayarak, ISO 10002: 2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 27001: 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 18295: 2017 Müşteri İletişim Merkezleri Yönetim Sistemi sertifikalarını almaya hak kazandık.

Kalite çalışmalarımızı sistemli ve sürdürülebilir bir model ile yürütmenin performansımızı ve rekabet gücümüzü artıracağı bilinciyle, 2017 yılında çalışmalarımızı EFQM modeli çerçevesinde sürdürme kararı aldık ve KalDer’e üye oldu. KalDer öncülüğünde yürütülen Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi’ni imzaladık. Bu doğrultuda belirlediğimiz üç temel strateji çerçevesinde çalışmalarımızı kurguladık. Tüm paydaşlarımıza yönelik yeni proje ve hizmetler geliştirerek bu yapıyı destekliyoruz. Sürdürdüğümüz çeşitli analizlerle sektör ve rakiplerimizin mevcut durumunu görüyor, rekabet gücümüzü artırıyoruz. Bu kapsamda sürekli iyileştirme çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Bu modeli uygulayarak paydaşlarımızın beklentilerini maksimum düzeyde karşılamayı ve müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz için örnek bir şirket olmayı hedefliyoruz.

Sürece dahil olduğumuz andan itibaren kurumsal olarak pek çok değişimin çalışanlarımız ve yönetim ekibimiz tarafından içselleştirilmesini sağladık. EFQM’in bir yönetim felsefesi olması sebebiyle modelin sürekliliği olduğunu biliyoruz. Bu yüzden çalışmalarımızı süreklilik odağında kurguluyoruz. Sürecin bizim için farklı bir anlamı daha var. Mükemmellik Modeli Ödül Sürecimiz, 2019 yılında Jüri Teşvik Ödülü ve Türkiye Mükemmellik Ödülü 4 Yıldız Yetkinlik Belgesi, 2020 yılında Bursa Mükemmellik Başarı Ödülü ile taçlandırıldı ve bu ödülü alan “ilk elektrik perakende satış şirketi” olduk

EFQM Mükemmellik Modeli sistemiyle pekiştirdiğimiz müşteri odaklı yapımızı gelecekte enerjinin ulaşacağı noktaları düşünerek kurguluyoruz. Teknolojik gelişmeleri esas alarak farklı iş modelleri çerçevesinde veri ve iletişim altyapısını güçlendirerek, müşterilerin bilgiye daha kolay erişmesini sağlıyoruz. Müşterilerimizin sadece taleplerini almak yerine beklenti, istek ve ihtiyaçlarını önceden tahmin ederek, adımlarımızı ona göre atıyoruz. Kadın ağırlıklı bir şirket olarak Küresel İlkeler Sözleşmesi ile Kadınların Güçlendirilmesi Prensipleri’ni imzaladık, kadınlara fırsat ve ücret eşitliğini sağlıyoruz. Enerji Bakanlığı’nın 2018’de düzenlediği Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni’nde, ‘Örnek Şirket Ödülü’ almamız da bunun bir yansıması.

Sosyal sorumluluk projelerimizi de sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda yürütüyoruz. Çevre, eğitim ve sağlıklı yaşam konularına ayrı bir önem veriyoruz. EFQM Mükemmellik Modeli’nde topluma sağlanan katkıların da değerlendiriliyor olması bizim açımızdan motive ve teşvik edici oldu diyebiliriz.

Alper PEKMEZCİOĞLU - URAY SİGORTA Genel Müdürü

1997 yılında Orhan Holding bünyesinde Captive Acentelik yapısı ile grup bünyesinde faaliyet gösteren kuruluşlara hizmet vermek üzere kurulduk. Kuruluşumuzdan kısa bir süre sonra yaygınlaşma yolunda önemli adımlar attık. 2009 yılından itibaren ise insan kaynağı ve teknolojik yapımızı daha da güçlendirerek Bursa dışındaki illere ve yurt dışına taşıdık.



Kalite çalışmalarımız 2018 yılında Ulusal Kalite Hareketini imzalamamız ile başladı. 2019 yılında Kurumsal Dönüşüm Projesine adım atmamız ile birlikte bu kapsamdaki çalışmalarımız ödül sürecinde. 2020 yılında ise EFQM Modeli Bursa Mükemmellik Ödülü’ne başvurduk.

EFQM Mükemmellik Modeli’ ne 2018 yılında Strateji Kovanı uygulamamız ile birlikte başladık. Strateji Kovanı ekibimizde tüm departman ve pozisyondan arkadaşlarımız yer alıyor. Bu sayede tüm çalışma arkadaşlarımızın görüşleri alarak yıllık güncellememizi gerçekleştiriyoruz. Amacımız şirketimizi mevcut konumundan daha iyi bir noktaya taşımak.

EFQM Mükemmellik yolculuğumuzda kurum olarak mevcut konumumuzu değerlendirerek, vizyon ve misyonumuzu gözden geçirerek gerekli güncellemeleri gerçekleştirdik. Bunun sonucunda kuvvetli yönlerimiz ve iyileştirme alanlarımız ortaya çıktı. Girişimlerimizi bütünleştirerek, tekrarları önlemek amacıyla öncelikleri belirledik. Bu noktada EFQM Mükemmellik Modeli bütünsel bir bakış açısı sağlayarak yönetim araç ve tekniklerini uyum içinde ve aynı zamanda birbirini tamamlayıcı şekilde kullanma açısından bizlere rehberlik etti.

Model, kurumumuzun performansını yapısal bir yaklaşım ile sorgulamamızı sağladı. Böylelikle amaçlarımız için projeler oluşturarak, sektörümüzde fark yaratacak rekabet gücünü sağladık. Zaten model, sürdürülebilir ve rekabetçi bir güce sahip olma imkânı sağlıyor. Ayrıca Ulusal Kalite Hareketine destek vererek ülkemizin rekabet gücü ve refah düzeyinin yükseltilmesine de katkıda bulunmak da oldukça motive edici bir duygu ve güçlü bir his.

Bu ödül kurumumuz için bir araç niteliği taşımaktadır. Bizim için en önemli konu gelişim ve değişimi sürdürülebilir kılmak. EFQM bize bu imkanı sağlıyor. Başvuru ile birlikte yoğun bir çalışma sürecine girdik. Burada en büyük destekçilerimiz ekip arkadaşlarımız oldu.

Çalışan ve müşteri memnuniyeti bizim için önemli kavramlar. Müşteri ilişkileri departmanımız, müşteri memnuniyetini ölçen çalışmalar yapıyor. Uzman ekip arkadaşlarımız müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik toplantı ve eğitimler düzenliyor.

Oluşturduğumuz Voltan Liderlik Modeli ile çalışanların liderlik türlerini ve gelişime açık alanlarını tespit ettik. Bu kapsamda programlar oluşturduk. Bu uygulamaları çalışan memnuniyet anketi ile ölçüyoruz. Çıkan sonuçlara göre eylem planları oluşturup, gerekli aksiyonları alıyoruz.

Sürdürülebilir bir hizmet sunmamız dolayısıyla bu noktadaki yönetim anlayışımızı yaymak çok önemli. Tüm paydaşlarımız sürdürülebilir katma değer prensibi ile çalışır.

Toplumsal alanda bir iletişim planımız var. EFQM Mükemmellik Uygulamaları konusunda sektörümüzde bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. Biz sigortacılık sektöründe kazandığımız pek çok birikimi toplumsal alanda projelere dönüştürüyoruz.

‘Gönülden Gönüle’ ismini verdiğimiz yaklaşımımız ile kurumsal sosyal sorumluk faaliyetlerimizi yürütüyoruz. 2019 yılından itibaren çalışanlarımızın gönüllü katılımı ile yürütülen Sevgi Yuvası projemizde Sevgi Evleri’ndeki çocukların ihtiyaçların giderilmesi ve çalışanlarımızın da katılım sağladığı sosyal aktiviteler gerçekleştirdik. Bir diğer faaliyetimiz ise BUGES 101 ‘Sesim Sende’ projesi, bu proje ile görme engelli bireylerin ders kitaplarını okuyarak sesli kitap haline getiriyoruz.

EFQM Modeli ile birlikte sosyal sorumluluk projelerimizi sürdürülebilirlik boyutunda uygulamaya başladık. Model bize teşvik edici ve yol gösterici oldu.

Halis KORKMAZ - Şehit Erol Olçok MTAL Okul Müdürü

Okulumuz, Milli Eğitim Bakanlığı ve Bursa Valiliği arasında imzalanan bir protokol dâhilinde BTSO tarafından Yeniceabat mahallesinde yaptırılan BTSO 15 Temmuz Şehitleri Mesleki Eğitim Külliyesi içerisinde 2011 – 2012 eğitim öğretim yılında ilk olarak BTSO Turizm ve Otelcilik Meslek lisesi adıyla açıldı. Okulun ismi sonrasında Celal Sönmez Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi, sonrasında ise Celal Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) olmuştur. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da Şehit Erol Olçok’un adını alarak Erol Olçok MTAL olarak eğitim vermeye devam etmekte.

Yeniceabat mahallesinde 15 bin 755 metrekare üzerine kurulu okulumuz, Şehit Ömer Halisdemir MTAL ve Şehit Hakan Ünver MTAL ile aynı bahçeyi kullanmakta. Ayrıca külliyemizin spor ve konferans salonu ile yemekhane ve öğrenci pansiyonları da ortak kullanılmakta.

2016 yılı Temmuz ayında okul yönetiminin değişmesiyle dönüşüm başladı. Eğitim dönemi başında yapılan öğretmenler kurulunda okul müdürümüz kalite sistemlerinden, izlememiz gereken göstergelerden bahsederek ama öncelikle öz değerlendirmeye ihtiyacımız olduğunu ifade etti. Böylece eğitim döneminin başlamasıyla birlikte öz değerlendirme çalışmalarına başlandı. Öğretmenler, okul temsilcileri ve öğrenciler ile toplantılar yapılarak, görüşleri alındı. Ayrıca dış paydaşlarımızın görüşlerini alabilmek için de anket çalışmaları yapıldı.

Eğitimde örnek alınan, topluma öncülük eden, çevreci, kaliteli, geleceğe ışık tutan lider bir eğitim kurumu olma vizyonuyla hareket ediyoruz. Turizm yarattığı istihdam ve ekonomik değerle önemli bir sektör. Bursa’da da son yıllarda bu alandaki yatırımların sayısı hızla artıyor. Turizm sektörüne nitelikli ara eleman yetiştirmek amacıyla kurulan turizm meslek liselerinden biri olarak, bu bilinçle yaptığımız iş birlikleri neticesinde “Yüzde 100 iş imkanı sağlıyoruz” sloganıyla çalışıyoruz.

Mükemmellik Ödülü bizim için bir amaç değil, araç. Geri bildirim raporumuz, gelecek dönem çalışmalarımız da bize rehber olacak. Bizim en önemli mottomuz; “Madem daha ileriye gitmeyeceğiz, bu seviyeye gelmek için neden çalıştık” oldu. Stratejik planımızı bu doğrultuda gözden geçirip, vizyonumuz doğrultusunda çalışacağız.

Okulumuzda öğrencilerimiz, velilerimiz ve işletmeleri müşteri olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden müşteri memnuniyeti bizim için çok önemlidir. Müşteri algılamalarına yönelik yapılan anketler İl Milli Eğitim Müdürlüğü “BUSİM” kapsamında yapılan bilimsel çalışmalarla tanımlanmıştır. Anketlerden elde edilen veriler, ilgili süreç sahipleriyle paylaşılmaktadır. Anket sonuçları performans göstergelerine göre değerlendirilerek Stratejik Plandaki hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı ölçülmektedir. Müşterilerimize ait temel performans göstergeleri, amaç, hedef ve faaliyetlere, EFQM süreçler ve girdi kriterlerine göre belirlenmektedir.

Okulumuz 2016 eğitim öğretim yılından itibaren ülkemize ve dünyaya hizmet sunuyor. Eğitimin yanında topluma faydalı olmak ve sosyal sorumluluk bilinci oluşturmak amacıyla pek çok projeye imza attık. Çalışmalarımız ile ilgili gerçekleştirdiğimiz anketlerin neticelerine göre memnuniyet algısında bir yükseliş olduğunu gördük.

Sosyal sorumluluk ve topluma katkı amacıyla Yeniceabat Muhtarımız Selim YATGI ile yaptığımız anlaşma gereği, gönüllü öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile Yeniceabat ve Çeltik Köyü sakinleri ziyaret edilerek, çevre temizliği, sağlık bilgisi ve sanal dolandırıcılık konularında bilgilendirme çalışmaları yapılmış, yoksul olanlar için yardım kampanyamız gereği erzak yardımında bulunuldu.

Topluma katkı amacıyla planladığımız etkinliklerden diğerleri ise; "Çevreyi Koruma Ve Doğaya Saygılı Olma" adıyla başlattığımız çöp toplama etkinliğidir. Hayatını Bursa’da ve ülkemizde “Temiz Bir Doğa” sloganı ile sürekli çalışan Sayın Mustafa Kocabıyık ile işbirliği yaparak doğa temizleme çalışmaları sürdürmekteyiz. Ayrıca her yıl Uludağ Üniversitesi Çocuk Onkolojisi ve Hematoloji Hastanesi’nde tedavi gören çocuklara oyuncak kampanyası düzenliyor. Şehitlik ziyaretleri gerçekleştiriyor, sokak hayvanlarının beslenme ve barınma ihtiyaçları konusunda farkındalık oluşturmak için etkinliklere imza atıyoruz.

Turizm eğitimi sektöründe ülkede EFQM modeli ile ilk sürece başvuran ilk ve tek okuluz. Buradan alacağımız sonuçlar ile tüm sektörümüzde bulunan okullara öncülük yaparak vizyonumuza ulaşmayı hedefliyoruz.

Yeşim ÖMEROĞLU ÜNLÜ - Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Okul Müdürü

Hayırsever iş insanı merhum Şükrü Şankaya tarafından eğitim dünyasına kazandırılan okulumuz, Bursa’da sınavla öğrenci alan 3’üncü Anadolu Lisesi olarak açıldı. Bursa’da en çok tercih okullardan biri olarak her geçen gün artan başarımızla eğitim öğretime yolculuğumuza devam ediyor.



Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi (ŞŞAL) olarak öğrencilerimizi akademik açıdan yetiştirmeye çalışırken sosyal, sportif, kültürel, bilimsel ve toplumsal alanlarda da iyi yetişmiş bireyler olarak yarınlara hazırlamak istiyor, onları 21.yy yetkinlikleri ile donatmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda oluşturduğumuz stratejiler neticesinde öğrencilerimizin büyük bölümünü YKS’de yüzde 1’lik dilime yerleştirmenin gururunu yaşıyoruz.

2018 yılında müdür olarak atanmamla birlikte okulumuzda EFQM çalışmalarına başlandı. Böylece, dünyadaki değişime ayak uydurmak, sürekli gelişimi ve sürdürülebilir katma değer katma hedefiyle bu yolculuğa çıktık.

Bu yolculuğa şu amaçlarla çıktık; öğrenci ve velilerimizin beklentilerini anlayıp, onlarla şeffaf bir iletişim kurup, onlar için üst düzeyde değer yaratmak, örnek liderlere sahip olmak, iş tekrarını önleyip, sistematik olmak, tüm çalışanları iş birliği içerisinde çalışmaya özendirmek, güvenli çalışma ortamı yaratmak ve güçlü iş birlikleri oluşturmak istedik. Böylelikle EFQM modelini okulumuzda uygulamaya bşaladık.

Yaptığımız çalışmalar ekip ruhu ve kuruma bağlılığın kurumsal başarıdaki önemini bize gösterdi. Biz sürekli gelişen, yenilikçi ve öncü okul vizyonuyla hareket ediyor, tüm paydaşlarımızla büyük ve mutlu bir aile olmak istiyoruz. Başarı şans eseri değil, sistematik çalışmayla gelir. EFQM yolculuğunun okulumuzu geleceğe güçlü ve kararlı adımlarla taşıyacağına inanıyoruz.

Ödül süreci, kurum ve kuruluşlar için oldukça önemli öğrenme deneyimi. Yoğun bir süreç olmasına rağmen bir o kadar da keyifli ve özel bir sinerji oluşturuyor. Bu yüzden ödül bir amaç değil, bizi motive eden bir araç. Sürecin en kıymetli çıktısı olan geri bildirim raporu bize gelecek çalışmalarımızda ışık tutup, daha hızlı yol almamızı sağlayacaktır.

Okulumuzda öğrenci ve velilerimiz müşteri olarak kabul edilmektedir. Müşteri algılamalarına yönelik anketler yapılmakta ve müşteri memnuniyeti ölçülmekte, alınan geri bildirimler sonucunda iyileştirmeler yapılmaktadır. Anketlerden elde edilen veriler, ilgili süreç sahipleri ile paylaşılmaktadır anket sonuçları performans göstergelerine göre değerlendirilerek stratejik eylem planındaki hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı ölçülmektedir. Müşterilerimize ait temel performans göstergeleri, stratejik eylem planındaki amaç, hedef ve faaliyetlere, EFQM süreçler ve girdi kriterlerine göre belirlenmektedir. Öğrenci ve velilerimize değer katmak üzere çok sayıda proje, etkinlik ve çalışma yapılmaktadır.

Toplumla ilgili sonuçlar, yıl içinde çeşitli aralıklarla ve yıl sonunda gözden geçirilen iyileştirme çalışması kapsamında stratejik eylem planımızda yer alan amaç, hedef ve faaliyetlerin gerçekleşme durumlarına göre izlenmektedir. Yakın çevre halkı, özel kuruluşlar, kamu personelleri, çalışanlarımızın yakınları, ziyaretçiler, MEM çalışanları ve Bursa halkı toplum olarak tanımlanmıştır. Kurum olarak toplum memnuniyetini ve gelişimini önemsiyor, kalite ile ilgili birçok kurum ve kuruluşla konu ile ilgili deneyim paylaşımı yapmaktayız.

Okulumuzda kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları özellikle üzerinde durduğumuz ve çok önemsediğimiz bir konudur. Öğrencilerimizde konu ile farkındalık yaratmak üzere birçok proje yapılmaktadır. Bu konu oldukça güçlü alanlarımızdan biridir.

Merhum Şükrü Şankaya’nın bizlere mirası olan “Önce İnsan” felsefesi MEB 2023 vizyonuyla da örtüşmekte, okulumuz için önemli bir değer olarak paylaşılmaktadır. Bu kapsamda, “Önce İnsan” düşüncemiz sosyal sorumluluk projeleriyle ve iş birlikleriyle desteklenmektedir. Öğrencilerimizin, liderlik, iletişim, girişimcilik, sorumluluk alma, yaratıcılık ve inovasyon, kültürel, evrensel, çevre farkındalığı ve gönüllülük gibi yetkinliklerini geliştiren önce insan projemizle öğrencilerimizin önce kendilerine sonra ülkemize ve dünyaya değer katacağımıza inanıyor, projemizi diğer okullar ve kuruluşlarla da paylaşıyoruz

Öğrencilerimiz, sosyal projeleriyle fiziki çevrelerine de değer katmakta. Bu kapsamda civar köy halkıyla birlikte organize ettikleri Birlikte Okuyalım projesiyle gönüllülük kavramına katkı sunuyorlar.

ŞŞAL, Bursa genelinde düzenlenen turnuvalarda münazara liderliği yapmakta. Pandemi döneminde de bu çalışmalarımızı Münazara ve Hitabet Derneği ile sürdürdük ve Bursa ve diğer illerdeki okullar ile çevrimiçi ortamda maçlarımıza devam ettik.

MEB tarafından Girişimcilik Atölyesi açılmak üzere Türkiye’de her bölgeden bir okul seçilmiş, Marmara Bölgesi’nden okulumuz uygun görülmüştür. Girişimcilik atölyemizle öğrencilerimizin geleceğin şirketlerini şimdiden kuruyor. 22 proje ile Türkiye genelin en çok girişimcilik projesi yapan okullardan biri olduk.

Ayrıca öğrencilerimiz paylaşmanın ve yardımlaşmanın önemini dört yıllık öğrenim hayatlarında; kardeş okul, huzurevi, zihinsel engelliler okulları, hayvan barınakları vb. ziyaretlerinde deneyimlemektedirler.

ŞŞAL olarak kendi deneyimlerimizi, yetkinliklerimizi gözden geçirdikten sonra EFQM modeli ile ilerlemeyi tercih ettik. Tüm eğitim kurumlarının da başarısını ispatlamış kalite modellerinden kendilerine ve yetkinliklerine en uygun modeli seçmeli. Başarısı kanıtlanmış modeller üzerinde çalışmak kurumların daha hızlı ilerlemesine katkı sunacaktır. Elbette kurumsal olarak öz değerlendirmelerini yaparken şeffaf olmalı, fırsatları, zorlukları, zayıflıkları ve güçlü yönleri iyi anlamalılar.