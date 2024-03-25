Bursa Çınarları dönüşüme odaklandı

Üretim, yatırım, istihdam ve ihracat stratejileri ile kent ve ülke ekonomisine yön veren Bursa’nın köklü geçmişe sahip firmaları, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirliğe odaklanmış durumda. Dijitalleşme ve yapay zekayı iş süreçlerine entegre eden iş dünyası, Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum için de çalışmalarını hızlandırdı. Bursa’nın ‘Çınar’ kuruluşları, geleceğe emin adımlarla ilerliyor.

BURSA ÇINARLARI DERGİSİNİ İSTEMEYİ UNUTMAYINIZ