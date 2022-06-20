Burçak Metal’den 3 kıtaya ihracat

2004 yılında ihracata başlayan, halen 3 kıtada 25’i aşkın şirketin birinci sınıf tedarikçisi olan Burçak Metal, yüzde 37 olan kadın çalışan oranını yüzde 50’ye çıkarmayı he­defliyor.

Faaliyetleri ile ilgili Eko Haber Gazetesi’nin sorula­rını cevaplandıran Burçak Metal Genel Müdürü Büşra Demiroğlu Okur, “Otomotiv başta olmak üzere, savunma sanayi, makine, medikal, beyaz eşya, havacılık, beyaz eşya, mobilya sektörlerinde yurt içi ve yurt dışı müşterilerine yönelik üretim yapmaktayız. Temel olarak özel bağ­lantı elemanlarının kullanıldığı vida, pul, perçin, burç, somun, pim, mil vb ürünlerin imalatını gerçekleş-tirmekteyiz.

“Milli ekonomimize katkı sunmaktayız”

Babası Şaban Demiroğlu tarafın­dan kurulan Burçak Metal’de kardeş­leri Burçak Çelik, Burak Demiroğlu ve eşi Fatih Okur ile birlikte görev yaptı­ğını kaydeden Okur, “Babam şirketi­mizin başında bize yol gösteriyor. Biz de üstlendiğimiz görevler ile başarı çıtasını daha da yukarı çıkarmayı he­defliyoruz” diye konuştu.

Burçak Metal Genel Müdürü Büşra Demiroğlu Okur açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Firmamız kurulduğu günden bu yana sürekli büyümek ve gelişmek, müşterilerinin beklentile­rini optimum bir şekilde karşılamak için çaba göstermiştir. Ülke­miz ihracat hedefleri doğrul­tusuna da ihracat oranımızın dengeli bir biçimde daha da artırılması ve Burçak Me­tal’in bir gün kendi ürünle­rini üretebilir ve ihraç edebilir hale gelmesini sağ­lama hedefimiz var. Bu hede­fimize ulaşabilmek için Avrupa bölgesinde fiziksel olarak da var olmamız gerek­tiğine inanıyoruz. Önümüz­deki yıllarda Avrupa’da kuracağımız yeni bir oluşum ya da ofis ile bu he­defe ulaşma sürecimizi kısaltmak is­tiyoruz.”

“Kadın istihdamına önem veriyoruz”

Okur, “Mesleğin ve sektörün cinsi­yetinin olmadığını biliyor, ülkemize katma değer sağlamak için kadın erkek tüm gücümüzle çalışıyoruz. Burçak Metal olarak kadın istihda­mına önem veriyoruz, kadınların ze­kaları, gücü ve çalışkanlıklarıyla üretimde fark yarattığına, üretimi­mize güç kattıklarına inanıyoruz. 2014 yılında Burçak Metal ailesine katıldığımda kadın çalışan oranımız yüzde 26 idi. 2022 yılı itibariyle kadın çalışan oranımız yüzde 37 ve bu oranı yüzde 50’ye çıkarmayı hedefli­yoruz” dedi.