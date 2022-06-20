Burçak Metal’den 3 kıtaya ihracat
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 3 bin metrekarelik kapalı alanda son teknoloji ve modern CNC makinelerde talaşlı imalat yöntemiyle hassas tornalanmış frezelenmiş metal ve plastik parçaların üretimini gerçekleştiren Burçak Metal çeyrek asra ulaştı.
2004 yılında ihracata başlayan, halen 3 kıtada 25’i aşkın şirketin birinci sınıf tedarikçisi olan Burçak Metal, yüzde 37 olan kadın çalışan oranını yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyor.
Faaliyetleri ile ilgili Eko Haber Gazetesi’nin sorularını cevaplandıran Burçak Metal Genel Müdürü Büşra Demiroğlu Okur, “Otomotiv başta olmak üzere, savunma sanayi, makine, medikal, beyaz eşya, havacılık, beyaz eşya, mobilya sektörlerinde yurt içi ve yurt dışı müşterilerine yönelik üretim yapmaktayız. Temel olarak özel bağlantı elemanlarının kullanıldığı vida, pul, perçin, burç, somun, pim, mil vb ürünlerin imalatını gerçekleş-tirmekteyiz.
“Milli ekonomimize katkı sunmaktayız”
Babası Şaban Demiroğlu tarafından kurulan Burçak Metal’de kardeşleri Burçak Çelik, Burak Demiroğlu ve eşi Fatih Okur ile birlikte görev yaptığını kaydeden Okur, “Babam şirketimizin başında bize yol gösteriyor. Biz de üstlendiğimiz görevler ile başarı çıtasını daha da yukarı çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Burçak Metal Genel Müdürü Büşra Demiroğlu Okur açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Firmamız kurulduğu günden bu yana sürekli büyümek ve gelişmek, müşterilerinin beklentilerini optimum bir şekilde karşılamak için çaba göstermiştir. Ülkemiz ihracat hedefleri doğrultusuna da ihracat oranımızın dengeli bir biçimde daha da artırılması ve Burçak Metal’in bir gün kendi ürünlerini üretebilir ve ihraç edebilir hale gelmesini sağlama hedefimiz var. Bu hedefimize ulaşabilmek için Avrupa bölgesinde fiziksel olarak da var olmamız gerektiğine inanıyoruz. Önümüzdeki yıllarda Avrupa’da kuracağımız yeni bir oluşum ya da ofis ile bu hedefe ulaşma sürecimizi kısaltmak istiyoruz.”
“Kadın istihdamına önem veriyoruz”
Okur, “Mesleğin ve sektörün cinsiyetinin olmadığını biliyor, ülkemize katma değer sağlamak için kadın erkek tüm gücümüzle çalışıyoruz. Burçak Metal olarak kadın istihdamına önem veriyoruz, kadınların zekaları, gücü ve çalışkanlıklarıyla üretimde fark yarattığına, üretimimize güç kattıklarına inanıyoruz. 2014 yılında Burçak Metal ailesine katıldığımda kadın çalışan oranımız yüzde 26 idi. 2022 yılı itibariyle kadın çalışan oranımız yüzde 37 ve bu oranı yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.