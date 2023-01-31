BM, küresel ekonomideki büyümenin yavaşlayacağı öngörüsünde bulundu
Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna Savaşı’nın yol açtığı gıda ve enerji krizi, Covid – 19’ın devam eden etkisi ve kalıcılık gösteren yüksek enflasyon nedeniyle küresel ekonomik büyümenin 2023’te yüzde 1,9’a gerileyeceğini öngördü.
BM, Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler 2023 raporunu açıkladı.
Rapora göre, dünya ekonomisi 2022’de Covid-19 salgınının devam eden etkileri ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın tetiklediği enerji ve gıda krizi gibi bir dizi şokla karşı karşıya kaldı.
Rapora göre, BM’nin 2022’de yüzde 3 olan küresel ekonomik büyüme tahmini, 2023 için yüzde 1,9 olarak belirlendi. Bu oran, son yılların en düşük büyüme tahmini olarak kayıtlara geçti.
Rapora göre, mevcut küresel ekonomik yavaşlama, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeleri etkiliyor ve birçoğu 2023’te resesyon riskiyle karşı karşıya. ABD, Avrupa Birliği (AB) ve diğer gelişmiş ekonomilerde büyüme ivmesi zayıflayarak dünya ekonomisinin geri kalanını olumsuz etkiliyor.
ABD’de 2022’de yüzde 1,8 olması tahmin edilen büyümenin 2023’te yalnızca yüzde 0,4 olacağı öngörülüyor. AB’nin 2022’de yüzde 3,3 olan büyüme tahmini de 2023 için yüzde 0,2’ye çekildi.
Türkiye’de enflasyon düşecek
Raporda, Rusya-Ukrayna Savaşı’yla başta tahıl ürünleri olmak üzere gıda tedarikinde yaşanan sıkıntıların Türkiye ve BM’nin girişimiyle Karadeniz limanlarından tahıl sevkiyatlarının yeniden başlamasıyla hafiflediği vurgulandı.
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