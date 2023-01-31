BM, küresel ekonomideki büyümenin yavaşlayacağı öngörüsünde bulundu

BM, Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler 2023 raporunu açıkladı.

Rapora göre, dünya ekonomisi 2022’de Covid-19 salgınının devam eden etkileri ve Rusya-Ukrayna Sava­şı’nın tetiklediği enerji ve gıda krizi gibi bir dizi şokla karşı karşıya kaldı.

Rapora göre, BM’nin 2022’de yüzde 3 olan kü­resel ekonomik büyüme tahmini, 2023 için yüzde 1,9 olarak belirlendi. Bu oran, son yılların en düşük büyüme tahmini olarak kayıtlara geçti.

Rapora göre, mevcut küresel ekonomik yavaş­lama, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke­leri etkiliyor ve birçoğu 2023’te resesyon riskiyle karşı karşıya. ABD, Av­rupa Birliği (AB) ve diğer gelişmiş ekonomilerde büyüme ivmesi zayıfla­yarak dünya ekonomisi­nin geri kalanını olumsuz etkiliyor.

ABD’de 2022’de yüzde 1,8 olması tahmin edilen büyümenin 2023’te yal­nızca yüzde 0,4 olacağı öngörülüyor. AB’nin 2022’de yüzde 3,3 olan büyüme tahmini de 2023 için yüzde 0,2’ye çe­kildi.

Türkiye’de enflasyon düşecek

Raporda, Rusya-Uk­rayna Savaşı’yla başta tahıl ürünleri olmak üzere gıda tedarikinde yaşanan sıkıntıların Tür­kiye ve BM’nin girişi­miyle Karadeniz limanlarından tahıl sev­kiyatlarının yeniden başlamasıyla hafiflediği vurgulandı.